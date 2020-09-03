https://ria.ru/20200903/besporyadki-1576711968.html

Байден осудил мародерство и поджоги на протестах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что ничто не может оправдать мародерство и поджоги на протесты. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T23:25

2020-09-03T23:25

2020-09-03T23:25

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

джо байден

висконсин

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что ничто не может оправдать мародерство и поджоги на протесты."Протесты - это протесты, но ничто не может оправдать мародерство, поджоги и так далее. Вне зависимости от того насколько вы злы, но если вы занимаетесь грабежами, поджогами, вы должны нести ответственность и точка", - сказал Байден в ходе общения с жителями Кеноши, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>."Это не то, кто мы есть. Я оптимист, я оптимист относительно тех перспектив, которые у нас есть, если мы сможем их использовать", - добавил он.Байден посещает Кеношу через два дня после аналогичной поездки президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, который побывал там во вторник, несмотря на настоятельную просьбу местных властей не делать этого. В ходе визита Трамп встретился с полицейскими и осмотрел ущерб, причиненный городу беспорядками, а также пообещал выделить городу Кеноша и штату Висконсин в общей сложности около 47 миллионов долларов на восстановление и обеспечение безопасности. В ходе визита Трамп не стал встречаться с семьей раненного афроамериканца Джейкоба Блейка.Сам Байден уже встретился с семьей Блейка по прибытию в Висконсин и их адвокатами. Встреча продолжалась около часа.Полицейские в городе Кеноша 23 августа выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ни у одного из полицейских не было нательных видеокамер, которые могли бы пролить свет на происшедшее, потому что еще в 2017 году местная полиция отказалась закупать их.Инцидент привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией. Власти города объявили комендантский час и ввели более 160 служащих нацгвардии.Отец 29-летнего Блейка сообщил, что в результате полученных ранений его сын парализован ниже пояса. Защита Блейка сообщила, что по меньшей мере семь из восьми выстрелов, которые произвели полицейские, нанесли ему "серьезные и, скорее всего, необратимые повреждения". У мужчины повреждены позвоночник и внутренние органы.

https://ria.ru/20200901/besporyadki-1576554518.html

https://ria.ru/20200831/tramp-1576504826.html

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висконсин

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, джо байден, висконсин, сша, в мире