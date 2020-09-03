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В Москве прошла Международная акция памяти освободителей мира от нацизма
Международная акция памяти освободителей мира от нацизма, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны, прошла в московском Евангелическо-лютеранском... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:12
2020-09-03T10:09
михаил швыдкой
сергей собянин
сергей степашин
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Международная акция памяти освободителей мира от нацизма, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны, прошла в московском Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла при поддержке Императорского православного палестинского общества. Об этом сообщается на сайте организации.Перед основной частью программы глава Евангелическо-лютеранской церкви России архиепископ Дитрих Брауэр открыл выставку "Христианские мученики — жертвы нацизма"."Экспозиция посвящена священникам – жертвам нацизма, выступавшим против войны и пострадавшим от нацистского режима. Они боролись словом и делом против человеконенавистнической идеологии, оказывали духовное сопротивление режиму, в котором вынуждены были жить", – сказано в пресс-релизе.С приветственным словом выступил спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который зачитал телеграмму, направленную Владимиром Путиным в адрес участников и организаторов мероприятия.Также на мероприятии было зачитано приветствие федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и мэра города Москвы, почетного члена ИППО Сергея Собянина."Победа над фашизмом далась ценой огромных невосполнимых потерь. Концерт-реквием – это дань памяти и уважения погибшим. Они сложили голову ради грядущих поколений, во имя правды, добра и мира на планете", – отметил Собянин.С приветственным словом также выступил председатель ИППО Сергей Степашин. Он подчеркнул, что Россию и Германию исторически связывают тесные отношения. Сергей Степашин отметил, что настало время строить крепкое совместное сотрудничество. В основной части программы прозвучал "Реквием" Иоганнеса Брамса в исполнении Светланы Касьян (сопрано), Владимира Байкова (баритон), Академического большого хора "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Дирижером выступил маэстро Лиор Шамбадал.На мероприятии также присутствовали принц Георг Фридрих Фердинанд Прусский, герцог Константин Ольденбургский, посол Федеративной Республики Германия Геза Андреаса фон Гайр, посол Великобритании в России Дебора Броннерт, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, член совета ИППО, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие видные государственные и общественные деятели, действительные члены Императорского православного палестинского общества.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил швыдкой, сергей собянин, сергей степашин, владимир путин, общество

В Москве прошла Международная акция памяти освободителей мира от нацизма

09:12 03.09.2020 (обновлено: 10:09 03.09.2020)
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© Императорское Православное Палестинское Общество: официальный сайтМеждународная акция памяти освободителей мира от нацизма при поддержке Императорского Православного Палестинского Общества
Международная акция памяти освободителей мира от нацизма при поддержке Императорского Православного Палестинского Общества - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Императорское Православное Палестинское Общество: официальный сайт
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Международная акция памяти освободителей мира от нацизма, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны, прошла в московском Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла при поддержке Императорского православного палестинского общества. Об этом сообщается на сайте организации.
Перед основной частью программы глава Евангелическо-лютеранской церкви России архиепископ Дитрих Брауэр открыл выставку "Христианские мученики — жертвы нацизма".
"Экспозиция посвящена священникам – жертвам нацизма, выступавшим против войны и пострадавшим от нацистского режима. Они боролись словом и делом против человеконенавистнической идеологии, оказывали духовное сопротивление режиму, в котором вынуждены были жить", – сказано в пресс-релизе.
С приветственным словом выступил спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который зачитал телеграмму, направленную Владимиром Путиным в адрес участников и организаторов мероприятия.

Вторая мировая война стала величайшей трагедией XX столетия, унесла десятки миллионов жизней, отразилась на судьбах целых поколений. Мы свято чтим мужество и доблесть героев, плечом к плечу сражавшихся с нацизмом, – людей разных национальностей и вероисповеданий, которые отстаивали идеалы свободы и гуманизма, приближая долгожданную и такую дорогую для всех нас победу", – отметил Путин в обращении к участникам акции.

Также на мероприятии было зачитано приветствие федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и мэра города Москвы, почетного члена ИППО Сергея Собянина.
"Победа над фашизмом далась ценой огромных невосполнимых потерь. Концерт-реквием – это дань памяти и уважения погибшим. Они сложили голову ради грядущих поколений, во имя правды, добра и мира на планете", – отметил Собянин.
С приветственным словом также выступил председатель ИППО Сергей Степашин. Он подчеркнул, что Россию и Германию исторически связывают тесные отношения. Сергей Степашин отметил, что настало время строить крепкое совместное сотрудничество.
В основной части программы прозвучал "Реквием" Иоганнеса Брамса в исполнении Светланы Касьян (сопрано), Владимира Байкова (баритон), Академического большого хора "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Дирижером выступил маэстро Лиор Шамбадал.

Эта бессмертная музыка на тексты Священного Писания обращена ко всем живущим, независимо от национальности и вероисповедания. Она призвана наполнить людские души надеждой и миром", – сказано в пресс-релизе.

На мероприятии также присутствовали принц Георг Фридрих Фердинанд Прусский, герцог Константин Ольденбургский, посол Федеративной Республики Германия Геза Андреаса фон Гайр, посол Великобритании в России Дебора Броннерт, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, член совета ИППО, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие видные государственные и общественные деятели, действительные члены Императорского православного палестинского общества.
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Михаил ШвыдкойСергей СобянинСергей СтепашинВладимир ПутинОбщество
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