https://ria.ru/20200903/bezopasnost-1576625849.html

"Бабушки особого назначения" рассказали, как не стать жертвой мошенников

В Тюмени запустили челлендж в рамках регионального проекта безопасности. Представители старшего поколения объединились, для того чтобы напомнить ровесникам и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:00

хорошие новости

хорошие новости

тюмень

безопасность

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> В Тюмени запустили челлендж в рамках регионального проекта безопасности. Представители старшего поколения объединились, для того чтобы напомнить ровесникам и молодежи, как вести себя в бытовых ситуациях, когда механика действий вроде бы очевидна. Но когда люди сталкиваются с пожаром или мошенниками впервые, отреагировать рационально бывает непросто даже взрослому здоровому человеку. Чтобы защитить себя и оказать первую помощь окружающим, участники квиза "Тюмень в безопасности" под наставничеством волонтеров осваивают правила поведения в нестандартных ситуациях. Они вместе разрабатывают карточки-памятки, записывают ролики и содействуют проверке знаний. Каждую неделю в группе <a href="https://vk.com/babyshkiosobogo72" target="_blank">"Онлайн-патруль 55+ "#Бабушки особого назначения" </a>в соцсети будет появляться новая информация.1 сентября в рамках квиза был опубликован ролик, в котором одна из "бабушек особого назначения", Тамара Туркина, рассказала, как отличить мошеннические звонки, смс и сообщения в сети от легальных предложений компаний и банков. Проверить себя после просмотра может каждый желающий в коротком опросе.Квиз начался с коротких и понятных рекомендаций при внезапном возгорании, в случае, если человек заблудился в незнакомой местности и если кому-то поблизости требуется помощь. Отдельное внимание уделено юридической и финансовой грамотности, умению избегать опасностей на улице, самообороне, умению отличать проверенные лекарства от сомнительных, качественные продукты – от потенциально вредных и поддерживать экологическую безопасность. Участникам и зрителям предстоит освоить семь направлений личной безопасности, направленных на улучшение качества жизни, заботу о себе и близких. Материалы для самоподготовки разрабатывали активные представители старшего поколения вместе с волонтерами и экспертами ведомств в рамках работы тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" при поддержке областного геронтологического центра.

тюмень

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, тюмень, безопасность