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https://ria.ru/20200903/dezhavyu-1576656264.html
Психолог рассказал, почему возникает дежавю
Каждый человек в той или иной степени сталкивался с эффектом "дежавю". Откуда берется и как использовать этот феномен, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T02:00
2020-09-03T02:00
психология
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Каждый человек в той или иной степени сталкивался с эффектом "дежавю". Откуда берется и как использовать этот феномен, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200903/dezhavyu-1576635209.html">радио Sputnik</a> психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.Французский термин deja vu буквально означает "уже видел". Вы оказываетесь в какой-то местности, и вам кажется, что вы здесь уже были. Встречаетесь с незнакомцем, но возникает ощущение, что вы уже знакомы. Существуют разные объяснения, на чем основан этот феномен, объяснил <a href="https://ria.ru/keyword_psikhologija/" target="_blank">психолог</a> Сергей Ключников."Дежавю" может быть и проявлением интуиции, уверен психолог."Важно понять, что из этого "дежавю" можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу или, наоборот, это предупреждение, чтобы он пошел против этой программы. Интуиция таким образом в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений", – рассказал психолог радио Sputnik.
https://sn.ria.ru/20200818/1575921940.html
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психология, здоровье - общество, общество

Психолог рассказал, почему возникает дежавю

02:00 03.09.2020
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© Depositphotos / AndrewLozovyiРасстроенная девушка
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Depositphotos / AndrewLozovyi
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Каждый человек в той или иной степени сталкивался с эффектом "дежавю". Откуда берется и как использовать этот феномен, рассказал в интервью радио Sputnik психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.
Французский термин deja vu буквально означает "уже видел". Вы оказываетесь в какой-то местности, и вам кажется, что вы здесь уже были. Встречаетесь с незнакомцем, но возникает ощущение, что вы уже знакомы. Существуют разные объяснения, на чем основан этот феномен, объяснил психолог Сергей Ключников.
"Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание. Второй момент – человек испытывает потрясение, шок, из глубин поднимаются пласты образов и воспоминаний, которые кажутся человеку похожими на настоящее мгновение. Последователи восточных учений с теорией реинкарнации считают, что это некая "вибрация прежней жизни"", – рассказал радио Sputnik Сергей Ключников.
"Дежавю" может быть и проявлением интуиции, уверен психолог.
"Важно понять, что из этого "дежавю" можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу или, наоборот, это предупреждение, чтобы он пошел против этой программы. Интуиция таким образом в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений", – рассказал психолог радио Sputnik.
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