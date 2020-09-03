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Экс-главу МВД Коми Половникова оставили под арестом
Верховный суд Коми оставил без изменения решение городского суда о продлении срока содержания под стражей до 17 октября обвиняемого во взятке экс-главы МВД... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:13
2020-09-03T15:13
республика коми
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. </strong>Верховный суд <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi/" target="_blank">Коми</a> оставил без изменения решение городского суда о продлении срока содержания под стражей до 17 октября обвиняемого во взятке экс-главы МВД республики Виктора Половникова, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми."Апелляционная жалоба адвоката обвиняемого Половникова на постановление Сыктывкарского городского суда республики Коми от 12.08.2020, которым удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей до 17 октября, оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Как отметили в пресс-службе суда, защита не согласилась с постановлением, нашла его незаконным и необоснованным, просила изменить меру на домашний арест.Ранее защита обвиняемого несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте и его продлении, но Верховный суд оставлял жалобы адвокатов без удовлетворения.Половникова задержали 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие полагает, что экс-глава МВД Коми получил не менее 12,5 миллиона рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей.По данным местных СМИ, ещё одним фигурантом этого дела является экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_po_kontrolju_za_oborotom_narkotikov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСКН</a> Татарстана Фаяз Шабаев, который был взят под стражу в декабре 2019 года по подозрению в посредничестве во взятке.
https://ria.ru/20200901/vzyatka-1576571038.html
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республика коми
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика коми, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, происшествия

Экс-главу МВД Коми Половникова оставили под арестом

15:13 03.09.2020
253
© Фото : МВД по Республике КомиВиктор Половников
Виктор Половников - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : МВД по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Верховный суд Коми оставил без изменения решение городского суда о продлении срока содержания под стражей до 17 октября обвиняемого во взятке экс-главы МВД республики Виктора Половникова, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.
"Апелляционная жалоба адвоката обвиняемого Половникова на постановление Сыктывкарского городского суда республики Коми от 12.08.2020, которым удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей до 17 октября, оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Как отметили в пресс-службе суда, защита не согласилась с постановлением, нашла его незаконным и необоснованным, просила изменить меру на домашний арест.
Ранее защита обвиняемого несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте и его продлении, но Верховный суд оставлял жалобы адвокатов без удовлетворения.
Половникова задержали 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие полагает, что экс-глава МВД Коми получил не менее 12,5 миллиона рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей.
По данным местных СМИ, ещё одним фигурантом этого дела является экс-глава ФСКН Татарстана Фаяз Шабаев, который был взят под стражу в декабре 2019 года по подозрению в посредничестве во взятке.
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Республика КомиФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФПроисшествия
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