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https://ria.ru/20200903/chay-1576709264.html
Россиянам рассказали, кому опасно пить чай
Диетолог Елена Соломатина в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, кому употребление чая может навредить. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T21:48
2020-09-03T22:02
россия
елена соломатина
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Диетолог <a href="http://ria.ru/person_elena-solomatina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Соломатина</a> в комментарии радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/news/245157/" target="_blank">"Говорит Москва"</a> рассказала, кому употребление чая может навредить.По ее словам, это очень полезный напиток, поскольку он содержит много витаминов, антиоксидантов, танин и теанин.В то же время из-за содержания кофеина он может навредить некоторым людям."Здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он отлично тонизирует сердечно-сосудистую систему, к тому же чай содержит вещества, смягчающие его действие. При повышенном давлении, ряде психических заболеваний, повышенной возбудимости нельзя пить и чай, и кофе", — отметила Соломатина.Диетолог добавила, что чай обладает мочегонным эффектом, поэтому после его употребления следует следить за пополнением жидкости.Помимо этого, она посоветовала заливать его не кипятком, а горячей водой, поскольку в противном случае напиток утратит свои полезные свойства.
https://ria.ru/20200903/kofe-1576686547.html
https://ria.ru/20200903/voda-1576686736.html
Оппозиционерам, конечно
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Новости
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60
россия, елена соломатина, общество

Россиянам рассказали, кому опасно пить чай

21:48 03.09.2020 (обновлено: 22:02 03.09.2020)
7073
© РИА Новости / Сергей МамонтовЧайник с чаем
Чайник с чаем - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, кому употребление чая может навредить.
По ее словам, это очень полезный напиток, поскольку он содержит много витаминов, антиоксидантов, танин и теанин.
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В то же время из-за содержания кофеина он может навредить некоторым людям.
"Здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он отлично тонизирует сердечно-сосудистую систему, к тому же чай содержит вещества, смягчающие его действие. При повышенном давлении, ряде психических заболеваний, повышенной возбудимости нельзя пить и чай, и кофе", — отметила Соломатина.
Диетолог добавила, что чай обладает мочегонным эффектом, поэтому после его употребления следует следить за пополнением жидкости.
Помимо этого, она посоветовала заливать его не кипятком, а горячей водой, поскольку в противном случае напиток утратит свои полезные свойства.
Мужчина пьет воду - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Обсудить 9
РоссияЕлена СоломатинаОбщество
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