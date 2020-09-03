https://ria.ru/20200903/arest-1576685092.html
Экс-главу МВД Коми Половникова оставили под арестом
Верховный суд Коми оставил без изменения решение городского суда о продлении срока содержания под стражей до 17 октября обвиняемого во взятке экс-главы МВД... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:13
2020-09-03T15:13
2020-09-03T15:13
республика коми
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156349/95/1563499540_0:0:768:432_1400x0_80_0_0_9a36a5a5336fd4e4c874ef6fa98c65da.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. </strong>Верховный суд <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi/" target="_blank">Коми</a> оставил без изменения решение городского суда о продлении срока содержания под стражей до 17 октября обвиняемого во взятке экс-главы МВД республики Виктора Половникова, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми."Апелляционная жалоба адвоката обвиняемого Половникова на постановление Сыктывкарского городского суда республики Коми от 12.08.2020, которым удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей до 17 октября, оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Как отметили в пресс-службе суда, защита не согласилась с постановлением, нашла его незаконным и необоснованным, просила изменить меру на домашний арест.Ранее защита обвиняемого несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте и его продлении, но Верховный суд оставлял жалобы адвокатов без удовлетворения.Половникова задержали 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие полагает, что экс-глава МВД Коми получил не менее 12,5 миллиона рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей.По данным местных СМИ, ещё одним фигурантом этого дела является экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_po_kontrolju_za_oborotom_narkotikov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСКН</a> Татарстана Фаяз Шабаев, который был взят под стражу в декабре 2019 года по подозрению в посредничестве во взятке.
https://ria.ru/20200901/vzyatka-1576571038.html
1
республика коми
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156349/95/1563499540_0:0:768:576_1400x0_80_0_0_21ebdc005cd71baf2367835985f1f04a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости.
Верховный суд Коми
оставил без изменения решение городского суда о продлении срока содержания под стражей до 17 октября обвиняемого во взятке экс-главы МВД республики Виктора Половникова, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.
"Апелляционная жалоба адвоката обвиняемого Половникова на постановление Сыктывкарского городского суда республики Коми от 12.08.2020, которым удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей до 17 октября, оставлена без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Как отметили в пресс-службе суда, защита не согласилась с постановлением, нашла его незаконным и необоснованным, просила изменить меру на домашний арест.
Ранее защита обвиняемого несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте и его продлении, но Верховный суд оставлял жалобы адвокатов без удовлетворения.
Половникова задержали 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие полагает, что экс-глава МВД Коми получил не менее 12,5 миллиона рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей.
По данным местных СМИ, ещё одним фигурантом этого дела является экс-глава ФСКН
Татарстана Фаяз Шабаев, который был взят под стражу в декабре 2019 года по подозрению в посредничестве во взятке.