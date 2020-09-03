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На территории порта Бейрута еще остаются взрывоопасные вещества
Взрывоопасные вещества еще находятся на территории порта Бейрута, таможенной службе направлен запрос на вывоз их за пределы ливанской столицы, заявил в четверг... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:23
2020-09-03T14:23
2020-09-03T14:23
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Взрывоопасные вещества еще находятся на территории порта <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейрута</a>, таможенной службе направлен запрос на вывоз их за пределы ливанской столицы, заявил в четверг на пресс-конференции директор морской гавани Басем Кейси.Директор бейрутского порта также заявил, что намерен подать иск в суд в понедельник против пока не установленных владельцев взрывоопасных веществ, которые по-прежнему не вывезены с территории порта.Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> выбило стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/beyrut-1576602881.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире