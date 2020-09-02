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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200902/obyski-1576632768.html
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:48
2020-09-02T14:48
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей IT-компании Микита Микадо."Привет, я готов подтвердить, что сегодня утром в наш минский офис PandaDoc пришел департамент по финансовым расследованиям (ДФР). Проводят обыск", - написал Микадо в своем аккаунте в Instagram.Он добавил, что на допрос забрали директора. "Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете? Мы честная IT-компания", - заявил Микадо.По словам основателя компании, у ряда сотрудников был обыск дома. "Кого-то забрали, о местонахождении этих людей мы не знаем", - добавил он.В пресс-службе комитета госконтроля Белоруссии РИА Новости заявили, что данную информацию не комментируют.
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575749851.html
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белоруссия, в мире

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

14:48 02.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Минске
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей IT-компании Микита Микадо.
"Привет, я готов подтвердить, что сегодня утром в наш минский офис PandaDoc пришел департамент по финансовым расследованиям (ДФР). Проводят обыск", - написал Микадо в своем аккаунте в Instagram.
Он добавил, что на допрос забрали директора. "Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете? Мы честная IT-компания", - заявил Микадо.
По словам основателя компании, у ряда сотрудников был обыск дома. "Кого-то забрали, о местонахождении этих людей мы не знаем", - добавил он.
В пресс-службе комитета госконтроля Белоруссии РИА Новости заявили, что данную информацию не комментируют.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 17:19
В "Яндексе" рассказали, кем представились люди при обысках в Минске
93520315
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
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