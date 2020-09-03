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В Москве началась акция памяти жертв трагедии в Беслане
Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в Москве у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:21
2020-09-03T13:53
теракт в беслане (2004)
москва
беслан
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в Москве у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, передает корреспондент РИА Новости.В 12.20 в храме состоится панихида.Ежегодно 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> проходят акции памяти жертв террористических атак.Ее близких не было среди заложников, но весь осетинский народ сегодня объединяется в общей трагедии, рассказала она."Эти дети, осетины, - они нам как родные. И для нас это такая же большая трагедия, как и для <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслана</a>. Мы просто обязаны быть здесь сегодня", - сказала студентка.Хранить в сердце боль о погибших в бесланской школе обязан каждый, считает осетинка Елизавета. Память о трагедии поможет в будущем не допустить повторения "такого зверства", считает она.Участники акции возложили цветы к монументу памяти жертв трагедии. После панихиды прошла минута молчания, а в 13.05, когда 16 лет назад раздался первый взрыв в школе, в небо были выпущены 334 белых шара - в память о каждой жертве теракта.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
https://ria.ru/20200903/breathe-1576662317.html
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теракт в беслане (2004), москва, беслан, в мире

В Москве началась акция памяти жертв трагедии в Беслане

12:21 03.09.2020 (обновлено: 13:53 03.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВозложение цветов к Памятнику жертвам трагедии в Беслане в Москве
Возложение цветов к Памятнику жертвам трагедии в Беслане в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в Москве у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, передает корреспондент РИА Новости.
В 12.20 в храме состоится панихида.
Ежегодно 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Москве проходят акции памяти жертв террористических атак.
"Мы решили поддержать те семьи, которые потеряли своих детей, своих родных, свою кровинку. Выразить им свои соболезнования", - рассказала РИА Новости студентка из Южной Осетии Алина.
Ее близких не было среди заложников, но весь осетинский народ сегодня объединяется в общей трагедии, рассказала она.
"Эти дети, осетины, - они нам как родные. И для нас это такая же большая трагедия, как и для Беслана. Мы просто обязаны быть здесь сегодня", - сказала студентка.
Оксана Макиева - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Хранить в сердце боль о погибших в бесланской школе обязан каждый, считает осетинка Елизавета. Память о трагедии поможет в будущем не допустить повторения "такого зверства", считает она.
"Мы верим, что школьники, которые пошли в этом году в первый класс, и будущие школьники, никогда не увидят ничего такого. И для них 1 сентября это будет "день за партой". Надеюсь, что наша молодежь будет помнить об этом дне и стремиться к тому, чтобы никогда такого больше не увидеть", - сказала она.
Участники акции возложили цветы к монументу памяти жертв трагедии. После панихиды прошла минута молчания, а в 13.05, когда 16 лет назад раздался первый взрыв в школе, в небо были выпущены 334 белых шара - в память о каждой жертве теракта.
Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Теракт в Беслане (2004)МоскваБесланВ мире
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