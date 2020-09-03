https://ria.ru/20200903/delegatsiya-1576664086.html
Назван состав делегации Мишустина в Минске
Вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минск отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:39
2020-09-03T10:39
2020-09-03T10:41
олег матыцин
сергей лавров
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алексей оверчук
дмитрий чернышенко
михаил мурашко
михаил мишустин
александр новак
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Вместе с премьер-министром РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.Ранее планировалось, что Новак 3 сентября поедет в Татарстан для участия в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС. После пресс-служба "Татэнерго" предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.Мишустин едет в Минск для переговоров с премьером Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a> и президентом республики Александром Лукашенко.О предстоящей поездке главы российского кабмина в Минск сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В ближайшие пару недель в российской столице должна также состояться встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, точные сроки визита согласовываются.В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии - в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко. Как сообщил в среду <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого"</a>, на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске - во Дворце независимости.
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576622086.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/lavrov-1576628099.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег матыцин, сергей лавров, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей оверчук, дмитрий чернышенко, михаил мурашко, михаил мишустин, александр новак, минск, белоруссия, политика