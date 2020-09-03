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https://ria.ru/20200903/beslan-1576681205.html
Нарышкин сравнил теракт в Беслане с преступлениями гитлеровцев
Теракт, совершённый в Беслане в 2004 году, сравним только с чудовищными преступлениями нацизма времен Второй мировой войны, заявил председатель Российского... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:17
2020-09-03T14:17
россия
теракт в беслане (2004)
сергей нарышкин
беслан
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Теракт, совершённый в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a> в 2004 году, сравним только с чудовищными преступлениями нацизма времен Второй мировой войны, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_istoricheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Российского исторического общества</a>, директор Службы внешней разведки <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Выступая в четверг в Музее Победы на Поклонной горе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на открытии акции "Диктант Победы", Нарышкин отметил, что 3 сентября в России - это дата, наполненная скорбью, потому что в этот день в 2004 году от рук террористов в Беслане погибли более 300 заложников, среди них 186 детей.По его предложению участники "Диктанта Победы" почтили память жертв теракта в Беслане минутой молчания.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
https://ria.ru/20200903/beslan-1576648985.html
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россия
беслан
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россия, теракт в беслане (2004), сергей нарышкин, беслан, общество

Нарышкин сравнил теракт в Беслане с преступлениями гитлеровцев

14:17 03.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Теракт, совершённый в Беслане в 2004 году, сравним только с чудовищными преступлениями нацизма времен Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Выступая в четверг в Музее Победы на Поклонной горе в Москве на открытии акции "Диктант Победы", Нарышкин отметил, что 3 сентября в России - это дата, наполненная скорбью, потому что в этот день в 2004 году от рук террористов в Беслане погибли более 300 заложников, среди них 186 детей.

"Это преступление по своей подлости, мерзости и античеловечности трудно сравнить с чем-нибудь. Оно словно обращает нас в мрачные времена гитлеровского нацистского террора", - сказал Нарышкин.

По его предложению участники "Диктанта Победы" почтили память жертв теракта в Беслане минутой молчания.
Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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2900021
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