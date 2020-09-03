https://ria.ru/20200903/bank-1576668316.html
Интернет-банк "Открытия" занял второе место в рейтинге Markswebb
Банк "Открытие" занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:38
2020-09-03T11:38
2020-09-03T11:38
новости компаний - экономика
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<strong> МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Банк "Открытие"</a> занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка. За год интернет-сервис "Открытия" поднялся на 6 позиций в категории Daily Banking и получил оценку 67,3. В категории Digital Office банк поднялся сразу на сразу на 14 позиций с оценкой 54,9.Аналитики агентства отметили, что в дистанционных каналах обслуживания банка стали доступны инвестпродукты, переводы по Системе быстрых платежей, трансграничные переводы с карты на карту, расширенные возможности оплаты ЖКУ, появились аналитика личных финансов и история.По его словам, главная точка роста на будущий год — дальнейшая персонализация и рост качества сервиса.В ходе исследования эксперты оценивали интернет-банки 20 крупнейших российских кредитных организаций в двух категориях. Категория Daily Banking демонстрирует, насколько удобен интернет-банк для совершения повседневных операций. Digital Office оценивает доступность более сложных операций, которые обычно требуют визита в офис.
https://ria.ru/20200828/bank-1576416046.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости
. Банк "Открытие"
занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка.
За год интернет-сервис "Открытия" поднялся на 6 позиций в категории Daily Banking и получил оценку 67,3. В категории Digital Office банк поднялся сразу на сразу на 14 позиций с оценкой 54,9.
Аналитики агентства отметили, что в дистанционных каналах обслуживания банка стали доступны инвестпродукты, переводы по Системе быстрых платежей, трансграничные переводы с карты на карту, расширенные возможности оплаты ЖКУ, появились аналитика личных финансов и история.
"За последний год мы полностью трансформировали команды разработки, запустили UX-исследования для проверки гипотез и клиентских потребностей при разработке продуктов. И, конечно, добавили в интернет-банк возможность реализовать как простые, но востребованные повседневные задачи, так и более сложные, которые раньше можно было решить только в офисе банка", - приводится в собщении комментарий директора департамента Digital банка Александра Пятигорского.
По его словам, главная точка роста на будущий год — дальнейшая персонализация и рост качества сервиса.
В ходе исследования эксперты оценивали интернет-банки 20 крупнейших российских кредитных организаций в двух категориях. Категория Daily Banking демонстрирует, насколько удобен интернет-банк для совершения повседневных операций. Digital Office оценивает доступность более сложных операций, которые обычно требуют визита в офис.