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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200903/biznes-1576680301.html
В Ленобласти за время пандемии выросло количество субъектов МСП
В Ленинградской области в период пандемии отмечается рекордный рост розничного товарооборота; в регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12%, а в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:15
2020-09-03T14:15
ленинградская область
александр дрозденко
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости</strong>. В Ленинградской области в период пандемии отмечается рекордный рост розничного товарооборота; в регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12%, а в августе на 21% стало больше предприятий среднего звена, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko" target="_blank">Александр Дрозденко</a> на пленарном заседании VI форума "Энергия возможностей".По его словам, таких успехов удалось достичь благодаря методу "светофора", который региональные власти ввели в начале пандемии коронавируса, разделив районы области на три зоны - "красную", "желтую" и "зеленую".Он отметил, что в Ленинградской области не планируется ужесточение "антикоронавирусных" мер для бизнеса. По его словам, ежегодно область наращивает объемы прямой финансовой поддержки предпринимателей. Так, в 2018 году на эти цели были направлены 505 миллионов рублей, в 2019 — 959 миллионов, в 2020 году почти 1,5 миллиарда рублей, где региональная часть составляет 1 миллиард 151 миллионов рублей.Кроме того, по словам Дрозденко, в период пандемии в Ленобласти был принят ряд оперативных мер: работа "горячей линии", снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, патентной системе налогообложения, отсрочка платежей по аренде государственного и муниципального имущества, кредитные каникулы по микрозаймам, внедрение новых финансовых продуктов по сниженной процентной ставке, субсидия работодателям на неотложные нужды, социальные выплаты индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам и их несовершеннолетним детям.
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александр дрозденко

В Ленобласти за время пандемии выросло количество субъектов МСП

14:15 03.09.2020
327
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабота магазина в Санкт-Петербурге
Работа магазина в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен – РИА Новости. В Ленинградской области в период пандемии отмечается рекордный рост розничного товарооборота; в регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12%, а в августе на 21% стало больше предприятий среднего звена, сообщил глава региона Александр Дрозденко на пленарном заседании VI форума "Энергия возможностей".
По его словам, таких успехов удалось достичь благодаря методу "светофора", который региональные власти ввели в начале пандемии коронавируса, разделив районы области на три зоны - "красную", "желтую" и "зеленую".
"Ленинградская область в период пандемии оказалась одним из локомотивов в России. Мы разработали метод "светофор" — снимали и вводили ограничения для бизнеса в зависимости от уровня заболеваемости в районе. Это позволило нам распределять риски, дать возможность предпринимателям работать. Многие жители Санкт-Петербурга приезжали к нам за товарами и услугами, и сегодня мы отмечаем рекордный рост розничного товарооборота. В регионе выросла численность занятых в малом бизнесе на 12%, а в августе на 21% стало больше средних предприятий", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что в Ленинградской области не планируется ужесточение "антикоронавирусных" мер для бизнеса. По его словам, ежегодно область наращивает объемы прямой финансовой поддержки предпринимателей. Так, в 2018 году на эти цели были направлены 505 миллионов рублей, в 2019 — 959 миллионов, в 2020 году почти 1,5 миллиарда рублей, где региональная часть составляет 1 миллиард 151 миллионов рублей.
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 15:20Ленинградская область
В Ленобласти с начала года отмечен минимальный уровень безработицы
Кроме того, по словам Дрозденко, в период пандемии в Ленобласти был принят ряд оперативных мер: работа "горячей линии", снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, патентной системе налогообложения, отсрочка платежей по аренде государственного и муниципального имущества, кредитные каникулы по микрозаймам, внедрение новых финансовых продуктов по сниженной процентной ставке, субсидия работодателям на неотложные нужды, социальные выплаты индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам и их несовершеннолетним детям.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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