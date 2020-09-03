https://ria.ru/20200903/dezhavyu-1576656264.html

Психолог рассказал, почему возникает дежавю

Каждый человек в той или иной степени сталкивался с эффектом "дежавю". Откуда берется и как использовать этот феномен, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T02:00

2020-09-03T02:00

2020-09-03T02:00

психология

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Каждый человек в той или иной степени сталкивался с эффектом "дежавю". Откуда берется и как использовать этот феномен, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200903/dezhavyu-1576635209.html">радио Sputnik</a> психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников.Французский термин deja vu буквально означает "уже видел". Вы оказываетесь в какой-то местности, и вам кажется, что вы здесь уже были. Встречаетесь с незнакомцем, но возникает ощущение, что вы уже знакомы. Существуют разные объяснения, на чем основан этот феномен, объяснил <a href="https://ria.ru/keyword_psikhologija/" target="_blank">психолог</a> Сергей Ключников."Дежавю" может быть и проявлением интуиции, уверен психолог."Важно понять, что из этого "дежавю" можно извлечь, является ли это неким сигналом человеку, чтобы он принял некую программу или, наоборот, это предупреждение, чтобы он пошел против этой программы. Интуиция таким образом в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений", – рассказал психолог радио Sputnik.

https://sn.ria.ru/20200818/1575921940.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, здоровье - общество, общество