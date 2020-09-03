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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200903/antisemitizm-1576704343.html
BLM провоцирует рост антисемитизма, считают в еврейской общине России
Движение Black Lives Matter (BLM) в США поддерживает антисемитские проявления, считает президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:15
2020-09-03T19:15
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
сша
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Движение Black Lives Matter (BLM) в США поддерживает антисемитские проявления, считает президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Вот это движение - что "жизнь черных имеет значение" - имело очень много антисемитизма, и погромы в еврейских районах, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, – все это было массово. В целом в мире, в Америке уровень антисемиитизма достаточно высок", - заявил Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он также связал рост антисемитизма в США с начавшейся предвыборной кампанией в стране, когда подобные темы чаще муссируются оппонентами."Если говорить о России, не могу сказать, что здесь как-то уровень антисемитизма поднялся… В целом градус бытового антисемитизма упал, и это не вчера. На Украине похуже. Там нет какого-то особого всплеска, но там в целом градус похуже", - отметил раввин.По его словам, это связано с тем, что на Украине "люди достаточно бедно живут и находятся в немножко угнетенном состоянии, занимаются, по сути, индивидуальным выживанием". Ухудшение экономического положения на практике, по мнению Бороды, всегда влечет увеличение антисемитизма, поскольку "люди склонны всегда кого-то обвинять в том, что не очень хорошо".В частности, подобные проявления, по данным ФЕОР, отмечены в Запорожье и Тернополе.По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
https://ria.ru/20200708/1574056568.html
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новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, сша

BLM провоцирует рост антисемитизма, считают в еврейской общине России

19:15 03.09.2020
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© РИА Новости / Стефен Зеннер / Перейти в фотобанкРазрушения в районе Аптаун города Кеноша в Висконсине, где проходят протесты против полицейского произвола
Разрушения в районе Аптаун города Кеноша в Висконсине, где проходят протесты против полицейского произвола - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Стефен Зеннер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Движение Black Lives Matter (BLM) в США поддерживает антисемитские проявления, считает президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Вот это движение - что "жизнь черных имеет значение" - имело очень много антисемитизма, и погромы в еврейских районах, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, – все это было массово. В целом в мире, в Америке уровень антисемиитизма достаточно высок", - заявил Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он также связал рост антисемитизма в США с начавшейся предвыборной кампанией в стране, когда подобные темы чаще муссируются оппонентами.
"Если говорить о России, не могу сказать, что здесь как-то уровень антисемитизма поднялся… В целом градус бытового антисемитизма упал, и это не вчера. На Украине похуже. Там нет какого-то особого всплеска, но там в целом градус похуже", - отметил раввин.
Протесты в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 13:52Религия и мировоззрение
РПЦ: любое церковное участие в BLM носило бы политизированный характер
По его словам, это связано с тем, что на Украине "люди достаточно бедно живут и находятся в немножко угнетенном состоянии, занимаются, по сути, индивидуальным выживанием". Ухудшение экономического положения на практике, по мнению Бороды, всегда влечет увеличение антисемитизма, поскольку "люди склонны всегда кого-то обвинять в том, что не очень хорошо".
В частности, подобные проявления, по данным ФЕОР, отмечены в Запорожье и Тернополе.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаСША
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