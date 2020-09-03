https://ria.ru/20200903/chay-1576709264.html
Россиянам рассказали, кому опасно пить чай
Диетолог Елена Соломатина в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, кому употребление чая может навредить. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T21:48
2020-09-03T21:48
2020-09-03T22:02
россия
елена соломатина
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a> в комментарии радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/news/245157/" target="_blank">"Говорит Москва"</a> рассказала, кому употребление чая может навредить.По ее словам, это очень полезный напиток, поскольку он содержит много витаминов, антиоксидантов, танин и теанин.В то же время из-за содержания кофеина он может навредить некоторым людям."Здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он отлично тонизирует сердечно-сосудистую систему, к тому же чай содержит вещества, смягчающие его действие. При повышенном давлении, ряде психических заболеваний, повышенной возбудимости нельзя пить и чай, и кофе", — отметила Соломатина.Диетолог добавила, что чай обладает мочегонным эффектом, поэтому после его употребления следует следить за пополнением жидкости.Помимо этого, она посоветовала заливать его не кипятком, а горячей водой, поскольку в противном случае напиток утратит свои полезные свойства.
https://ria.ru/20200903/kofe-1576686547.html
https://ria.ru/20200903/voda-1576686736.html
Игорь Земский
Оппозиционерам, конечно
21
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, елена соломатина, общество
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Диетолог Елена Соломатина
в комментарии радиостанции "Говорит Москва"
рассказала, кому употребление чая может навредить.
По ее словам, это очень полезный напиток, поскольку он содержит много витаминов, антиоксидантов, танин и теанин.
В то же время из-за содержания кофеина он может навредить некоторым людям.
"Здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он отлично тонизирует сердечно-сосудистую систему, к тому же чай содержит вещества, смягчающие его действие. При повышенном давлении, ряде психических заболеваний, повышенной возбудимости нельзя пить и чай, и кофе", — отметила Соломатина.
Диетолог добавила, что чай обладает мочегонным эффектом, поэтому после его употребления следует следить за пополнением жидкости.
Помимо этого, она посоветовала заливать его не кипятком, а горячей водой, поскольку в противном случае напиток утратит свои полезные свойства.