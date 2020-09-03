https://ria.ru/20200903/afroamerikanets-1576657245.html
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
Полицейские застрелили в Вашингтоне афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T05:15
2020-09-03T05:15
2020-09-03T09:55
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские застрелили в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия."На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие", - заявили в полиции.Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм сообщил позднее журналистам, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. Стражи порядка приблизились к автомобилю, в котором, предположительно, сидели вооруженные люди. Несколько людей выскочили из машины и бросились бежать. В этот момент один из полицейских выстрелил и попал в убегающего молодого человека. Тот был госпитализирован, в больнице констатировали его смерть."Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время (во время стрельбы - ред.)", - сказал Ньюсэм.Волна протестов и беспорядков прокатилась по <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов, включая столицу Вашингтон, отмечались массовые беспорядки и грабежи.
https://ria.ru/20200901/besporyadki-1576554518.html
АНДРЕЙ КОННИН
Ещё один золотой гроб? "Чёрные жизни имеют значение", второй сезон?
64
Лысый Кучерявый
Какие-то негроамериканцы жидкие, мрут как мухи.
63
23
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Митинг у полицейского участка в Вашингтоне после убийства темнокожего
Жители Вашингтона вышли на митинг к полицейскому участку после того, как полицейский застрелил 18-летнего темнокожего парня.
2020-09-03T05:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), сша, в мире