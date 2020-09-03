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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/berluskoni-1576710026.html
Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своем состоянии
Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил в четверг, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:21
2020-09-03T22:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сильвио берлускони
италия
в мире
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<strong>РИМ, 3 сен – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank">Италии </a>Сильвио Берлускони сообщил в четверг, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли."Я, как и многие итальянцы, стал жертвой заражения COVID. Серьезность этого заболевания и опасность, которую оно представляет, я никогда не преуменьшал... Со мной это тоже случилось. У меня больше нет температуры, у меня нет болей, и хочу вас успокоить - чувствую я себя достаточно хорошо и продолжаю работать", - заявил 83-летний политик, обращаясь по телефону к участникам предвыборной манифестации, организованной его партией "Вперед, Италия" в <a href="http://ria.ru/location_Genova/" target="_blank" data-auto="true">Генуе</a>.<a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank">Берлускони </a>подчеркнул, что, несмотря на самоизоляцию на своей вилле в Аркоре под <a href="http://ria.ru/location_Milano/" target="_blank" data-auto="true">Миланом</a>, он намерен активно работать в рамках кампании по подготовке к региональным и частичным административным выборам, которые состоятся на Апеннинах 20-21 сентября. Кроме того, экс-премьер выразил искреннюю благодарность многим известным политикам, выразившим солидарность с ним в этой ситуации. В их числе он назвал президента Италии Серджо Маттареллу, премьера Джузеппе Конте, главу МИД Луиджи Ди Майо и лидера Демократической партии Николу Дзингаретти, а также посла <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Италии.О том, что патриарх итальянской политики заразился коронавирусом, сообщил в среду его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он указал, что Берлускони страдает бессимптомной формой заболевания, что в некоторой степени сегодня опроверг сам его пациент.Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от партии "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> на вилле своей старшей дочери Марины под <a href="http://ria.ru/location_Nice/" target="_blank" data-auto="true">Ниццей</a>. Летом оба они вернулись на родину и в августе вместе отдыхали на <a href="http://ria.ru/location_Sardinia/" target="_blank" data-auto="true">Сардинии</a>.По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары – на днях также было выявлено заражение коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200902/berluskoni-1576650511.html
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576651266.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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коронавирус covid-19, сильвио берлускони, италия, в мире

Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своем состоянии

22:21 03.09.2020 (обновлено: 22:26 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
РИМ, 3 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил в четверг, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли.
"Я, как и многие итальянцы, стал жертвой заражения COVID. Серьезность этого заболевания и опасность, которую оно представляет, я никогда не преуменьшал... Со мной это тоже случилось. У меня больше нет температуры, у меня нет болей, и хочу вас успокоить - чувствую я себя достаточно хорошо и продолжаю работать", - заявил 83-летний политик, обращаясь по телефону к участникам предвыборной манифестации, организованной его партией "Вперед, Италия" в Генуе.
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Берлускони подчеркнул, что, несмотря на самоизоляцию на своей вилле в Аркоре под Миланом, он намерен активно работать в рамках кампании по подготовке к региональным и частичным административным выборам, которые состоятся на Апеннинах 20-21 сентября. Кроме того, экс-премьер выразил искреннюю благодарность многим известным политикам, выразившим солидарность с ним в этой ситуации. В их числе он назвал президента Италии Серджо Маттареллу, премьера Джузеппе Конте, главу МИД Луиджи Ди Майо и лидера Демократической партии Николу Дзингаретти, а также посла США в Италии.
О том, что патриарх итальянской политики заразился коронавирусом, сообщил в среду его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он указал, что Берлускони страдает бессимптомной формой заболевания, что в некоторой степени сегодня опроверг сам его пациент.
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Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от партии "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом оба они вернулись на родину и в августе вместе отдыхали на Сардинии.
По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.
Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары – на днях также было выявлено заражение коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сильвио БерлускониИталияВ мире
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