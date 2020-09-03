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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/aktsiya-1576705433.html
В Минске началась акция протеста журналистов
Акция протеста журналистов против задержаний их коллег проходит в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:37
2020-09-03T20:48
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Акция протеста журналистов против задержаний их коллег проходит в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Изначально коллеги задержанных ранее шестерых журналистов собрались у здания МВД <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>и требовали разговора с главой ведомства. В результате он к ним не вышел, но вышли сотрудники милиции - они попросили собравшихся разойтись и оттеснили вниз по переулку.В акции участвует около 50 сотрудников преимущественно белорусских СМИ, на большинстве надеты жилеты "Пресса" и пресс-карты. Они несут плакаты в поддержку коллег, но не скандируют лозунгов.Журналисты требуют справедливого разбирательства в отношении шести их задержанных коллег, обвиняемых в нарушении порядка проведения массового мероприятия.Сейчас журналисты идут по Проспекту независимости в сторону Площади независимости.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200903/duda-1576688725.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Свободнопроплаченная "пресса"...)))
19
На кого пашете, шестёрки? / Цитата:)/
10
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Акция белорусских журналистов в поддержку задержанных коллег
Журналисты белорусских СМИ вышли в Минске на акцию в поддержку задержанных коллег. Они несут плакаты, но не скандируют лозунгов.
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РИА Новости
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60
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске началась акция протеста журналистов

19:37 03.09.2020 (обновлено: 20:48 03.09.2020)
1375
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Акция протеста журналистов против задержаний их коллег проходит в Минске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Изначально коллеги задержанных ранее шестерых журналистов собрались у здания МВД Белоруссии и требовали разговора с главой ведомства. В результате он к ним не вышел, но вышли сотрудники милиции - они попросили собравшихся разойтись и оттеснили вниз по переулку.
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В акции участвует около 50 сотрудников преимущественно белорусских СМИ, на большинстве надеты жилеты "Пресса" и пресс-карты. Они несут плакаты в поддержку коллег, но не скандируют лозунгов.
Журналисты требуют справедливого разбирательства в отношении шести их задержанных коллег, обвиняемых в нарушении порядка проведения массового мероприятия.
Сейчас журналисты идут по Проспекту независимости в сторону Площади независимости.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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121102555
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Свободнопроплаченная "пресса"...)))
3 сентября, 20:07
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
1410004
На кого пашете, шестёрки? / Цитата:)/
3 сентября, 20:54
Александр ИАлександр И
610003
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