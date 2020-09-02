Графики учебы в школах скорректируют из-за трехдневных выборов
13:23 02.09.2020 (обновлено: 14:10 02.09.2020)
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Голосование на выборах. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Газета "Коммерсант" рассказала, как школы, где находится большинство избирательных участков, будут решать, что делать с учебным процессом во время трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре.
Министерство просвещения в комментарии газете сообщило, что указаний на этот счет в регионы не направляли. Источник "Коммерсанта" в ЦИК также отметил, что комиссия не может "диктовать правила работы общеобразовательным учебным заведениям".
Министерство образования Иркутской области дало рекомендации школам, где находятся избирательные участки, провести 11 сентября занятия на воздухе в формате дня здоровья. Учеба в обычном режиме возобновится в понедельник, после того, как пройдет санитарная обработка и уборка помещений. В Татарстане часть уроков, например русского языка, истории, географии и биологии, состоятся в библиотеках, а уроки физкультуры и ОБЖ — на спортплощадках. Также в Министерстве образования в регионе пояснили, что школьников могут отвести в музей или театр.
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Вице-губернатор Белгородской области Ольга Павлова рассказала, что для некоторых школьников проведут "день здоровья или спортивные соревнования", а где-то ученики пойдут на экскурсии. Внеклассные занятия проведут также в Пензенской и Оренбургской областях. Школы в Ивановской области самостоятельно решат, проводить уроки на природе или отправить детей на каникулы. В Воронежской и Липецкой областях 11 и 12 сентября проведут уроки в дистанционном формате, а школы в Ямало-Ненецком автономном округе будут работать по индивидуальному плану. В пресс-службе избиркома в ЯНАО отметили, что некоторые школы также проведут день здоровья, а часть уйдет на работу в дистанционном формате.
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Как отметила газета, в Чувашии вопрос об учебе в пятницу вызвал разногласия между избиркомом и Роспотребнадзором. Местный ЦИК постановил проводить досрочное голосование после 16 часов, чтобы не мешать учебе детей. Однако Роспотребнадзор настаивает, чтобы уроки в эти дни не проводились. В управлении Роспотребнадзора подтвердили эту информацию и отметили, что в Чувашии школьники "непосредственно в школу ходить не будут" — ученики будут заниматься в дистанционном формате.
В Тамбовской области школьники придут на учебу 11 сентября, но при этом они попадут в школы через разные входы с избирателями. Как пояснила начальник областного управления образования Татьяна Котельникова, часть классов продолжат учиться в кабинетах, которые не задействованы для выборов. При этом составляется расписание занятий вне школы: для учеников организуют дни здоровья, семьи и безопасного движения.
В некоторых регионах, например в Курской и Орловской областях, окончательно не определились с решением, однако они также склоняются к проведению внеклассных мероприятий. В Пермском крае школьников в дни голосования вообще освободят от уроков, чтобы не подвергать их опасности.
Ранее ЦИК принял порядок, в соответствии с которым в единый день голосования 13 сентября досрочное голосование будет идти в течение 11 и 12 сентября.