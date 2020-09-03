https://ria.ru/20200903/byudzhet-1576695508.html

Минфин предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год

Минфин РФ предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год, увеличив почти втрое предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:40

2020-09-03T17:40

2020-09-03T18:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Минфин РФ предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год, увеличив почти втрое предельный допустимый уровень дополнительных нефтегазовых расходов федерального бюджета, при этом в последующие годы предлагается вернуться к прежним параметрам. Проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Законопроект вносит изменения в порядок расчета допустимого объема расходов федерального бюджета. Бюджетное правило сейчас ограничивает расходование нефтегазовых доходов, их предельный уровень определяется по специальной формуле с учетом нефтяных цен и прогнозируемого курса рубля.При этом Бюджетный кодекс устанавливает расчетный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: он определен на уровне 585 миллиардов рублей ежегодно на период до 2023 года и 575 миллиардов рублей в 2024 году. Предложенные <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфином</a> поправки увеличивают эту расчетную сумму на 2021 год до 1,460 триллиона рублей."Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", - говорится в пояснительной записке к поправкам."Начиная с 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с "бюджетными правилами", что позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", - добавляется в документе.Замминистра финансов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Моисеев</a> в июне говорил, что власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика