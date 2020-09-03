Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/-pentagon-1576537552.html
"Достанем везде": Пентагон анонсировал новую стратегию ведения войн
Воевать по-новому и забыть все, чему учили раньше, — в Минобороны США меняют концепцию ведения боевых действий. По словам зампреда Объединенного комитета... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:00
2020-09-03T08:06
джон хайтен
министерство обороны сша
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154819/32/1548193203_0:136:2100:1317_1400x0_80_0_0_12fac20fdfe9e09af1fa63fa2a62f13f.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Андрей Коц. </strong>Воевать по-новому и забыть все, чему учили раньше, — в Минобороны США меняют концепцию ведения боевых действий. По словам зампреда Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Хайтена, главная цель — противостоять России и Китаю в 2030-х, 2040-х и дальше. Программу должны подготовить уже до конца текущего года. О ее основных принципах — в материале РИА Новости.Во всех средахЗадачу разработать новую стратегию поставили перед Пентагоном в начале 2020-го. Главное — способность вооруженных сил действовать не только на суше, море и в воздухе, а во всех средах (All-DomainOperations), включая космос и киберпространство. В частности, американцы планируют наладить быстрый обмен информацией между всеми видами и родами войск на поле боя. Взвод разведки в тылу противника сможет в реальном времени получать данные о местности со спутника, после чего обнаружить цель, самостоятельно и без посредников передать координаты на подводную лодку с крылатыми ракетами, авианосец или самолеты. "Принцип All-DomainOperations объединит космос, киберпространство, средства сдерживания, транспортировки, операции в электромагнитном спектре и противоракетную оборону в единое целое, — подчеркнул Джон Хайтен. — Чтобы этого добиться, мы разрабатываем идею объединенного всесредного командования и контроля (Joint All-DomainCommand and Control — JADC2). Это попытка создать сенсоры, системы связи и средства обработки данных, с помощью которых спутники, подводные лодки, пехотные подразделения, истребители, вертолеты и корабли смогут быстро обмениваться информацией об обстановке на поле боя и координатами целей для более эффективного их поражения".По словам генерала, новую программу построят на основе существующей, предусматривающей совместные действия армии, авиации и флота. Самое сложное — интегрировать операции в космосе и киберпространстве, так как эти две среды ранее в качестве поля боя не рассматривались.Этим летом, напомним, Космические силы США опубликовали свою первую военную доктрину, которая отводит спутниковой группировке на околоземной орбите важнейшую роль в вооруженных конфликтах будущего. Документ предусматривает максимально агрессивное поведение в космосе с целью получения преимущества над странами-соперниками.Никаких линийПо словам Джона Хайтена, скоро исчезнет само понятие линии фронта. Уйдет в прошлое и "разделение труда" между разными видами вооруженных сил. Планирование боевых операций перейдет на другой, более высокий уровень. "Сейчас, когда мы собираемся воевать, мы выстраиваем взаимодействие с огневой поддержкой, назначаем позиции для войск и говорим: "Ок, сухопутные силы будут действовать здесь, авиация здесь, а морпехи вот здесь, — объяснил Хайтен. — Рисуем все на карте. Теперь эти линии фронта исчезнут. Каждый вид вооруженных сил без поддержки других сможет и обороняться, и наносить дальние удары по противнику".На практике это значит, что Вооруженные силы США будут опираться на дальнобойные вооружения: бомбардировщики-"невидимки", оперативно-тактические ракеты, авиационные боеприпасы большой дальности. Американцы и сегодня делают ставку на поражение противника, не вступая с ним в близкий контакт. Однако теперь планируется создать линейку вооружений, которые доведут этот принцип до абсолюта. Пентагон уже заявлял об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, которая превысила скорость звука в 17 раз.Массовые дроныОсобое внимание уделили беспилотникам. Пентагон собирается использовать их в "мозаичной войне", чем с 2017-го занимается агентство перспективных оборонных технологий DARPA. Суть в массированном применении пилотируемой и беспилотной авиации в тесной связке с наземными и морскими силами, спутниковой группировкой, комплексами высокоточного оружия. Военный летчик в этой цепочке командует дронами, выполняющими основную часть боевых задач.Глава офиса стратегических технологий DARPA Тимоти Грейсон привел в пример действия четырех БПЛА в боевом порядке с пилотируемым истребителем. Один дрон глушит вражеские радары, второй несет вооружение, третий ищет цели, четвертый выступает в роли приманки для ПВО. Количество беспилотников, их конфигурацию, носимое оборудование и вооружение можно менять в зависимости от боевой задачи — как элементы мозаики или детского конструктора "Лего".Концепция "мозаичной войны" требует множества недорогих узкоспециализированных беспилотников, которые за счет количества перегрузят любую систему ПВО. Потери таких дронов легко восполнить, а пилотам ВВС не придется рисковать жизнью, подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов. Беспилотники определят позицию ЗРК и либо уничтожат ее самостоятельно, либо передадут координаты человеку, который и нанесет удар. Впрочем, остается открытым вопрос: способны ли такие дроны эффективно работать в условиях противодействия современных комплексов радиоэлектронной борьбы, которые имеются в российской армии.
https://ria.ru/20200827/siriya-1576405370.html
https://ria.ru/20200817/1575776224.html
5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154819/32/1548193203_27:0:2083:1542_1400x0_80_0_0_8c5d4bf5b2d0eb265472df97966c4c67.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон хайтен, министерство обороны сша, сша, безопасность, в мире

"Достанем везде": Пентагон анонсировал новую стратегию ведения войн

08:00 03.09.2020 (обновлено: 08:06 03.09.2020)
5836
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Воевать по-новому и забыть все, чему учили раньше, — в Минобороны США меняют концепцию ведения боевых действий. По словам зампреда Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Хайтена, главная цель — противостоять России и Китаю в 2030-х, 2040-х и дальше. Программу должны подготовить уже до конца текущего года. О ее основных принципах — в материале РИА Новости.

Во всех средах

Задачу разработать новую стратегию поставили перед Пентагоном в начале 2020-го. Главное — способность вооруженных сил действовать не только на суше, море и в воздухе, а во всех средах (All-DomainOperations), включая космос и киберпространство.
В частности, американцы планируют наладить быстрый обмен информацией между всеми видами и родами войск на поле боя. Взвод разведки в тылу противника сможет в реальном времени получать данные о местности со спутника, после чего обнаружить цель, самостоятельно и без посредников передать координаты на подводную лодку с крылатыми ракетами, авианосец или самолеты.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 23:59Война в Сирии
Пентагон прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
"Принцип All-DomainOperations объединит космос, киберпространство, средства сдерживания, транспортировки, операции в электромагнитном спектре и противоракетную оборону в единое целое, — подчеркнул Джон Хайтен. — Чтобы этого добиться, мы разрабатываем идею объединенного всесредного командования и контроля (Joint All-DomainCommand and Control — JADC2). Это попытка создать сенсоры, системы связи и средства обработки данных, с помощью которых спутники, подводные лодки, пехотные подразделения, истребители, вертолеты и корабли смогут быстро обмениваться информацией об обстановке на поле боя и координатами целей для более эффективного их поражения".
По словам генерала, новую программу построят на основе существующей, предусматривающей совместные действия армии, авиации и флота. Самое сложное — интегрировать операции в космосе и киберпространстве, так как эти две среды ранее в качестве поля боя не рассматривались.
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 08:00
"Доктрина сквозит агрессией": военные США намерены захватить орбиту Земли
Этим летом, напомним, Космические силы США опубликовали свою первую военную доктрину, которая отводит спутниковой группировке на околоземной орбите важнейшую роль в вооруженных конфликтах будущего. Документ предусматривает максимально агрессивное поведение в космосе с целью получения преимущества над странами-соперниками.

Никаких линий

По словам Джона Хайтена, скоро исчезнет само понятие линии фронта. Уйдет в прошлое и "разделение труда" между разными видами вооруженных сил. Планирование боевых операций перейдет на другой, более высокий уровень.
"Сейчас, когда мы собираемся воевать, мы выстраиваем взаимодействие с огневой поддержкой, назначаем позиции для войск и говорим: "Ок, сухопутные силы будут действовать здесь, авиация здесь, а морпехи вот здесь, — объяснил Хайтен. — Рисуем все на карте. Теперь эти линии фронта исчезнут. Каждый вид вооруженных сил без поддержки других сможет и обороняться, и наносить дальние удары по противнику".
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan LucasАмериканские военные во время учений в Германии
Американские военные во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas
Американские военные во время учений в Германии
На практике это значит, что Вооруженные силы США будут опираться на дальнобойные вооружения: бомбардировщики-"невидимки", оперативно-тактические ракеты, авиационные боеприпасы большой дальности. Американцы и сегодня делают ставку на поражение противника, не вступая с ним в близкий контакт. Однако теперь планируется создать линейку вооружений, которые доведут этот принцип до абсолюта. Пентагон уже заявлял об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, которая превысила скорость звука в 17 раз.

Массовые дроны

Особое внимание уделили беспилотникам. Пентагон собирается использовать их в "мозаичной войне", чем с 2017-го занимается агентство перспективных оборонных технологий DARPA. Суть в массированном применении пилотируемой и беспилотной авиации в тесной связке с наземными и морскими силами, спутниковой группировкой, комплексами высокоточного оружия. Военный летчик в этой цепочке командует дронами, выполняющими основную часть боевых задач.
© Фото : public domainАмериканский беспилотник MQ-1 Predator
Американский беспилотник MQ-1 Predator - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : public domain
Американский беспилотник MQ-1 Predator
Глава офиса стратегических технологий DARPA Тимоти Грейсон привел в пример действия четырех БПЛА в боевом порядке с пилотируемым истребителем. Один дрон глушит вражеские радары, второй несет вооружение, третий ищет цели, четвертый выступает в роли приманки для ПВО. Количество беспилотников, их конфигурацию, носимое оборудование и вооружение можно менять в зависимости от боевой задачи — как элементы мозаики или детского конструктора "Лего".
Концепция "мозаичной войны" требует множества недорогих узкоспециализированных беспилотников, которые за счет количества перегрузят любую систему ПВО. Потери таких дронов легко восполнить, а пилотам ВВС не придется рисковать жизнью, подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Беспилотники определят позицию ЗРК и либо уничтожат ее самостоятельно, либо передадут координаты человеку, который и нанесет удар. Впрочем, остается открытым вопрос: способны ли такие дроны эффективно работать в условиях противодействия современных комплексов радиоэлектронной борьбы, которые имеются в российской армии.
11591141327
Обсудить 5
Джон ХайтенМинистерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Мальчик на улице во время визита президента США Дональда Трампа в Висконсин
Коварный план Кремля: разнести Америку, чтобы спасти Трампа
Российские рубли
Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине
"Валите отсюда!" Еврейский вопрос взбудоражил Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
"Выборов не будет". Когда Лукашенко обещал уйти
Самолет Су-27 во время показательных учений
В США рассказали о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО
Сотрудники компании на нефтяном кусте в районе города Покачи
Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы
Самый большой флаг Украины в Киеве
Американская газета назвала Киев российским
Участница праздника Московское долголетие в саду Эрмитаж в Москве
"Бабушки особого назначения" рассказали, как не стать жертвой мошенников
Девушка в комнате
Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке
Анатолий Быков
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Можем повторить. Ученые рассказали, кто болеет COVID-19 по несколько раз
Прогулочная зона Купеческий дворик в Усть-Кубинском районе Вологодской области
В Вологодской области воссоздали прогулочную зону в стиле XIX века
Министр обороны России Сергей Шойгу
За гранью здравого смысла. Шойгу оценил потребности общества
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили ряд решений проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин не намерен вводить новых налогов с продаж подержанных вещей в Сети
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния