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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200903/diktant-1576686587.html
Около десяти тысяч якутян приняли участие в проекте "Диктант Победы"
Около 10 тысяч якутян приняли участие во всероссийском проекте "Диктант Победы", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:32
2020-09-03T15:32
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
диктант победы
якутск
общество
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<strong>ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Около 10 тысяч якутян приняли участие во всероссийском проекте <a href="https://ria.ru/category_diktant-pobedy/" target="_blank">"Диктант Победы"</a>, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.В День 75-летия окончания Второй мировой войны по всей стране прошел исторический "Диктант Победы".Руководитель администрации главы и правительства республики Афанасий Владимиров поздравил участников акции на площадке, развернутой в историческом парке "Россия – Моя история" в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a>."На Дальнем Востоке Якутия является одним из самых активных регионов по проведению акции. В "Диктанте Победы" на более 350 площадках участвуют порядка 10 тысяч якутян. На первый взгляд, диктант несложный. Но, главное, мы сегодня имеем возможность сверить свою память, свое отношение к истории нашей страны, вспомнить своих дедов, прадедов, которые защищали нас, завоевали нам свободу", – сказал Владимиров.Также в четверг в парке открылась мультимедийная выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".Акция впервые была проведена в 2019 году. В ней приняли участие более 105 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В 2020 году "Диктант Победы" проводится в 85 регионах РФ и 75 странах за рубежом на 7,5 тысячи площадках.
https://ria.ru/20200218/1564938337.html
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республика саха (якутия), диктант победы, якутск, общество

Около десяти тысяч якутян приняли участие в проекте "Диктант Победы"

15:32 03.09.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Около 10 тысяч якутян приняли участие во всероссийском проекте "Диктант Победы", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В День 75-летия окончания Второй мировой войны по всей стране прошел исторический "Диктант Победы".
Руководитель администрации главы и правительства республики Афанасий Владимиров поздравил участников акции на площадке, развернутой в историческом парке "Россия – Моя история" в Якутске.
"На Дальнем Востоке Якутия является одним из самых активных регионов по проведению акции. В "Диктанте Победы" на более 350 площадках участвуют порядка 10 тысяч якутян. На первый взгляд, диктант несложный. Но, главное, мы сегодня имеем возможность сверить свою память, свое отношение к истории нашей страны, вспомнить своих дедов, прадедов, которые защищали нас, завоевали нам свободу", – сказал Владимиров.
Также в четверг в парке открылась мультимедийная выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Акция впервые была проведена в 2019 году. В ней приняли участие более 105 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В 2020 году "Диктант Победы" проводится в 85 регионах РФ и 75 странах за рубежом на 7,5 тысячи площадках.
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