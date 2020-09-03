https://ria.ru/20200903/bezopasnost-1576625849.html
"Бабушки особого назначения" рассказали, как не стать жертвой мошенников
В Тюмени запустили челлендж в рамках регионального проекта безопасности. Представители старшего поколения объединились, для того чтобы напомнить ровесникам и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:00
2020-09-03T08:00
2020-09-03T08:00
хорошие новости
хорошие новости
тюмень
безопасность
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> В Тюмени запустили челлендж в рамках регионального проекта безопасности. Представители старшего поколения объединились, для того чтобы напомнить ровесникам и молодежи, как вести себя в бытовых ситуациях, когда механика действий вроде бы очевидна. Но когда люди сталкиваются с пожаром или мошенниками впервые, отреагировать рационально бывает непросто даже взрослому здоровому человеку. Чтобы защитить себя и оказать первую помощь окружающим, участники квиза "Тюмень в безопасности" под наставничеством волонтеров осваивают правила поведения в нестандартных ситуациях. Они вместе разрабатывают карточки-памятки, записывают ролики и содействуют проверке знаний. Каждую неделю в группе <a href="https://vk.com/babyshkiosobogo72" target="_blank">"Онлайн-патруль 55+ "#Бабушки особого назначения" </a>в соцсети будет появляться новая информация.1 сентября в рамках квиза был опубликован ролик, в котором одна из "бабушек особого назначения", Тамара Туркина, рассказала, как отличить мошеннические звонки, смс и сообщения в сети от легальных предложений компаний и банков. Проверить себя после просмотра может каждый желающий в коротком опросе.Квиз начался с коротких и понятных рекомендаций при внезапном возгорании, в случае, если человек заблудился в незнакомой местности и если кому-то поблизости требуется помощь. Отдельное внимание уделено юридической и финансовой грамотности, умению избегать опасностей на улице, самообороне, умению отличать проверенные лекарства от сомнительных, качественные продукты – от потенциально вредных и поддерживать экологическую безопасность. Участникам и зрителям предстоит освоить семь направлений личной безопасности, направленных на улучшение качества жизни, заботу о себе и близких. Материалы для самоподготовки разрабатывали активные представители старшего поколения вместе с волонтерами и экспертами ведомств в рамках работы тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" при поддержке областного геронтологического центра.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, тюмень, безопасность
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Тюмени запустили челлендж в рамках регионального проекта безопасности. Представители старшего поколения объединились, для того чтобы напомнить ровесникам и молодежи, как вести себя в бытовых ситуациях, когда механика действий вроде бы очевидна. Но когда люди сталкиваются с пожаром или мошенниками впервые, отреагировать рационально бывает непросто даже взрослому здоровому человеку.
Чтобы защитить себя и оказать первую помощь окружающим, участники квиза "Тюмень в безопасности" под наставничеством волонтеров осваивают правила поведения в нестандартных ситуациях. Они вместе разрабатывают карточки-памятки, записывают ролики и содействуют проверке знаний. Каждую неделю в группе "Онлайн-патруль 55+ "#Бабушки особого назначения"
в соцсети будет появляться новая информация.
1 сентября в рамках квиза был опубликован ролик, в котором одна из "бабушек особого назначения", Тамара Туркина, рассказала, как отличить мошеннические звонки, смс и сообщения в сети от легальных предложений компаний и банков. Проверить себя после просмотра может каждый желающий в коротком опросе.
До пенсии я 27 лет работала штукатуром-маляром, отделочником. Однако навыки до сих пор не растеряла. Если знакомые зовут помочь с ремонтом, всегда с радостью это делаю. И в проект "#Бабушки особого назначения", и в добровольческую деятельность в целом пришла с той же целью: быть полезной и помогать людям. Участие в подобных активностях помогает реализовать эту потребность", – поделилась Тамара Туркина.
Квиз начался с коротких и понятных рекомендаций при внезапном возгорании, в случае, если человек заблудился в незнакомой местности и если кому-то поблизости требуется помощь. Отдельное внимание уделено юридической и финансовой грамотности, умению избегать опасностей на улице, самообороне, умению отличать проверенные лекарства от сомнительных, качественные продукты – от потенциально вредных и поддерживать экологическую безопасность.
Участникам и зрителям предстоит освоить семь направлений личной безопасности, направленных на улучшение качества жизни, заботу о себе и близких. Материалы для самоподготовки разрабатывали активные представители старшего поколения вместе с волонтерами и экспертами ведомств в рамках работы тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" при поддержке областного геронтологического центра.