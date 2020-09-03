https://ria.ru/20200903/bokeriya-1576698140.html

Бокерия назвал способ продлить жизнь на десятилетие

Лучшим видом оздоровления организма является ходьба, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет, рассказал кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:51

2020-09-03T17:51

2020-09-03T17:51

лео бокерия

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Лучшим видом оздоровления организма является ходьба, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет, рассказал кардиохирург, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> и РАМН <a href="http://ria.ru/person_Leo_Bokerija_2/" target="_blank" data-auto="true">Лео Бокерия</a>.Лучший вид оздоровления, по словам кардиохирурга, это ходьба."Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее. Но ежели вы никогда не занимались активно нагрузками, лучше, чтобы сначала врач посмотрел на беговой дорожке у себя, и после этого можно ориентироваться, как жить дальше", — отметил Бокерия.

https://ria.ru/20191222/1562039707.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лео бокерия, российская академия наук, общество