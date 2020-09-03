https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576671523.html

Белоруссия вошла в число стран, которых больше всего не хватает россиянам

Белоруссия — одна из стран, открытия транспортного сообщения с которыми россияне ждут больше всего. В опросе, который сервис проводил в июле, она уступила лишь... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:58

2020-09-03T19:58

2020-09-03T19:58

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Белоруссия — одна из стран, открытия транспортного сообщения с которыми россияне ждут больше всего. В опросе, который сервис проводил в июле, она уступила лишь Турции (тогда она была еще закрыта для граждан РФ), набрав 14 процентов голосов, сообщает Туту.ру. Спрос на авиабилеты и автобусные туры туда в этом году существенно вырос, несмотря на закрытые границы между нашими странами. Минск входит в пятерку популярных зарубежных направлений (по данным продаж билетов с 1 июля по 31 августа, вылеты с 15 сентября по 31 декабря). Больше всего билетов в Минск было продано за последнюю неделю (около половины бронирований). Основная доля пассажиров рассчитывает улететь в Белоруссию в сентябре (почти 87 процентов продаж), несмотря на пока закрытое авиасообщение и ложную политическую обстановку там.В рейтинге зарубежных автобусных направлений маршрут Москва — Минск лидирует (на него приходится около 46 процентов билетов, проданных на сентябрь и октябрь). На втором месте автобусы из Санкт-Петербурга в Минск (доля в общем спросе — 8,1 процента). В десятку входят также рейсы из столицы в Витебск, Гомель, Борисов, Могилев и Бобруйск, а также направление Смоленск — Минск. Минимальные цены авиабилетов из Москвы в Минск в прошлом году были на уровне 3020 рублей. В этом году в сентябре билеты примерно на 28 процентов дороже. Начиная с 15 сентября минимальная стоимость составляет 4 197 рублей. На октябрь можно найти билеты от 2800 — 3300 рублей Билеты на автобус стоят от 1 450 рублей (время в пути — чуть больше 10 часов). Средний чек по оформленным билетам из Москвы в Минск составляет 1 512 рублей.

https://ria.ru/20200725/1574881880.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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