https://ria.ru/20200902/zabludilis-1576632433.html
В Подмосковье сократилось число потерявшихся в лесах
Число потерявшихся в лесах Московской области за лето текущего года составило 810 человек, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:44
2020-09-02T14:44
2020-09-02T14:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/93723/15/937231560_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_50e2ffc1f6d36c7143c81b776601195e.jpg
<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Число потерявшихся в лесах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> за лето текущего года составило 810 человек, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.Согласно данным пресс-службы комитета летом 2019 года в лесах Подмосковья заблудились порядка 1550 человек."Самый пик пришелся на июль месяц – то время, когда в лесу в большом количестве появляются любимые всеми грибы и ягоды. Тогда в лесах Подмосковья потерялись 499 человек. В августе статистика пошла на спад. За последний месяц лета заблудились 269 человек", - приводятся слова председателя комитета Елены Казимир.По ее словам, практически все из 810 потерявшихся были найдены или нашли дорогу домой самостоятельно, а пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь. "В первый день осени заблудилось семь человек, однако ничего страшного не случилось", - добавила глава комитета.
https://ria.ru/20200822/1576088294.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/93723/15/937231560_169:0:2836:2000_1400x0_80_0_0_b5f1af90fb4d1c8aa662aae1052e23ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
Число потерявшихся в лесах Московской области
за лето текущего года составило 810 человек, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
Согласно данным пресс-службы комитета летом 2019 года в лесах Подмосковья заблудились порядка 1550 человек.
"Самый пик пришелся на июль месяц – то время, когда в лесу в большом количестве появляются любимые всеми грибы и ягоды. Тогда в лесах Подмосковья потерялись 499 человек. В августе статистика пошла на спад. За последний месяц лета заблудились 269 человек", - приводятся слова председателя комитета Елены Казимир.
По ее словам, практически все из 810 потерявшихся были найдены или нашли дорогу домой самостоятельно, а пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь.
"В первый день осени заблудилось семь человек, однако ничего страшного не случилось", - добавила глава комитета.