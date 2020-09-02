https://ria.ru/20200902/obyski-1576632768.html

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:48

2020-09-02T14:48

2020-09-02T14:48

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белоруссия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей IT-компании Микита Микадо."Привет, я готов подтвердить, что сегодня утром в наш минский офис PandaDoc пришел департамент по финансовым расследованиям (ДФР). Проводят обыск", - написал Микадо в своем аккаунте в Instagram.Он добавил, что на допрос забрали директора. "Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете? Мы честная IT-компания", - заявил Микадо.По словам основателя компании, у ряда сотрудников был обыск дома. "Кого-то забрали, о местонахождении этих людей мы не знаем", - добавил он.В пресс-службе комитета госконтроля Белоруссии РИА Новости заявили, что данную информацию не комментируют.

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575749851.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире