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Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты
Глава правительства Михаил Мишустин выделил более 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей от трех до семи лет. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:58
2020-09-02T13:21
михаил мишустин
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выделил более 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей от трех до семи лет.Ранее Минтруд начал подготовку проекта о дифференцированном пособии для детей, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня.Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.Выплаты медработникамКроме того, Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом.Согласно указу, на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, еще свыше 1,8 миллиарда — работникам соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.
https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576150356.html
https://ria.ru/20200831/vyplaty-1576529449.html
Мне нравится такая вот трактовка, Мишустин выделил.
44
да, щедрый молодой человек, не правда ли? фигня, что это наши деньги - он из кармана их достал!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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михаил мишустин

Правительство выделило 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты

10:58 02.09.2020 (обновлено: 13:21 02.09.2020)
38677
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин общается со студентами, учёными и предпринимателями во время посещения Кубанского государственного университета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается со студентами, учёными и предпринимателями во время посещения Кубанского государственного университета - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин выделил более 34,3 миллиарда рублей на выплаты для детей от трех до семи лет.
Ранее Минтруд начал подготовку проекта о дифференцированном пособии для детей, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума.
Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин. Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня.
Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 15:50Распространение нового коронавируса
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

Выплаты медработникам

Кроме того, Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом.
Согласно указу, на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, еще свыше 1,8 миллиарда — работникам соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.
Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 14:15Распространение нового коронавируса
Путин оценил ситуацию с выплатами медикам в Коми
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Обсудить 19
Михаил Мишустин
Популярные комментарии
Мне нравится такая вот трактовка, Мишустин выделил.
2 сентября, 11:40
Валерий Назаров
25142003
да, щедрый молодой человек, не правда ли? фигня, что это наши деньги - он из кармана их достал!
2 сентября, 11:53
Boris Kuzhnurov
2901007
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