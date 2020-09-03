https://ria.ru/20200903/beslan-1576648985.html

Телеканал Россия покажет фильм Александра Рогаткина о трагедии в Беслане

3 сентября телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм-расследование Александра Рогаткина "Беслан". Причины теракта, произошедшего в Северной Осетии 16... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:15

2020-09-03T09:15

2020-09-03T09:15

кино и сериалы

теракт в беслане (2004)

культура

что посмотреть

александр рогаткин

юрий дудь

шамиль басаев

беслан

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<strong>МОСКВА, 3 сен ‒ РИА Новости. </strong>3 сентября телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм-расследование Александра Рогаткина "Беслан". Причины теракта, произошедшего в Северной Осетии 16 лет назад и унесшего 334 жизни, до сих пор обсуждаются, и многие придерживаются разных версий. О том, как шла работа над лентой и почему эта трагедия до сих пор окружена таким количеством домыслов, с которыми нужно бороться, автор фильма рассказал РИА Новости. Истина и теории заговора1 сентября 2004 года отряд террористов захватил школу №1 Беслана во время праздничной линейки, загнав в спортзал более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали, не давая им ни еды, ни воды. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Когда заложники стали выбегать из школы, спецназ начал штурм.Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 ‒ дети.Журналист Александр Рогаткин снял о Беслане документальный фильм, который зрители "Россия 1" увидят 3 сентября. На вопрос, почему он решил исследовать эту болезненную тему, отвечает: “Хотел докопаться до истины. Год назад вышли фильмы Юрия Дудя и “Новой газеты”, авторы которых придерживались альтернативной точки зрения. Они подняли важные вопросы, но почему-то уцепились за ангажированную версию”. Речь идет о гипотезе Юрия Савельева, который был депутатом от фракции "Родина" в те годы и членом парламентской комиссии (По расследованию обстоятельств теракта. — Прим. ред.). Он не захотел подписывать официальный доклад и выпустил свой, на семь томов, где уверял, что никаких самодельных взрывных устройств у террористов не было, а по залу били спецназовцы из огнеметов, это и послужило причиной гибели такого количества заложников. “И вот эту идею муссируют наши либеральные оппозиционные СМИ, ее поддерживают на Западе, верят в нее “Матери Беслана”. Я же решил поспрашивать и спецназовцев, и парламентскую комиссию, которая все это расследовала”, — рассказывает Рогаткин. По его словам, теория Савельева не имеет права на существование: ее несостоятельность доказала экспериментом прокуратура. Проверить ее поручили НПО "Базальт", который разрабатывает и производит гранатометы. На подмосковном полигоне все воссоздали до мелочей: построили модель стены спортзала из той же штукатурки толщиной как раз два кирпича, повесили батареи, как в школе. И стреляли по ней с тридцати метров из гранатометов, пулеметов. “В итоге пришли к выводу, что на тот момент, на 2004-й год, не существовало такого оружия, которое могло бы такую дыру пробить. И главное доказательство: никто из свидетелей не слышал звук выстрела реактивного двигателя, который должен предварять звук взрыва — как гром перед молнией”, — отмечает журналист. По его словам, есть и другие альтернативные теории. Так, “Новая газета” писала, что школу обстреляли из вертолета реактивным огнеметом. “Но у такого оружия есть выхлопная струя, от которого этот воздушный транспорт бы просто разнесло” , — указывает Рогаткин. “Матери Беслана” также обвинили директора школы и педагогов: якобы он пустил боевиков заранее, и они спрятали оружие под сценой. “Учителя это очень тяжело переносят, у них же у самих дети погибли, а теперь вместо героев их пытаются в пособники записать”, — говорит Александр.Герои и съемочный процессСъемки фильма "Беслан" заняли два месяца. В начале июля Рогаткин вместе с группой приехали в город. Кроме того объездили достаточно много территорий — были в Чечне и Ингушетии, ездили в Ямало-Ненецкий автономный округ, где находится колония для пожизненно осужденных “Полярная сова”, чтобы поговорить с Кулаевым, единственным выжившим террористом. “Он, кстати, неплохо выглядит, в общем, хорошо сидит: не в одиночке, в камере с весьма хорошими условиями. Говорит, что их с братом принудил Басаев, который и организовал теракт, угрожая расправой над родственниками и детьми. Якобы Шамиль отправил его “на утилизацию”. Но он постоянно выдвигает новые версии, так что особо доверять ему не стоит”, — указывает Рогаткин. По его словам, кто-то из спикеров с удовольствием делились подробностями, а другие отказывались, не хотели вспоминать. Представители комитета "Матери Беслана" тоже давали комментарии, хотя они придерживаются сходной точки зрения с профессором Савельевым. “Я уже двадцать лет в этой профессии, и мне за свою жизнь пришлось побывать на огромном количестве терактов, трагедий, катастроф, и технологических, и природных, но эта история — рана, которая никогда не заживет. Никакое сердце не выдержит, когда мать тебе рассказывает, как ей на опознание выносят ее погибшего ребенка”, — признается Александр Рогаткин. Еще его поразил рассказ судмедэксперта: “На том же столе, куда ей привезли тела детей, жертв Беслана, через год оказался и труп Басаева. Возмездие все-таки существует”. Многие моменты не вошли в фильм из-за ограниченного форматом хронометража. Так выяснилось, что гражданская жена командира боевиков по кличке “Полковник” во время их совместной жизни в Орле много раз писала на него заявления в милицию. Она рассказала, что он бегал за ней с ножом. “Только представьте, если бы его в то время посадили, то, может, и не было этого всего”, — рассуждает Рогаткин. Уроки историиСообщалось, что были предупреждения о теракте, но меры никто почему-то не принял. “Ни дорогу не перекопали, ни охрану не выставили — на месте была одна инспектор по делам несовершеннолетних. Рассуждать можно бесконечно, но стоит вынести из этой истории урок: надо выполнять элементарные нормы и приказы”, — говорит он. Александр Рогаткин хорошо помнит 1 сентября 2004 года. “Я работал в “Вестях” корреспондентом, даже успел сделать один сюжет. От канала у нас там работала Рита Симоньян, она как раз была рядом, в Минеральных водах, когда это случилось. Невероятными усилиями поймала такси в Беслан, потому что почти все водители отказывались туда ехать. Когда мы снимали фильм, Рита к нам приехала, ходила по этому спортзалу и рыдала, вспоминая все это. Даже ей, бывшему военному корреспонденту, говорить об этом до сих пор непросто”. По его словам, фильм рассчитан на телезрителей, “которых все эти годы кормили альтернативными версиями”. Рогаткин отвечает: “Конечно, их дело, продолжать ли верить в эти теории заговора или нет, но теперь, по крайней мере, представлена и другая точка зрения. И логика должна, наконец, восторжествовать”.

https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html

беслан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, теракт в беслане (2004), что посмотреть , александр рогаткин, юрий дудь, шамиль басаев, беслан