https://ria.ru/20200902/yandeks-1576638607.html

Названы самые популярные гаджеты у россиян в 2020 году

Накануне международной выставки электроники IFA 2020 Яндекс.Маркет назвал наиболее востребованные модели смартфонов, ноутбуков и наушников в России. Данные... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:33

2020-09-02T16:33

2020-09-02T16:33

риа наука

яндекс.маркет

смартфоны

xiaomi inc

apple iphone

asustek computer, inc.

технологии

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Накануне международной выставки электроники IFA 2020 <u><a href="https://market.yandex.ru/">Яндекс.Маркет</a></u> назвал наиболее востребованные модели смартфонов, ноутбуков и наушников в России. Данные основываются на переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 27 августа, сообщает пресс-служба сервиса.В апреле-мае из-за режима самоизоляции популярностью пользовалась компьютерная техника. Многим россиянам пришлось уйти на удаленку и обустроить рабочие места дома. Именно весной спрос на эту технику возрос на 40%.Средний ноутбук, которым интересовались россияне в 2020 году, стоит 56 тысяч рублей. Почти 70 % переходов пришлось на классические лэптопы, а игровые и ноутбуки-трансформеры пользуются куда более скромным спросом. Наиболее востребованными в этом году стали устройства компании ASUS. А модели ноутбуков — от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>: MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16. Третье место занял ASUS VivoBook 15 X512, четвёртое — MacBook Pro 13, а пятое досталось ASUS TUF Gaming FX505.Усредненный смартфон, которым интересовались пользователи Яндекс.Маркета, стоит 20 тысяч рублей. Среди приоритетов при выборе числятся объем памяти в 64 ГБ, емкость аккумулятора в 3500–4500 мАч и модуль для бесконтактных платежей NFC. Среди смартфонов самым популярным брендом оказался Xiaomi — 28% переходов. Но первые место среди моделей досталось <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>, а именно Galaxy A51. Второе и третье место у продукции Xiaomi — Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Пятерку замыкают две версии <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 11 на 64 и 128 ГБ.Пик популярности на наушники пришелся на 23 февраля и 8 марта. Самым популярным брендом у пользователей снова оказались Xiaomi, а наиболее востребованной моделью стали бюджетные Xiaomi Redmi AirDots. Следом идут модные TWS-гарнитуры от Apple — AirPods 2 и AirPods Pro. Четвертое место у Xiaomi AirDots Pro 2, а пятое за Samsung Galaxy Buds+.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс.маркет, смартфоны, xiaomi inc, apple iphone, asustek computer, inc., технологии