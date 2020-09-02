https://ria.ru/20200902/zabota-1576587114.html

Брэдли Купер рассказал, как заботился о маме на карантине

Брэдли Купер в беседе с актером и музыкантом Энтони Рамосом на страницах издания Interview рассказал, как защищал членов своей семьи во время пандемии COVID-19. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T02:42

2020-09-02T02:42

2020-09-02T02:45

культура

кино и сериалы

новости культуры

ирина шейк

брэдли купер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576581064_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_9e90ca5865dde6245cdee6545f912b84.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сент – РИА Новости</strong>. Брэдли Купер в беседе с актером и музыкантом Энтони Рамосом на страницах издания Interview <a href="https://www.interviewmagazine.com/film/anthony-ramos-bradley-cooper-in-the-heights-leading-man-a-star-is-born" target="_blank">рассказал</a>, как защищал членов своей семьи во время пандемии COVID-19. "Я был с дочерью, матерью и двумя собаками, и мы не выходили из дома. Маме скоро 80 лет, и у нее проблемы со здоровьем, поэтому в дом я никого не пускал и сам никуда не ходил, потому что если она заболеет, то это конец"."Мы живем в небольшом таунхаусе, у которого, к счастью, есть задний двор", — добавил он.Актер отметил, что много времени тратил на то, чтобы развлекать их с Ириной Шейк трехлетнюю дочь Лею. Со знаменитой моделью они расстались после четырех лет романа. С матерью Глорией Купера связывают очень близкие отношения. Он вновь начал жить с родителями в 2011 году, незадолго до смерти отца от рака легких. "Моя семья имеет для меня огромное значение. Cмерть отца была для нас большой трагедией, от которой мы до сих пор не оправились. Сейчас мать живет не в гостевом доме, а в соседней комнате. Мне нравится проводить с ней время. Она очень классная, любит тусоваться, и у нее отличное чувство юмора", — рассказывал он в 2013 году изданию Lоs Angeles Times. Глория не раз сопровождала сына на разных мероприятиях, включая вручение премии "Оскар" в 2019 году.

https://ria.ru/20200827/kuper-1576296035.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ирина шейк, брэдли купер