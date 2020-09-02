https://ria.ru/20200902/yakutiya-1576624329.html

Якутия уменьшает территорию падения частей ракет, запущенных с Восточного

Якутия предложила уменьшить территорию, которую обследуют на предмет падения отделяющихся частей ракет после пуска с космодрома Восточный, с "Роскосмосом" будет РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:50

2020-09-02T12:50

2020-09-02T17:36

республика саха (якутия)

восточный (космодром)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутия</a> предложила уменьшить территорию, которую обследуют на предмет падения отделяющихся частей ракет после пуска с космодрома Восточный, с "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмосом</a>" будет заключено дополнительное соглашение, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.Отмечается, что комиссия, в состав которой вошли представители НИИ стартовых комплексов им. В.П. Бармина (филиал предприятия "Роскосмоса" ЦЭНКИ), Института водных и экологических проблем СО РАН, ООО "ЭкоТрас", ГУМЧС России по Якутии, службы спасения республики, минэкологии и администраций Вилюйского и Алданского районов, с 24 августа по 3 сентября проводит рекогносцировочные работы в этих районах Якутии."На территории Вилюйского улуса… оптимизировано расположение мониторинговых площадок, выполнен отбор проб компонентов окружающей среды, обследованы места возможного пребывания людей, скорректированы мероприятия по обеспечению безопасности населения на момент проведения запуска ракет-носителей с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200821/kosmos-1576072315.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос