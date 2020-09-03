Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своем состоянии
22:21 03.09.2020 (обновлено: 22:26 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
РИМ, 3 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил в четверг, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли.
"Я, как и многие итальянцы, стал жертвой заражения COVID. Серьезность этого заболевания и опасность, которую оно представляет, я никогда не преуменьшал... Со мной это тоже случилось. У меня больше нет температуры, у меня нет болей, и хочу вас успокоить - чувствую я себя достаточно хорошо и продолжаю работать", - заявил 83-летний политик, обращаясь по телефону к участникам предвыборной манифестации, организованной его партией "Вперед, Италия" в Генуе.
Берлускони подчеркнул, что, несмотря на самоизоляцию на своей вилле в Аркоре под Миланом, он намерен активно работать в рамках кампании по подготовке к региональным и частичным административным выборам, которые состоятся на Апеннинах 20-21 сентября. Кроме того, экс-премьер выразил искреннюю благодарность многим известным политикам, выразившим солидарность с ним в этой ситуации. В их числе он назвал президента Италии Серджо Маттареллу, премьера Джузеппе Конте, главу МИД Луиджи Ди Майо и лидера Демократической партии Николу Дзингаретти, а также посла США в Италии.
О том, что патриарх итальянской политики заразился коронавирусом, сообщил в среду его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он указал, что Берлускони страдает бессимптомной формой заболевания, что в некоторой степени сегодня опроверг сам его пациент.
По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.
Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары – на днях также было выявлено заражение коронавирусом.
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