https://ria.ru/20200903/-pentagon-1576537552.html

"Достанем везде": Пентагон анонсировал новую стратегию ведения войн

Воевать по-новому и забыть все, чему учили раньше, — в Минобороны США меняют концепцию ведения боевых действий. По словам зампреда Объединенного комитета... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:06

джон хайтен

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Андрей Коц. </strong>Воевать по-новому и забыть все, чему учили раньше, — в Минобороны США меняют концепцию ведения боевых действий. По словам зампреда Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Хайтена, главная цель — противостоять России и Китаю в 2030-х, 2040-х и дальше. Программу должны подготовить уже до конца текущего года. О ее основных принципах — в материале РИА Новости.Во всех средахЗадачу разработать новую стратегию поставили перед Пентагоном в начале 2020-го. Главное — способность вооруженных сил действовать не только на суше, море и в воздухе, а во всех средах (All-DomainOperations), включая космос и киберпространство. В частности, американцы планируют наладить быстрый обмен информацией между всеми видами и родами войск на поле боя. Взвод разведки в тылу противника сможет в реальном времени получать данные о местности со спутника, после чего обнаружить цель, самостоятельно и без посредников передать координаты на подводную лодку с крылатыми ракетами, авианосец или самолеты. "Принцип All-DomainOperations объединит космос, киберпространство, средства сдерживания, транспортировки, операции в электромагнитном спектре и противоракетную оборону в единое целое, — подчеркнул Джон Хайтен. — Чтобы этого добиться, мы разрабатываем идею объединенного всесредного командования и контроля (Joint All-DomainCommand and Control — JADC2). Это попытка создать сенсоры, системы связи и средства обработки данных, с помощью которых спутники, подводные лодки, пехотные подразделения, истребители, вертолеты и корабли смогут быстро обмениваться информацией об обстановке на поле боя и координатами целей для более эффективного их поражения".По словам генерала, новую программу построят на основе существующей, предусматривающей совместные действия армии, авиации и флота. Самое сложное — интегрировать операции в космосе и киберпространстве, так как эти две среды ранее в качестве поля боя не рассматривались.Этим летом, напомним, Космические силы США опубликовали свою первую военную доктрину, которая отводит спутниковой группировке на околоземной орбите важнейшую роль в вооруженных конфликтах будущего. Документ предусматривает максимально агрессивное поведение в космосе с целью получения преимущества над странами-соперниками.Никаких линийПо словам Джона Хайтена, скоро исчезнет само понятие линии фронта. Уйдет в прошлое и "разделение труда" между разными видами вооруженных сил. Планирование боевых операций перейдет на другой, более высокий уровень. "Сейчас, когда мы собираемся воевать, мы выстраиваем взаимодействие с огневой поддержкой, назначаем позиции для войск и говорим: "Ок, сухопутные силы будут действовать здесь, авиация здесь, а морпехи вот здесь, — объяснил Хайтен. — Рисуем все на карте. Теперь эти линии фронта исчезнут. Каждый вид вооруженных сил без поддержки других сможет и обороняться, и наносить дальние удары по противнику".На практике это значит, что Вооруженные силы США будут опираться на дальнобойные вооружения: бомбардировщики-"невидимки", оперативно-тактические ракеты, авиационные боеприпасы большой дальности. Американцы и сегодня делают ставку на поражение противника, не вступая с ним в близкий контакт. Однако теперь планируется создать линейку вооружений, которые доведут этот принцип до абсолюта. Пентагон уже заявлял об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, которая превысила скорость звука в 17 раз.Массовые дроныОсобое внимание уделили беспилотникам. Пентагон собирается использовать их в "мозаичной войне", чем с 2017-го занимается агентство перспективных оборонных технологий DARPA. Суть в массированном применении пилотируемой и беспилотной авиации в тесной связке с наземными и морскими силами, спутниковой группировкой, комплексами высокоточного оружия. Военный летчик в этой цепочке командует дронами, выполняющими основную часть боевых задач.Глава офиса стратегических технологий DARPA Тимоти Грейсон привел в пример действия четырех БПЛА в боевом порядке с пилотируемым истребителем. Один дрон глушит вражеские радары, второй несет вооружение, третий ищет цели, четвертый выступает в роли приманки для ПВО. Количество беспилотников, их конфигурацию, носимое оборудование и вооружение можно менять в зависимости от боевой задачи — как элементы мозаики или детского конструктора "Лего".Концепция "мозаичной войны" требует множества недорогих узкоспециализированных беспилотников, которые за счет количества перегрузят любую систему ПВО. Потери таких дронов легко восполнить, а пилотам ВВС не придется рисковать жизнью, подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов. Беспилотники определят позицию ЗРК и либо уничтожат ее самостоятельно, либо передадут координаты человеку, который и нанесет удар. Впрочем, остается открытым вопрос: способны ли такие дроны эффективно работать в условиях противодействия современных комплексов радиоэлектронной борьбы, которые имеются в российской армии.

https://ria.ru/20200827/siriya-1576405370.html

https://ria.ru/20200817/1575776224.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон хайтен, министерство обороны сша, сша, безопасность, в мире