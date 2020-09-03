https://ria.ru/20200903/beslan-1576672228.html

В Москве началась акция памяти жертв трагедии в Беслане

Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в Москве у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:21

2020-09-03T12:21

2020-09-03T13:53

теракт в беслане (2004)

москва

беслан

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Акция памяти жертв трагедии в Беслане началась в Москве у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, передает корреспондент РИА Новости.В 12.20 в храме состоится панихида.Ежегодно 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> проходят акции памяти жертв террористических атак.Ее близких не было среди заложников, но весь осетинский народ сегодня объединяется в общей трагедии, рассказала она."Эти дети, осетины, - они нам как родные. И для нас это такая же большая трагедия, как и для <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслана</a>. Мы просто обязаны быть здесь сегодня", - сказала студентка.Хранить в сердце боль о погибших в бесланской школе обязан каждый, считает осетинка Елизавета. Память о трагедии поможет в будущем не допустить повторения "такого зверства", считает она.Участники акции возложили цветы к монументу памяти жертв трагедии. После панихиды прошла минута молчания, а в 13.05, когда 16 лет назад раздался первый взрыв в школе, в небо были выпущены 334 белых шара - в память о каждой жертве теракта.Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.

https://ria.ru/20200903/breathe-1576662317.html

https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в беслане (2004), москва, беслан, в мире