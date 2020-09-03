https://ria.ru/20200903/bank-1576668316.html

Интернет-банк "Открытия" занял второе место в рейтинге Markswebb

Банк "Открытие" занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:38

2020-09-03T11:38

2020-09-03T11:38

новости компаний - экономика

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<strong> МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Банк "Открытие"</a> занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка. За год интернет-сервис "Открытия" поднялся на 6 позиций в категории Daily Banking и получил оценку 67,3. В категории Digital Office банк поднялся сразу на сразу на 14 позиций с оценкой 54,9.Аналитики агентства отметили, что в дистанционных каналах обслуживания банка стали доступны инвестпродукты, переводы по Системе быстрых платежей, трансграничные переводы с карты на карту, расширенные возможности оплаты ЖКУ, появились аналитика личных финансов и история.По его словам, главная точка роста на будущий год — дальнейшая персонализация и рост качества сервиса.В ходе исследования эксперты оценивали интернет-банки 20 крупнейших российских кредитных организаций в двух категориях. Категория Daily Banking демонстрирует, насколько удобен интернет-банк для совершения повседневных операций. Digital Office оценивает доступность более сложных операций, которые обычно требуют визита в офис.

https://ria.ru/20200828/bank-1576416046.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика