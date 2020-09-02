https://ria.ru/20200902/vybory-1576635950.html
В Минпросвещения прокомментировали вопрос проведения выборов в школах
В Минпросвещения око вопрос выборов в школах
2020-09-02T15:47
2020-09-02T15:47
2020-09-02T15:47
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Организация голосования отнесена к полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии ЦИК с региональными и муниципальными органами управления образованием, заявляет пресс-служба Минпросвещения РФ.Уточняется, что министерство просвещения подчеркивает, что процессы, затрагивающие инфраструктуру системы образования, должны проводиться в полном соответствии с предписаниями органов здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности образовательного процесса.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576619709.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, в мире
В Минпросвещения прокомментировали вопрос проведения выборов в школах
В Минпросвещения око вопрос выборов в школах
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Организация голосования отнесена к полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии ЦИК с региональными и муниципальными органами управления образованием, заявляет пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Организация процедуры голосования в сентябре 2020 года отнесена к полномочиям Центральной избирательной комиссии, и вопросы, затрагивающие образовательные организации, должны решаться во взаимодействии с региональными и муниципальными органами управления образованием", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, опубликованном Telegram-каналом "Большая перемена РФ", который ведут сотрудники ведомства.
Уточняется, что министерство просвещения подчеркивает, что процессы, затрагивающие инфраструктуру системы образования, должны проводиться в полном соответствии с предписаниями органов здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности образовательного процесса.
"В этой связи к этому подключены и надзорные органы в сфере образования", - добавляется в сообщении.
В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.