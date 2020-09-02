https://ria.ru/20200902/voz-1576654287.html
США намерены выборочно участвовать в заседаниях ВОЗ
США, несмотря на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оставляют за собой право участия в заседаниях, представляющих интерес для американцев,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T22:51
2020-09-02T22:51
2020-09-02T22:51
министерство здравоохранения сша
дональд трамп
воз
государственный департамент сша
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в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, несмотря на выход из Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>), оставляют за собой право участия в заседаниях, представляющих интерес для американцев, сообщила представитель госдепартамента на брифинге в среду."В будущем могут быть случаи, когда США захотят принимать участие в отдельных встречах ВОЗ, как на уровне управления организацией, так и технических и консультационных комитетах, когда мы будем считать, что американские интересы должны быть представлены", - сказала высокопоставленная представитель госдепартамента США."Мы будем подходить к таким случаям в индивидуальном порядке", - подчеркнула она.Как в свою очередь сообщил на брифинге представитель <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерства здравоохранения США</a>, в течение текущего года США "в качестве исключения" продолжат финансирование программы ВОЗ в отношении прививок против гриппа в размере 40 миллионов долларов."Этот вклад означает важность, которую имеет продолжение этой программы для безопасности американцев пока, не будет найдена замена в лице новых партнеров", - сказал представитель организации. Он отметил, что финансирование программы в указанном объеме "даст время для поиска и обеспечения партнерств и продолжения необходимого прогресса".Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.
https://ria.ru/20200708/1574032667.html
https://ria.ru/20200601/1572255778.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения сша, дональд трамп, воз, государственный департамент сша, сша, в мире