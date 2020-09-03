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Интернет-банк "Открытия" занял второе место в рейтинге Markswebb
Банк "Открытие" занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:38
2020-09-03T11:38
новости компаний - экономика
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<strong> МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Банк "Открытие"</a> занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка. За год интернет-сервис "Открытия" поднялся на 6 позиций в категории Daily Banking и получил оценку 67,3. В категории Digital Office банк поднялся сразу на сразу на 14 позиций с оценкой 54,9.Аналитики агентства отметили, что в дистанционных каналах обслуживания банка стали доступны инвестпродукты, переводы по Системе быстрых платежей, трансграничные переводы с карты на карту, расширенные возможности оплаты ЖКУ, появились аналитика личных финансов и история.По его словам, главная точка роста на будущий год — дальнейшая персонализация и рост качества сервиса.В ходе исследования эксперты оценивали интернет-банки 20 крупнейших российских кредитных организаций в двух категориях. Категория Daily Banking демонстрирует, насколько удобен интернет-банк для совершения повседневных операций. Digital Office оценивает доступность более сложных операций, которые обычно требуют визита в офис.
https://ria.ru/20200828/bank-1576416046.html
РИА Новости
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новости компаний - экономика

Интернет-банк "Открытия" занял второе место в рейтинге Markswebb

11:38 03.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019) - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Банк "Открытие" занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb, сообщает пресс-служба банка.
За год интернет-сервис "Открытия" поднялся на 6 позиций в категории Daily Banking и получил оценку 67,3. В категории Digital Office банк поднялся сразу на сразу на 14 позиций с оценкой 54,9.
Аналитики агентства отметили, что в дистанционных каналах обслуживания банка стали доступны инвестпродукты, переводы по Системе быстрых платежей, трансграничные переводы с карты на карту, расширенные возможности оплаты ЖКУ, появились аналитика личных финансов и история.
"За последний год мы полностью трансформировали команды разработки, запустили UX-исследования для проверки гипотез и клиентских потребностей при разработке продуктов. И, конечно, добавили в интернет-банк возможность реализовать как простые, но востребованные повседневные задачи, так и более сложные, которые раньше можно было решить только в офисе банка", - приводится в собщении комментарий директора департамента Digital банка Александра Пятигорского.
По его словам, главная точка роста на будущий год — дальнейшая персонализация и рост качества сервиса.
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В ходе исследования эксперты оценивали интернет-банки 20 крупнейших российских кредитных организаций в двух категориях. Категория Daily Banking демонстрирует, насколько удобен интернет-банк для совершения повседневных операций. Digital Office оценивает доступность более сложных операций, которые обычно требуют визита в офис.
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Новости компаний - Экономика
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