https://ria.ru/20200903/blagoustroystvo-1576671159.html
Более 200 млн рублей выделят Оренбуржью на благоустройство трех городов
Три федеральных гранта на общую сумму 200 миллионов рублей, полученных Оренбургской областью, пойдут на проекты по благоустройству общественных пространств в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:11
2020-09-03T12:11
2020-09-03T12:11
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
соль-илецк
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<strong>ОРЕНБУРГ, 3 сен – РИА Новости</strong>. Три федеральных гранта на общую сумму 200 миллионов рублей, полученных Оренбургской областью, пойдут на проекты по благоустройству общественных пространств в Бугуруслане, Новотроицке и Соль-Илецке, сообщает пресс-служба областного правительства. Проекты по благоустройству общественного пространства разработаны Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области совместно с компанией ATLAS, и по итогам Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях вошли в число лучших. Пресс-служба отмечает, что в каждом проекте воплощена оригинальная идея, раскрывающая потенциал городских пространств. Концептом набережной в Бугуруслане предусмотрены амфитеатр, временная сцена на воде и прогулочные маршруты у реки Большой Кинель. Проект Молодежной аллеи в Новотроицке предполагает создание супердвора – насыщенного камерного общественного пространства с водоемом, озеленением, зонами для активного и спокойного отдыха. Для Соль-Илецке разработан проект городской площади у центрального входа на соленые озера - главную курортную достопримечательность области.Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован Минстроем России в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Его цель – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению гостей, развитию туризма и индустрии услуг.
https://ria.ru/20200901/shkola-1576568709.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбургская область, соль-илецк
ОРЕНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Три федеральных гранта на общую сумму 200 миллионов рублей, полученных Оренбургской областью, пойдут на проекты по благоустройству общественных пространств в Бугуруслане, Новотроицке и Соль-Илецке, сообщает пресс-служба областного правительства.
Проекты по благоустройству общественного пространства разработаны Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области совместно с компанией ATLAS, и по итогам Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях вошли в число лучших.
"Федеральные гранты на благоустройство являются весомым дополнительным ресурсом для развития наших городов. В прошлом году победителем Всероссийского конкурса стал Бузулук. В настоящее время там ведется благоустройство общественного пространства на улице Ленина. Города меняются – они становятся более современными, уютными и для жителей, и для гостей нашего региона", - отметил губернатор области Денис Паслер
.
Пресс-служба отмечает, что в каждом проекте воплощена оригинальная идея, раскрывающая потенциал городских пространств. Концептом набережной в Бугуруслане предусмотрены амфитеатр, временная сцена на воде и прогулочные маршруты у реки Большой Кинель.
Проект Молодежной аллеи в Новотроицке предполагает создание супердвора – насыщенного камерного общественного пространства с водоемом, озеленением, зонами для активного и спокойного отдыха. Для Соль-Илецке разработан проект городской площади у центрального входа на соленые озера - главную курортную достопримечательность области.
Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован Минстроем России в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Его цель – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению гостей, развитию туризма и индустрии услуг.