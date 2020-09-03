https://ria.ru/20200903/afroamerikanets-1576657245.html

В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца

Полицейские застрелили в Вашингтоне афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T05:15

2020-09-03T05:15

2020-09-03T09:55

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сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Полицейские застрелили в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> афроамериканца, сообщила в среду полиция округа Колумбия."На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие", - заявили в полиции.Шеф столичной полиции Питер Ньюсэм сообщил позднее журналистам, что стрельба произошла недалеко от военной базы Анакостия. Стражи порядка приблизились к автомобилю, в котором, предположительно, сидели вооруженные люди. Несколько людей выскочили из машины и бросились бежать. В этот момент один из полицейских выстрелил и попал в убегающего молодого человека. Тот был госпитализирован, в больнице констатировали его смерть."Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время (во время стрельбы - ред.)", - сказал Ньюсэм.Волна протестов и беспорядков прокатилась по <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с конца мая. Протестующие требуют справедливости в делах афроамериканцев, убитых или пострадавших от рук полиции. В ряде городов, включая столицу Вашингтон, отмечались массовые беспорядки и грабежи.

https://ria.ru/20200901/besporyadki-1576554518.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Митинг у полицейского участка в Вашингтоне после убийства темнокожего Жители Вашингтона вышли на митинг к полицейскому участку после того, как полицейский застрелил 18-летнего темнокожего парня. 2020-09-03T05:15 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), сша, в мире