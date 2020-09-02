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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200902/yakutiya-1576624329.html
Якутия уменьшает территорию падения частей ракет, запущенных с Восточного
Якутия предложила уменьшить территорию, которую обследуют на предмет падения отделяющихся частей ракет после пуска с космодрома Восточный, с "Роскосмосом" будет РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:50
2020-09-02T17:36
республика саха (якутия)
восточный (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутия</a> предложила уменьшить территорию, которую обследуют на предмет падения отделяющихся частей ракет после пуска с космодрома Восточный, с "<a href="https://ria.ru/organization_Roskosmos" target="_blank">Роскосмосом</a>" будет заключено дополнительное соглашение, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.Отмечается, что комиссия, в состав которой вошли представители НИИ стартовых комплексов им. В.П. Бармина (филиал предприятия "Роскосмоса" ЦЭНКИ), Института водных и экологических проблем СО РАН, ООО "ЭкоТрас", ГУМЧС России по Якутии, службы спасения республики, минэкологии и администраций Вилюйского и Алданского районов, с 24 августа по 3 сентября проводит рекогносцировочные работы в этих районах Якутии."На территории Вилюйского улуса… оптимизировано расположение мониторинговых площадок, выполнен отбор проб компонентов окружающей среды, обследованы места возможного пребывания людей, скорректированы мероприятия по обеспечению безопасности населения на момент проведения запуска ракет-носителей с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.
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восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос

Якутия уменьшает территорию падения частей ракет, запущенных с Восточного

12:50 02.09.2020 (обновлено: 17:36 02.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Якутия предложила уменьшить территорию, которую обследуют на предмет падения отделяющихся частей ракет после пуска с космодрома Восточный, с "Роскосмосом" будет заключено дополнительное соглашение, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

"Рекогносцировочная комиссия внесла предложения по уменьшению территории района падения отделяющихся частей ракет-носителей (РП 985), которые будут закреплены дополнительным соглашением между республикой Саха (Якутия) и госкорпорацией "Роскосмос", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что комиссия, в состав которой вошли представители НИИ стартовых комплексов им. В.П. Бармина (филиал предприятия "Роскосмоса" ЦЭНКИ), Института водных и экологических проблем СО РАН, ООО "ЭкоТрас", ГУМЧС России по Якутии, службы спасения республики, минэкологии и администраций Вилюйского и Алданского районов, с 24 августа по 3 сентября проводит рекогносцировочные работы в этих районах Якутии.
"На территории Вилюйского улуса… оптимизировано расположение мониторинговых площадок, выполнен отбор проб компонентов окружающей среды, обследованы места возможного пребывания людей, скорректированы мероприятия по обеспечению безопасности населения на момент проведения запуска ракет-носителей с космодрома Восточный", - говорится в сообщении.
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 03:07Хочу стать космонавтом
Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
100010
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