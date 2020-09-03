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https://ria.ru/20200903/delegatsiya-1576664086.html
Назван состав делегации Мишустина в Минске
Вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минск отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:39
2020-09-03T10:41
олег матыцин
сергей лавров
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алексей оверчук
дмитрий чернышенко
михаил мурашко
михаил мишустин
александр новак
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Вместе с премьер-министром РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.Ранее планировалось, что Новак 3 сентября поедет в Татарстан для участия в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС. После пресс-служба "Татэнерго" предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.Мишустин едет в Минск для переговоров с премьером Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a> и президентом республики Александром Лукашенко.О предстоящей поездке главы российского кабмина в Минск сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В ближайшие пару недель в российской столице должна также состояться встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, точные сроки визита согласовываются.В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии - в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко. Как сообщил в среду <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Telegram-канал "Пул первого"</a>, на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске - во Дворце независимости.
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576622086.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/lavrov-1576628099.html
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олег матыцин, сергей лавров, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алексей оверчук, дмитрий чернышенко, михаил мурашко, михаил мишустин, александр новак, минск, белоруссия, политика

Назван состав делегации Мишустина в Минске

10:39 03.09.2020 (обновлено: 10:41 03.09.2020)
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минск отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.
Ранее планировалось, что Новак 3 сентября поедет в Татарстан для участия в торжественном мероприятии по закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС. После пресс-служба "Татэнерго" предупредила, что мероприятие перенесено на другой день.
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 12:18
Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября
Мишустин едет в Минск для переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.
О предстоящей поездке главы российского кабмина в Минск сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве. В ближайшие пару недель в российской столице должна также состояться встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, точные сроки визита согласовываются.
В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии - в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко. Как сообщил в среду Telegram-канал "Пул первого", на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске - во Дворце независимости.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 13:48
Лавров: президенты России и Белоруссии встретятся в ближайшие пару недель
2101016
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Олег МатыцинСергей ЛавровМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Алексей ОверчукДмитрий ЧернышенкоМихаил МурашкоМихаил МишустинАлександр НовакМинскБелоруссияПолитика
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