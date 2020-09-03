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https://ria.ru/20200903/banki-1576711087.html
ФАС рассказала, как банки вводят клиентов в заблуждение
Федеральная антимонопольная служба России за шесть месяцев этого года выявила значительное число фактов введения в заблуждение банковских клиентов, заявил... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:59
2020-09-03T22:59
ассоциация российских банков
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба России за шесть месяцев этого года выявила значительное число фактов введения в заблуждение банковских клиентов, заявил заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a> Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации банков России (<a href="https://ria.ru/organization_Associacija_rossijjskikh_bankov" target="_blank">АБР</a>)."Особое внимание мы хотели бы обратить на факты недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг, поскольку за первое полугодие текущего года мы выдали 11 предупреждений. Это только центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы. Это достаточно большое количество, которое нами ранее не фиксировалось", - рассказал он.В период обострения борьбы за средства граждан, ФАС в частности зафиксировала, что до клиентов не доводится информация о не начислении процентов с определенного остатка средств. Потребители также получают неполную, противоречащую информацию на сайте банка о его действующих тарифах. ФАС выявила и нарушения и при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, зафиксировала неинформирование потенциальных клиентов об ограничениях при получении кэшбэков по кредитным и дебетовым картам.Службе известны случаи, когда на сайтах банков и в личных кабинетах клиентов отсутствовала не только доступная информации, но и прозрачная терминология договоров."Также мы сталкивались со случаями некорректного сравнения, когда отдельные банки сравнивают свои услуги с услугами конкурентов, таким образом создавая впечатление своего превосходства", - рассказал Кашеваров.Еще одна форма недобросовестной конкуренцией, по его словам, когда банки говорили о наличии в уставном капитале госучастия как фактора надежности кредитной организации, ухудшая при этом условия банковских продуктов, в том числе по накопительным счетам, снижая обещанную максимальную процентную ставку.Также он обратил внимание на то, что банки предлагают клиентам закрывать банковские вклады, размещать деньги на текущих счетах, в частности на накопительных счетах, предлагая им завышенные проценты, однако обещания свои не выполняют. "В частности, обещанные завышенные проценты выплачиваются порядка 1-2% клиентов, и, собственно, банки, видимо, видят в этом возможный путь снижения процентных ставок в одностороннем порядке в отличие от банковских вкладов", - пояснил Кашеваров.Он отметил, что эта практика предотвращена после возбуждения ряда дел.
https://ria.ru/20200901/vklady-1576554252.html
https://ria.ru/20200827/bank-1576368909.html
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ассоциация российских банков, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС рассказала, как банки вводят клиентов в заблуждение

22:59 03.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота банка в период ограничений в связи с распространением коронавируса
Работа банка в период ограничений в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России за шесть месяцев этого года выявила значительное число фактов введения в заблуждение банковских клиентов, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации банков России (АБР).
"Особое внимание мы хотели бы обратить на факты недобросовестной конкуренции на рынке банковских услуг, поскольку за первое полугодие текущего года мы выдали 11 предупреждений. Это только центральным аппаратом Федеральной антимонопольной службы. Это достаточно большое количество, которое нами ранее не фиксировалось", - рассказал он.
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В период обострения борьбы за средства граждан, ФАС в частности зафиксировала, что до клиентов не доводится информация о не начислении процентов с определенного остатка средств. Потребители также получают неполную, противоречащую информацию на сайте банка о его действующих тарифах. ФАС выявила и нарушения и при оформлении вкладов с плавающей процентной ставкой, зафиксировала неинформирование потенциальных клиентов об ограничениях при получении кэшбэков по кредитным и дебетовым картам.
Службе известны случаи, когда на сайтах банков и в личных кабинетах клиентов отсутствовала не только доступная информации, но и прозрачная терминология договоров.
"Также мы сталкивались со случаями некорректного сравнения, когда отдельные банки сравнивают свои услуги с услугами конкурентов, таким образом создавая впечатление своего превосходства", - рассказал Кашеваров.
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Еще одна форма недобросовестной конкуренцией, по его словам, когда банки говорили о наличии в уставном капитале госучастия как фактора надежности кредитной организации, ухудшая при этом условия банковских продуктов, в том числе по накопительным счетам, снижая обещанную максимальную процентную ставку.
Также он обратил внимание на то, что банки предлагают клиентам закрывать банковские вклады, размещать деньги на текущих счетах, в частности на накопительных счетах, предлагая им завышенные проценты, однако обещания свои не выполняют. "В частности, обещанные завышенные проценты выплачиваются порядка 1-2% клиентов, и, собственно, банки, видимо, видят в этом возможный путь снижения процентных ставок в одностороннем порядке в отличие от банковских вкладов", - пояснил Кашеваров.
Он отметил, что эта практика предотвращена после возбуждения ряда дел.
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Ассоциация российских банковФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
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