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https://ria.ru/20200903/alkogol-1576659431.html
МВД выступило против легализации онлайн-продаж алкоголя
Министерство внутренних дел РФ подготовило негативный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя в России через интернет, пишут в четверг "Известия" со... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:59
2020-09-03T08:59
алексей сазанов
денис мантуров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел РФ подготовило негативный отзыв на законопроект <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> о продаже алкоголя в России через интернет, пишут в четверг <a href="https://iz.ru/1056207/2020-09-03/mvd-ne-podderzhalo-onlain-prodazhi-spirtnogo" target="_blank">"Известия"</a> со ссылкой на документ МВД.По данным издания, МВД 18 августа направило отзыв на этот проект замминистра финансов Алексею Сазанову, а также в аппарат правительства. Документ подписал первый замглавы МВД <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gorovojj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горовой</a>. Согласно отзыву МВД, новый канал реализации алкоголя сделает его более доступным, что спровоцирует рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Также в МВД считают, что увеличится риск продаж спиртного несовершеннолетним. Кроме того, новый формат продаж подтолкнет к развитию нелегальный рынок спиртного, отмечается в документе.Разработанный законопроект отвечает интересам производителей алкоголя, считают в МВД. При этом в министерстве отмечают, что меры по восстановлению предпринимательской активности не должны повышать риски, связанные с угрозой жизни и здоровью граждан, а также ростом преступности.По словам источника издания в правительстве, позиция МВД достаточно серьезная, обоснованная, подтверждена статистическими данными и может заблокировать движение документа.В Минфине изданию сказали, что к онлайн-торговле министерство предлагает допускать лишь компании с лицензиями на продажу спиртного, и продажи смогут идти только через их сайты. В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторге</a> добавили, что законопроект Минфина позволит контролировать существующий сейчас теневой рынок продажи алкоголя в интернете.Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. Минфин РФ в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.Многие россияне в связи с распространением в стране коронавируса COVID-19, начиная с марта, переходили на домашний режим самоизоляции. Это подтолкнуло власти вновь вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем. В интервью РИА Новости в июне глава Минпромторга РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> сообщил, что рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя в России будут разрешены уже в 2020 году.
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алексей сазанов, денис мантуров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество

МВД выступило против легализации онлайн-продаж алкоголя

08:59 03.09.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине
Покупательница в винно-водочном магазине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ подготовило негативный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя в России через интернет, пишут в четверг "Известия" со ссылкой на документ МВД.
По данным издания, МВД 18 августа направило отзыв на этот проект замминистра финансов Алексею Сазанову, а также в аппарат правительства. Документ подписал первый замглавы МВД Александр Горовой. Согласно отзыву МВД, новый канал реализации алкоголя сделает его более доступным, что спровоцирует рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Также в МВД считают, что увеличится риск продаж спиртного несовершеннолетним. Кроме того, новый формат продаж подтолкнет к развитию нелегальный рынок спиртного, отмечается в документе.
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Разработанный законопроект отвечает интересам производителей алкоголя, считают в МВД. При этом в министерстве отмечают, что меры по восстановлению предпринимательской активности не должны повышать риски, связанные с угрозой жизни и здоровью граждан, а также ростом преступности.
По словам источника издания в правительстве, позиция МВД достаточно серьезная, обоснованная, подтверждена статистическими данными и может заблокировать движение документа.
В Минфине изданию сказали, что к онлайн-торговле министерство предлагает допускать лишь компании с лицензиями на продажу спиртного, и продажи смогут идти только через их сайты. В Минпромторге добавили, что законопроект Минфина позволит контролировать существующий сейчас теневой рынок продажи алкоголя в интернете.
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Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. Минфин РФ в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
Многие россияне в связи с распространением в стране коронавируса COVID-19, начиная с марта, переходили на домашний режим самоизоляции. Это подтолкнуло власти вновь вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем. В интервью РИА Новости в июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что рассчитывает, что интернет-продажи алкоголя в России будут разрешены уже в 2020 году.
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Алексей СазановДенис МантуровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
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