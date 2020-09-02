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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200902/zabludilis-1576632433.html
В Подмосковье сократилось число потерявшихся в лесах
Число потерявшихся в лесах Московской области за лето текущего года составило 810 человек, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:44
2020-09-02T14:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. </strong>Число потерявшихся в лесах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> за лето текущего года составило 810 человек, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.Согласно данным пресс-службы комитета летом 2019 года в лесах Подмосковья заблудились порядка 1550 человек."Самый пик пришелся на июль месяц – то время, когда в лесу в большом количестве появляются любимые всеми грибы и ягоды. Тогда в лесах Подмосковья потерялись 499 человек. В августе статистика пошла на спад. За последний месяц лета заблудились 269 человек", - приводятся слова председателя комитета Елены Казимир.По ее словам, практически все из 810 потерявшихся были найдены или нашли дорогу домой самостоятельно, а пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь. "В первый день осени заблудилось семь человек, однако ничего страшного не случилось", - добавила глава комитета.
https://ria.ru/20200822/1576088294.html
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье сократилось число потерявшихся в лесах

14:44 02.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗакат в осеннем лесу в Подмосковье
Закат в осеннем лесу в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Число потерявшихся в лесах Московской области за лето текущего года составило 810 человек, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
Согласно данным пресс-службы комитета летом 2019 года в лесах Подмосковья заблудились порядка 1550 человек.
"Самый пик пришелся на июль месяц – то время, когда в лесу в большом количестве появляются любимые всеми грибы и ягоды. Тогда в лесах Подмосковья потерялись 499 человек. В августе статистика пошла на спад. За последний месяц лета заблудились 269 человек", - приводятся слова председателя комитета Елены Казимир.
По ее словам, практически все из 810 потерявшихся были найдены или нашли дорогу домой самостоятельно, а пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь.
"В первый день осени заблудилось семь человек, однако ничего страшного не случилось", - добавила глава комитета.
Вид на лес с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 08:00Хорошие новости
Как не заблудиться в лесу и найти дорогу домой — советы поисковиков
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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