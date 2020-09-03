https://ria.ru/20200903/beslan-1576710451.html

В Беслане почтили память жертв теракта 2004 года

Порядка семи тысяч человек почтили память жертв террористического акта в Беслане за три дня, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T22:38

2020-09-03T22:38

2020-09-03T22:38

беслан

общество

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<strong>ПЯТИГОРСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Порядка семи тысяч человек почтили память жертв террористического акта в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a> за три дня, сообщили РИА Новости в администрации города."За три дня траурные мероприятия посетили около семи тысяч человек", - сказал собеседник агентства.По данным пресс-службы главы и правительства региона, в четверг траурные мероприятия, посвященные 16-й годовщине захвата террористами бесланской школы №1, прошли на мемориальном кладбище "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта и погибшие сотрудники спецслужб.Почтили память жертв руководство региона, общественники, духовенство, бывшие заложники и их родственники, жители республики."Участники траурной церемонии возложили венки и цветы к монументу "Дерево скорби" и памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", отдавшим жизни ради спасения заложников. Под удары метронома были зачитаны имена всех покойных. Участники мероприятия почтили погибших минутой молчания. В завершении в небо было выпущено 334 белых воздушных шара по числу жертв страшной трагедии", - говорится в сообщении властей.Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html

https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html

беслан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беслан, общество