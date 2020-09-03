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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576687100.html
Белорусская оппозиция заявила об уголовном деле против менеджера PandaDoc
Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении Виктора Кувшинова - топ-менеджера IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в республике, РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:36
2020-09-03T15:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в отношении Виктора Кувшинова - топ-менеджера IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в республике, сообщила в четверг пресс-служба Координационного совета (КС) оппозиции.Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволится из правоохранительных органов. Некоторое время спустя Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии <a href="https://ria.ru/20200902/obyski-1576632768.html" target="_blank">пришли с обыском</a> в компанию. В пресс-службе КГК РИА Новости заявили, что данную информацию не комментируют."Вчера сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пришли с обыском в минский офис известной IT-компании PandaDoc. Сегодня стало известно, что против топ-менеджера компании Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело. Есть серьезные основания полагать, что все эти действия связаны с гражданской активностью … Микадо, который предлагает помощь уволившимся после выборов в Беларуси сотрудникам ОМОНа и других силовых структур", - говорится в сообщении на сайте КС.В нем отмечается, что совет расценивает произошедшее как "продолжения давления на граждан Беларуси с активной гражданской позицией". В пресс-службе КС обратили внимание, что PandaDoc является резидентом Парка высоких технологий Белоруссии, а среди ее инвесторов – венчурный фонд Microsoft, EБРР и другие авторитетные структуры."Подобные действия госорганов наносят сильнейший удар по репутации Беларуси как "IT-страны", провоцируют отток талантливых предпринимателей, специалистов и капиталов из страны… Преследуя граждан и бизнес по политическим мотивам, вместо того, чтобы вести цивилизованный диалог, власть наносит серьезнейший удар по экономике Беларуси и инвестиционному климату", - добавили в пресс-службе КС.В КГК Белоруссии РИА Новости заявили, что не комментируют информацию об уголовном деле в отношении Кувшинова.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция заявила об уголовном деле против менеджера PandaDoc

15:36 03.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении Виктора Кувшинова - топ-менеджера IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в республике, сообщила в четверг пресс-служба Координационного совета (КС) оппозиции.
Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволится из правоохранительных органов. Некоторое время спустя Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пришли с обыском в компанию. В пресс-службе КГК РИА Новости заявили, что данную информацию не комментируют.
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"Вчера сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пришли с обыском в минский офис известной IT-компании PandaDoc. Сегодня стало известно, что против топ-менеджера компании Виктора Кувшинова возбуждено уголовное дело. Есть серьезные основания полагать, что все эти действия связаны с гражданской активностью … Микадо, который предлагает помощь уволившимся после выборов в Беларуси сотрудникам ОМОНа и других силовых структур", - говорится в сообщении на сайте КС.
В нем отмечается, что совет расценивает произошедшее как "продолжения давления на граждан Беларуси с активной гражданской позицией". В пресс-службе КС обратили внимание, что PandaDoc является резидентом Парка высоких технологий Белоруссии, а среди ее инвесторов – венчурный фонд Microsoft, EБРР и другие авторитетные структуры.
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"Подобные действия госорганов наносят сильнейший удар по репутации Беларуси как "IT-страны", провоцируют отток талантливых предпринимателей, специалистов и капиталов из страны… Преследуя граждан и бизнес по политическим мотивам, вместо того, чтобы вести цивилизованный диалог, власть наносит серьезнейший удар по экономике Беларуси и инвестиционному климату", - добавили в пресс-службе КС.
В КГК Белоруссии РИА Новости заявили, что не комментируют информацию об уголовном деле в отношении Кувшинова.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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