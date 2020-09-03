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https://ria.ru/20200903/deti-1576669213.html
В ООН назвали лучшую страну проживания для детей
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поместил Нидерланды на первую строчку рейтинга стран по уровню благополучия детей, на второй и третьей позиции оказались Дания и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:54
2020-09-03T11:54
юнисеф
финляндия
норвегия
нидерланды
оон
испания
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поместил <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерланды</a> на первую строчку рейтинга стран по уровню благополучия детей, на второй и третьей позиции оказались Дания и Норвегия, говорится в исследовании, проведенном организацией.Эксперты сравнили показатели психического и физического здоровья, академической подготовки и социальных навыков у детей в 41 стране мира. Проанализировав данные исследований, специалисты пришли к выводу, что в Нидерландах дети чувствуют себя лучше всего. Вторую и третью позицию общего рейтинга, составленного фондом, занимают Дания и Норвегия, четвертую и пятую – Швейцария и Финляндия. Данные по России в исследовании не представлены.Нидерланды также занимают первую строчку в списке стран, где дети больше всего довольны своей жизнью – доля таких детей в этой стране составляет 93%. Высокие показатели удовлетворенности жизнью среди детей также зафиксированы в Мексике (86%), Румынии (85%), Финляндии (84%), <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a> (82%), Швейцарии (82%), <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> (82%) и Литве (82%). Менее всего, согласно данным исследования фонда, довольны своей жизнью дети в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> – доля удовлетворенных жизнью детей в этой стране составляет 53%.
https://ria.ru/20200902/kanisterapiya-1576603585.html
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финляндия
норвегия
нидерланды
испания
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Новости
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РИА Новости
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юнисеф, финляндия, норвегия, нидерланды, оон, испания, в мире

В ООН назвали лучшую страну проживания для детей

11:54 03.09.2020
1602
© Depositphotos / Dmyrto_ZДети
Дети - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Depositphotos / Dmyrto_Z
Дети. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поместил Нидерланды на первую строчку рейтинга стран по уровню благополучия детей, на второй и третьей позиции оказались Дания и Норвегия, говорится в исследовании, проведенном организацией.
Эксперты сравнили показатели психического и физического здоровья, академической подготовки и социальных навыков у детей в 41 стране мира. Проанализировав данные исследований, специалисты пришли к выводу, что в Нидерландах дети чувствуют себя лучше всего. Вторую и третью позицию общего рейтинга, составленного фондом, занимают Дания и Норвегия, четвертую и пятую – Швейцария и Финляндия. Данные по России в исследовании не представлены.
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Нидерланды также занимают первую строчку в списке стран, где дети больше всего довольны своей жизнью – доля таких детей в этой стране составляет 93%. Высокие показатели удовлетворенности жизнью среди детей также зафиксированы в Мексике (86%), Румынии (85%), Финляндии (84%), Хорватии (82%), Швейцарии (82%), Испании (82%) и Литве (82%). Менее всего, согласно данным исследования фонда, довольны своей жизнью дети в Турции – доля удовлетворенных жизнью детей в этой стране составляет 53%.
6152009
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ЮНИСЕФФинляндияНорвегияНидерландыООНИспанияВ мире
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