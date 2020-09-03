МВД выступило против легализации онлайн-продаж алкоголя
Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ подготовило негативный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя в России через интернет, пишут в четверг "Известия" со ссылкой на документ МВД.
По данным издания, МВД 18 августа направило отзыв на этот проект замминистра финансов Алексею Сазанову, а также в аппарат правительства. Документ подписал первый замглавы МВД Александр Горовой. Согласно отзыву МВД, новый канал реализации алкоголя сделает его более доступным, что спровоцирует рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Также в МВД считают, что увеличится риск продаж спиртного несовершеннолетним. Кроме того, новый формат продаж подтолкнет к развитию нелегальный рынок спиртного, отмечается в документе.
Разработанный законопроект отвечает интересам производителей алкоголя, считают в МВД. При этом в министерстве отмечают, что меры по восстановлению предпринимательской активности не должны повышать риски, связанные с угрозой жизни и здоровью граждан, а также ростом преступности.
По словам источника издания в правительстве, позиция МВД достаточно серьезная, обоснованная, подтверждена статистическими данными и может заблокировать движение документа.
В Минфине изданию сказали, что к онлайн-торговле министерство предлагает допускать лишь компании с лицензиями на продажу спиртного, и продажи смогут идти только через их сайты. В Минпромторге добавили, что законопроект Минфина позволит контролировать существующий сейчас теневой рынок продажи алкоголя в интернете.
Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. Минфин РФ в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
Многие россияне в связи с распространением в стране коронавируса COVID-19, начиная с марта, переходили на домашний режим самоизоляции. Это подтолкнуло власти вновь вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем. В интервью РИА Новости в июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя в России будут разрешены уже в 2020 году.