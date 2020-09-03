https://ria.ru/20200903/aktsiya-1576705433.html

В Минске началась акция протеста журналистов

Акция протеста журналистов против задержаний их коллег проходит в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:37

2020-09-03T19:37

2020-09-03T20:48

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576707419_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_03199c8aabb79b87e0c3795631373556.jpg

<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Акция протеста журналистов против задержаний их коллег проходит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Изначально коллеги задержанных ранее шестерых журналистов собрались у здания МВД <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>и требовали разговора с главой ведомства. В результате он к ним не вышел, но вышли сотрудники милиции - они попросили собравшихся разойтись и оттеснили вниз по переулку.В акции участвует около 50 сотрудников преимущественно белорусских СМИ, на большинстве надеты жилеты "Пресса" и пресс-карты. Они несут плакаты в поддержку коллег, но не скандируют лозунгов.Журналисты требуют справедливого разбирательства в отношении шести их задержанных коллег, обвиняемых в нарушении порядка проведения массового мероприятия.Сейчас журналисты идут по Проспекту независимости в сторону Площади независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200903/duda-1576688725.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Mitrich Kolobok Kolobok Свободнопроплаченная "пресса"...))) 19

Александр И На кого пашете, шестёрки? / Цитата:)/ 10

2

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция белорусских журналистов в поддержку задержанных коллег Журналисты белорусских СМИ вышли в Минске на акцию в поддержку задержанных коллег. Они несут плакаты, но не скандируют лозунгов. 2020-09-03T19:37 true PT0M15S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире