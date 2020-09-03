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Бокерия назвал способ продлить жизнь на десятилетие
Лучшим видом оздоровления организма является ходьба, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет, рассказал кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:51
2020-09-03T17:51
лео бокерия
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Лучшим видом оздоровления организма является ходьба, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет, рассказал кардиохирург, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> и РАМН <a href="http://ria.ru/person_Leo_Bokerija_2/" target="_blank" data-auto="true">Лео Бокерия</a>.Лучший вид оздоровления, по словам кардиохирурга, это ходьба."Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее. Но ежели вы никогда не занимались активно нагрузками, лучше, чтобы сначала врач посмотрел на беговой дорожке у себя, и после этого можно ориентироваться, как жить дальше", — отметил Бокерия.
https://ria.ru/20191222/1562039707.html
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лео бокерия, российская академия наук, общество

Бокерия назвал способ продлить жизнь на десятилетие

17:51 03.09.2020
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© Фото : пресс-служба академика Лео БокерияПрезидент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия во время старта акции "10 000 шагов к жизни"
Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия во время старта акции 10 000 шагов к жизни - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : пресс-служба академика Лео Бокерия
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Лучшим видом оздоровления организма является ходьба, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет, рассказал кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия.
"У нас вообще население очень активно участвует в предложениях, которые они понимают в части оздоровления. Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет", — рассказал Бокерия на Московской международной книжной ярмарке.
Лучший вид оздоровления, по словам кардиохирурга, это ходьба.
"Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее. Но ежели вы никогда не занимались активно нагрузками, лучше, чтобы сначала врач посмотрел на беговой дорожке у себя, и после этого можно ориентироваться, как жить дальше", — отметил Бокерия.
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 22.12.2019
22 декабря 2019, 08:00Специальный репортаж
Как прожить один день с Лео Бокерия и не упасть от усталости
14444133
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Лео БокерияРоссийская академия наукОбщество
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