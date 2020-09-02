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РИА Наука
https://ria.ru/20200902/yandeks-1576638607.html
Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2020 году
Накануне международной выставки электроники IFA 2020 Яндекс.Маркет назвал наиболее востребованные модели смартфонов, ноутбуков и наушников в России. Данные... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:33
2020-09-02T16:33
риа наука
яндекс.маркет
смартфоны
xiaomi inc
apple iphone
asustek computer, inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Накануне международной выставки электроники IFA 2020 <u><a href="https://market.yandex.ru/">Яндекс.Маркет</a></u> назвал наиболее востребованные модели смартфонов, ноутбуков и наушников в России. Данные основываются на переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 27 августа, сообщает пресс-служба сервиса.В апреле-мае из-за режима самоизоляции популярностью пользовалась компьютерная техника. Многим россиянам пришлось уйти на удаленку и обустроить рабочие места дома. Именно весной спрос на эту технику возрос на 40%.Средний ноутбук, которым интересовались россияне в 2020 году, стоит 56 тысяч рублей. Почти 70 % переходов пришлось на классические лэптопы, а игровые и ноутбуки-трансформеры пользуются куда более скромным спросом. Наиболее востребованными в этом году стали устройства компании ASUS. А модели ноутбуков — от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>: MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16. Третье место занял ASUS VivoBook 15 X512, четвёртое — MacBook Pro 13, а пятое досталось ASUS TUF Gaming FX505.Усредненный смартфон, которым интересовались пользователи Яндекс.Маркета, стоит 20 тысяч рублей. Среди приоритетов при выборе числятся объем памяти в 64 ГБ, емкость аккумулятора в 3500–4500 мАч и модуль для бесконтактных платежей NFC. Среди смартфонов самым популярным брендом оказался Xiaomi — 28% переходов. Но первые место среди моделей досталось <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>, а именно Galaxy A51. Второе и третье место у продукции Xiaomi — Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Пятерку замыкают две версии <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 11 на 64 и 128 ГБ.Пик популярности на наушники пришелся на 23 февраля и 8 марта. Самым популярным брендом у пользователей снова оказались Xiaomi, а наиболее востребованной моделью стали бюджетные Xiaomi Redmi AirDots. Следом идут модные TWS-гарнитуры от Apple — AirPods 2 и AirPods Pro. Четвертое место у Xiaomi AirDots Pro 2, а пятое за Samsung Galaxy Buds+.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
яндекс.маркет, смартфоны, xiaomi inc, apple iphone, asustek computer, inc., технологии

Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2020 году

16:33 02.09.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Накануне международной выставки электроники IFA 2020 Яндекс.Маркет назвал наиболее востребованные модели смартфонов, ноутбуков и наушников в России. Данные основываются на переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 27 августа, сообщает пресс-служба сервиса.
В апреле-мае из-за режима самоизоляции популярностью пользовалась компьютерная техника. Многим россиянам пришлось уйти на удаленку и обустроить рабочие места дома. Именно весной спрос на эту технику возрос на 40%.
Средний ноутбук, которым интересовались россияне в 2020 году, стоит 56 тысяч рублей. Почти 70 % переходов пришлось на классические лэптопы, а игровые и ноутбуки-трансформеры пользуются куда более скромным спросом. Наиболее востребованными в этом году стали устройства компании ASUS. А модели ноутбуков — от Apple: MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16. Третье место занял ASUS VivoBook 15 X512, четвёртое — MacBook Pro 13, а пятое досталось ASUS TUF Gaming FX505.
Усредненный смартфон, которым интересовались пользователи Яндекс.Маркета, стоит 20 тысяч рублей. Среди приоритетов при выборе числятся объем памяти в 64 ГБ, емкость аккумулятора в 3500–4500 мАч и модуль для бесконтактных платежей NFC. Среди смартфонов самым популярным брендом оказался Xiaomi — 28% переходов. Но первые место среди моделей досталось Samsung, а именно Galaxy A51. Второе и третье место у продукции Xiaomi — Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Пятерку замыкают две версии iPhone 11 на 64 и 128 ГБ.
Пик популярности на наушники пришелся на 23 февраля и 8 марта. Самым популярным брендом у пользователей снова оказались Xiaomi, а наиболее востребованной моделью стали бюджетные Xiaomi Redmi AirDots. Следом идут модные TWS-гарнитуры от Apple — AirPods 2 и AirPods Pro. Четвертое место у Xiaomi AirDots Pro 2, а пятое за Samsung Galaxy Buds+.
512104
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РИА НаукаЯндекс.МаркетСмартфоныXiaomi IncApple iPhoneASUSTeK Computer, Inc.Технологии
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