https://ria.ru/20200902/vybory-1576635950.html

В Минпросвещения прокомментировали вопрос проведения выборов в школах

В Минпросвещения око вопрос выборов в школах

2020-09-02T15:47

2020-09-02T15:47

2020-09-02T15:47

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Организация голосования отнесена к полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии ЦИК с региональными и муниципальными органами управления образованием, заявляет пресс-служба Минпросвещения РФ.Уточняется, что министерство просвещения подчеркивает, что процессы, затрагивающие инфраструктуру системы образования, должны проводиться в полном соответствии с предписаниями органов здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности образовательного процесса.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576619709.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, в мире