Нарышкин сравнил теракт в Беслане с преступлениями гитлеровцев
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Теракт, совершённый в Беслане в 2004 году, сравним только с чудовищными преступлениями нацизма времен Второй мировой войны, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Выступая в четверг в Музее Победы на Поклонной горе в Москве на открытии акции "Диктант Победы", Нарышкин отметил, что 3 сентября в России - это дата, наполненная скорбью, потому что в этот день в 2004 году от рук террористов в Беслане погибли более 300 заложников, среди них 186 детей.
"Это преступление по своей подлости, мерзости и античеловечности трудно сравнить с чем-нибудь. Оно словно обращает нас в мрачные времена гитлеровского нацистского террора", - сказал Нарышкин.
По его предложению участники "Диктанта Победы" почтили память жертв теракта в Беслане минутой молчания.
Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.