https://ria.ru/20200903/dench-1576649616.html

Джуди Денч хотела бы сыграть убийцу

Актриса рассказала в подкасте Дэвиду Теннанту, какие роли планирует сыграть, и уточнила, что не собирается уходить на пенсию в ближайшее время. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T01:25

2020-09-03T01:25

2020-09-03T01:25

культура

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новости культуры

кейт бланшетт

джуди денч

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости</strong>. Актриса рассказала в <a href="https://podcasts.apple.com/gb/podcast/judi-dench/id1450005207?i=1000489721323" target="_blank">подкасте</a> Дэвиду Теннанту, какие роли планирует сыграть, и уточнила, что не собирается уходить на пенсию в ближайшее время.Актриса, на счету которой немало солидных ролей, включая главу секретной разведки M16 в одном из эпизодов Бондианы и членов королевской семьи, заявила, что хочет сыграть отрицательного персонажа."Я ненавижу роли, от которых знаешь, чего ожидать. Я хочу сыграть кого-то, кто внешне похож на добропорядочную пожилую леди, а на самом деле только и делает, что убивает людей одних за другими", — заявил 85-летняя Денч. На вопрос о том, доводилось ли ей играть таких злодеев, она ответила, что таких ролей у нее было немного. Любимым отрицательным персонажем актрисы стала Барбара Коветт в психологическом триллере "Скандальный дневник" (2006). Старая дева (Джуди Денч), которой давно пора на пенсию, начинает шантажировать новую учительницу по рисованию (Кейт Бланшетт), когда узнает о ее романтических отношениях с учеником. Джуди Денч играла в фильмах "Влюбленный Шекспир" (1998), "Айрис" (2001), "Миссис Хендерсон представляет" (2005), "Филомена" (2013), "Виктория и Абдул" (2017)

https://ria.ru/20200706/1573854845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, джуди денч