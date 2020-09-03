https://ria.ru/20200903/bykov-1576657548.html

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T06:47

2020-09-03T06:47

2020-09-03T08:52

анатолий быков

следственный комитет россии (ск рф)

москва

красноярский край

республика хакасия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Красноярскому бизнесмену <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Быкову</a> предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a>.В ближайшее время потерпевшие, обвиняемый и его защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.Помимо этого, Быкова обвиняют в руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. Он находится в СИЗО.Бизнесмена с криминальным прошлым задержали 7 мая по делу об убийстве двух жителей <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank">Красноярска</a> — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по мнению следствия, как и Быков, входили в организованную преступную группу. По данным СК, организацией убийства занимался знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды и в настоящее время отбывает наказание. Некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года исполнители Сергей Бакуров и Владимир Чучков обстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета.Дело БыковаАнатолий Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров <a href="http://ria.ru/organization_RUSAL_Krasnojarskijj_aljuminievyjj_zavod/" target="_blank">Красноярского алюминиевого завода</a>, а также избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.Его задерживали в октябре 2000 года, тогда суд признал его виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно.В июне 2004-го Верховный суд пересмотрел дело: Быкова признали виновным в подстрекательстве к совершению преступления, но наказание оставили прежним. В 2005 году с предпринимателя сняли условный срок и погасили судимость.В 2016-м Быкову отказали в регистрации на выборы в региональный парламент из-за судимости.

https://ria.ru/20200515/1571471627.html

https://ria.ru/20200507/1571102068.html

Elef 75 Да-да, повозмущайся! Ух, они какие... Я в 97-98 в Красноярском крае жил, и лично знал людей, которые в Челентановской группировке состояли. И, что творил данный персонаж, тоже знаю... 76

Антон М Нам нужен новый СМЕРШ, чистки во власти, отмена приватизации предприятий СССР 68

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москва

красноярский край

республика хакасия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий быков, следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярский край, республика хакасия, происшествия