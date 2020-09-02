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"Уходят в глухую оборону". Медведев оценил избирательную систему США
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев критически высказался об избирательной системе США, обратив внимание на то, что сами американцы не признают этого и... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:11
2020-09-02T12:11
дмитрий медведев
кондолиза райс
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> критически высказался об избирательной системе <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, обратив внимание на то, что сами американцы не признают этого и при разговорах о недостатках их системы "уходят в глухую оборону".Медведев отметил, что вряд ли можно сейчас найти страну, где на основе действующего законодательства к власти может прийти президент, за которого проголосовало меньшинство избирателей.Он рассказал, что как-то беседовал на эту тему с помощником по национальной безопасности США <a href="http://ria.ru/person_Kondoliza_Rajjs/" target="_blank" data-auto="true">Кондолизой Райс</a>.При этом он отметил, что не говорит о том, что в России избирательные процессы развиваются абсолютно гладко и без проблем."Но тем не менее, нужно иметь ввиду, что наши американские партнеры, когда речь заходит об обсуждении недостатков их политической системы, уходят в глухую оборону, говорят, нас все устраивает, не лезьте", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20200901/vybory-1576587008.html
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дмитрий медведев, кондолиза райс, сша, в мире

"Уходят в глухую оборону". Медведев оценил избирательную систему США

12:11 02.09.2020
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© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев критически высказался об избирательной системе США, обратив внимание на то, что сами американцы не признают этого и при разговорах о недостатках их системы "уходят в глухую оборону".
"Сама их система избирательная, они вот нас часто критикуют за разные проблемы, иногда может даже и справедливо, в значительной части несправедливо, это такая тенденциозная критика. Но как обычно говорят, есть известная пословица российская, в своем глазу, они естественно, никакого бревна не видят", - казал он.
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Медведев отметил, что вряд ли можно сейчас найти страну, где на основе действующего законодательства к власти может прийти президент, за которого проголосовало меньшинство избирателей.
"А в Америке это возможно. Поскольку выборы не являются прямыми, а являются ступенчатыми, и в конечном счете за президента голосуют не обычные граждане избиратели, а выборщики, а там уже голоса распределяются несколько иначе. И за последние годы было несколько случаев, когда к власти приходил президент, за которого проголосовало математически меньшее количество голосов", - отметил Медведев.
Он рассказал, что как-то беседовал на эту тему с помощником по национальной безопасности США Кондолизой Райс.
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"В какой-то момент я помню, она начала тоже мне что-то такое говорить, нас критикуя. Я все это послушал и говорю, ну хорошо, может где-то критика справедлива, а где-то нет. Я говорю, ну а чего вот вы нас учите, если у вас президентов избирают меньшинством голосов. Ее реакция меня поразила, на самом деле, надеюсь, она на меня не обидится, поскольку это был такой разговор, что называется тет-а-тет, но тем не менее ничего тут особенного нет. Она говорит мне: ну вот знаешь, а мы привыкли к этой системе и считаем ее хорошей. И все. Дискуссия закрыта", - сказал он.
При этом он отметил, что не говорит о том, что в России избирательные процессы развиваются абсолютно гладко и без проблем.
"Но тем не менее, нужно иметь ввиду, что наши американские партнеры, когда речь заходит об обсуждении недостатков их политической системы, уходят в глухую оборону, говорят, нас все устраивает, не лезьте", - отметил Медведев.
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Дмитрий МедведевКондолиза РайсСШАВ мире
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