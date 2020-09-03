Бокерия назвал способ продлить жизнь на десятилетие
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© Фото : пресс-служба академика Лео БокерияПрезидент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия во время старта акции "10 000 шагов к жизни"
© Фото : пресс-служба академика Лео Бокерия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лучшим видом оздоровления организма является ходьба, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет, рассказал кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия.
"У нас вообще население очень активно участвует в предложениях, которые они понимают в части оздоровления. Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет", — рассказал Бокерия на Московской международной книжной ярмарке.
Лучший вид оздоровления, по словам кардиохирурга, это ходьба.
"Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее. Но ежели вы никогда не занимались активно нагрузками, лучше, чтобы сначала врач посмотрел на беговой дорожке у себя, и после этого можно ориентироваться, как жить дальше", — отметил Бокерия.
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