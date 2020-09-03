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https://ria.ru/20200903/afroamerikanets-1576657245.html
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
Полицейские застрелили в Вашингтоне афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T05:15
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вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские застрелили в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия."На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие", - заявили в полиции.Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм сообщил позднее журналистам, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. Стражи порядка приблизились к автомобилю, в котором, предположительно, сидели вооруженные люди. Несколько людей выскочили из машины и бросились бежать. В этот момент один из полицейских выстрелил и попал в убегающего молодого человека. Тот был госпитализирован, в больнице констатировали его смерть."Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время (во время стрельбы - ред.)", - сказал Ньюсэм.Волна протестов и беспорядков прокатилась по <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов, включая столицу Вашингтон, отмечались массовые беспорядки и грабежи.
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вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Митинг у полицейского участка в Вашингтоне после убийства темнокожего
Жители Вашингтона вышли на митинг к полицейскому участку после того, как полицейский застрелил 18-летнего темнокожего парня.
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вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца

05:15 03.09.2020 (обновлено: 09:55 03.09.2020)
17384
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Eric Gay
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Полицейские застрелили в Вашингтоне афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия.
"На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие", - заявили в полиции.
Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм сообщил позднее журналистам, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. Стражи порядка приблизились к автомобилю, в котором, предположительно, сидели вооруженные люди. Несколько людей выскочили из машины и бросились бежать. В этот момент один из полицейских выстрелил и попал в убегающего молодого человека. Тот был госпитализирован, в больнице констатировали его смерть.
"Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время (во время стрельбы - ред.)", - сказал Ньюсэм.
Волна протестов и беспорядков прокатилась по США с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов, включая столицу Вашингтон, отмечались массовые беспорядки и грабежи.
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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