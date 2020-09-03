https://ria.ru/20200903/diktant-1576686587.html

Около десяти тысяч якутян приняли участие в проекте "Диктант Победы"

Около 10 тысяч якутян приняли участие во всероссийском проекте "Диктант Победы", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:32

2020-09-03T15:32

2020-09-03T15:32

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

диктант победы

якутск

общество

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<strong>ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Около 10 тысяч якутян приняли участие во всероссийском проекте <a href="https://ria.ru/category_diktant-pobedy/" target="_blank">"Диктант Победы"</a>, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.В День 75-летия окончания Второй мировой войны по всей стране прошел исторический "Диктант Победы".Руководитель администрации главы и правительства республики Афанасий Владимиров поздравил участников акции на площадке, развернутой в историческом парке "Россия – Моя история" в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a>."На Дальнем Востоке Якутия является одним из самых активных регионов по проведению акции. В "Диктанте Победы" на более 350 площадках участвуют порядка 10 тысяч якутян. На первый взгляд, диктант несложный. Но, главное, мы сегодня имеем возможность сверить свою память, свое отношение к истории нашей страны, вспомнить своих дедов, прадедов, которые защищали нас, завоевали нам свободу", – сказал Владимиров.Также в четверг в парке открылась мультимедийная выставка "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".Акция впервые была проведена в 2019 году. В ней приняли участие более 105 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. В 2020 году "Диктант Победы" проводится в 85 регионах РФ и 75 странах за рубежом на 7,5 тысячи площадках.

https://ria.ru/20200218/1564938337.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), диктант победы, якутск, общество