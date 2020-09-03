https://ria.ru/20200903/biznes-1576680301.html

В Ленобласти за время пандемии выросло количество субъектов МСП

В Ленинградской области в период пандемии отмечается рекордный рост розничного товарооборота; в регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12%, а в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:15

2020-09-03T14:15

2020-09-03T14:15

ленинградская область

александр дрозденко

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости</strong>. В Ленинградской области в период пандемии отмечается рекордный рост розничного товарооборота; в регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12%, а в августе на 21% стало больше предприятий среднего звена, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> на пленарном заседании VI форума "Энергия возможностей".По его словам, таких успехов удалось достичь благодаря методу "светофора", который региональные власти ввели в начале пандемии коронавируса, разделив районы области на три зоны - "красную", "желтую" и "зеленую".Он отметил, что в Ленинградской области не планируется ужесточение "антикоронавирусных" мер для бизнеса. По его словам, ежегодно область наращивает объемы прямой финансовой поддержки предпринимателей. Так, в 2018 году на эти цели были направлены 505 миллионов рублей, в 2019 — 959 миллионов, в 2020 году почти 1,5 миллиарда рублей, где региональная часть составляет 1 миллиард 151 миллионов рублей.Кроме того, по словам Дрозденко, в период пандемии в Ленобласти был принят ряд оперативных мер: работа "горячей линии", снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, патентной системе налогообложения, отсрочка платежей по аренде государственного и муниципального имущества, кредитные каникулы по микрозаймам, внедрение новых финансовых продуктов по сниженной процентной ставке, субсидия работодателям на неотложные нужды, социальные выплаты индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам и их несовершеннолетним детям.

https://ria.ru/20200831/bezrabotitsa-1576534311.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко