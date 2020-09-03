https://ria.ru/20200903/beslan-1576681205.html

Нарышкин сравнил теракт в Беслане с преступлениями гитлеровцев

Теракт, совершённый в Беслане в 2004 году, сравним только с чудовищными преступлениями нацизма времен Второй мировой войны, заявил председатель Российского... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:17

2020-09-03T14:17

2020-09-03T14:17

россия

теракт в беслане (2004)

сергей нарышкин

беслан

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Теракт, совершённый в <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a> в 2004 году, сравним только с чудовищными преступлениями нацизма времен Второй мировой войны, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskoe_istoricheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Российского исторического общества</a>, директор Службы внешней разведки <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>.Выступая в четверг в Музее Победы на Поклонной горе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на открытии акции "Диктант Победы", Нарышкин отметил, что 3 сентября в России - это дата, наполненная скорбью, потому что в этот день в 2004 году от рук террористов в Беслане погибли более 300 заложников, среди них 186 детей.По его предложению участники "Диктанта Победы" почтили память жертв теракта в Беслане минутой молчания.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.

https://ria.ru/20200903/beslan-1576648985.html

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россия

беслан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, теракт в беслане (2004), сергей нарышкин, беслан, общество