https://ria.ru/20200902/vyplaty-1576616979.html

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

Глава правительства Михаил Мишустин выделил более 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей от трех до семи лет. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:58

2020-09-02T10:58

2020-09-02T13:21

михаил мишустин

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выделил более 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей от трех до семи лет.Ранее Минтруд начал подготовку проекта о дифференцированном пособии для детей, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня.Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.Выплаты медработникамКроме того, Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом.Согласно указу, на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, еще свыше 1,8 миллиарда — работникам соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.

https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576150356.html

https://ria.ru/20200831/vyplaty-1576529449.html

Валерий Назаров Мне нравится такая вот трактовка, Мишустин выделил. 44

Boris Kuzhnurov да, щедрый молодой человек, не правда ли? фигня, что это наши деньги - он из кармана их достал! 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин