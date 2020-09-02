"Уходят в глухую оборону". Медведев оценил избирательную систему США

"В какой-то момент я помню, она начала тоже мне что-то такое говорить, нас критикуя. Я все это послушал и говорю, ну хорошо, может где-то критика справедлива, а где-то нет. Я говорю, ну а чего вот вы нас учите, если у вас президентов избирают меньшинством голосов. Ее реакция меня поразила, на самом деле, надеюсь, она на меня не обидится, поскольку это был такой разговор, что называется тет-а-тет, но тем не менее ничего тут особенного нет. Она говорит мне: ну вот знаешь, а мы привыкли к этой системе и считаем ее хорошей. И все. Дискуссия закрыта", - сказал он.