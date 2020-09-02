https://ria.ru/20200902/zabludilis-1576632433.html

В Подмосковье сократилось число потерявшихся в лесах

Число потерявшихся в лесах Московской области за лето текущего года составило 810 человек, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:44

2020-09-02T14:44

2020-09-02T14:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/93723/15/937231560_0:155:3005:1845_1400x0_80_0_0_50e2ffc1f6d36c7143c81b776601195e.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Число потерявшихся в лесах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> за лето текущего года составило 810 человек, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.Согласно данным пресс-службы комитета летом 2019 года в лесах Подмосковья заблудились порядка 1550 человек."Самый пик пришелся на июль месяц – то время, когда в лесу в большом количестве появляются любимые всеми грибы и ягоды. Тогда в лесах Подмосковья потерялись 499 человек. В августе статистика пошла на спад. За последний месяц лета заблудились 269 человек", - приводятся слова председателя комитета Елены Казимир.По ее словам, практически все из 810 потерявшихся были найдены или нашли дорогу домой самостоятельно, а пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь. "В первый день осени заблудилось семь человек, однако ничего страшного не случилось", - добавила глава комитета.

https://ria.ru/20200822/1576088294.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)