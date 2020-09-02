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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200902/voyna-1576637421.html
Опрос: почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой
Треть россиян правильно назвали дату начала Второй мировой войны - 1939 год, неверно указали дату почти половина граждан - 1941 год, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:12
2020-09-02T17:51
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
вциом
англия
франция
германия
румыния
китай
ссср
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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Треть россиян правильно назвали дату начала Второй мировой войны - 1939 год, неверно указали дату почти половина граждан - 1941 год, свидетельствуют результаты опроса <a href="https://ok.wciom.ru/sputnik/" target="_blank">ВЦИОМ</a>.По данным исследования, 48% опрошенных неверно назвали дату начала Второй мировой войны – 1941 год, 33% указали верно – 1939 год, еще 8% не знают, когда началась война, 6% назвали другой неправильный вариант, 6% затруднились ответить.Отмечается, что среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18% указали желание Германии всех завоевать, по 8% назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами, 38% затруднились ответить.Также более половины россиян (58%) основным союзником СССР во Второй мировой войне назвали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, 52% - Англию, 26% - Францию, 29% затруднились ответить. Среди противников в первую очередь опрошенные отметили Германию (77%), а также Японию (36%), <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> (33%), Румынию (16%).Как указано в опросе, большинство граждан с 2009 года оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный (86% в 2020 году), следующими по значимости вклада в победу, по мнению россиян, являются США (32%) и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> (29%), наиболее незначительный вклад внесла Франция (40%) и Китай (36%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что помимо ошибки выборки могут разниться формулировки вопросов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/voyna-1576527308.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/1576574602.html
Что изменится если все будут знать дату?Денег больше станет?Врачи начнут лечить пациентов по омс?Исчезнет ментовской беспредел? Чины перестанут воровать? Президент откажется от обнуления? Тфу!
142
дату начала просто путают. Так было и в советское время. Называют 1941 как начало Великой Отечественной войны. Для большинства то, что было там на Западе мимо сознания проходит. К тому же в школе всеобщая история изучается менее подробно и за меньшее время, практически обзорно. Так что ничего удивительного - вполне адекватные цифры
85
25
англия
франция
германия
румыния
китай
ссср
италия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вторая мировая война (1939-1945), вциом, англия, франция, германия, румыния, китай, ссср, италия, сша, общество

Опрос: почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой

16:12 02.09.2020 (обновлено: 17:51 02.09.2020)
28537
© РИА Новости / Владимир ГребневЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Треть россиян правильно назвали дату начала Второй мировой войны - 1939 год, неверно указали дату почти половина граждан - 1941 год, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 48% опрошенных неверно назвали дату начала Второй мировой войны – 1941 год, 33% указали верно – 1939 год, еще 8% не знают, когда началась война, 6% назвали другой неправильный вариант, 6% затруднились ответить.
Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 07:00Акценты
Когда же все-таки началась Вторая мировая война?Считается, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года со вторжения Третьего рейха в Польшу. На мой взгляд, эта дата не совсем точна. Почему бы ее не перенести на 1 октября 1938-го – дату аннексии Судет, которая стала возможна благодаря Мюнхенскому сговору западных держав с Гитлером?
Отмечается, что среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18% указали желание Германии всех завоевать, по 8% назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами, 38% затруднились ответить.
Также более половины россиян (58%) основным союзником СССР во Второй мировой войне назвали США, 52% - Англию, 26% - Францию, 29% затруднились ответить. Среди противников в первую очередь опрошенные отметили Германию (77%), а также Японию (36%), Италию (33%), Румынию (16%).
Как указано в опросе, большинство граждан с 2009 года оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный (86% в 2020 году), следующими по значимости вклада в победу, по мнению россиян, являются США (32%) и Великобритания (29%), наиболее незначительный вклад внесла Франция (40%) и Китай (36%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что помимо ошибки выборки могут разниться формулировки вопросов.
Победа над Японией - точка во Второй мировой войне - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 13:33Визави с миром
Победа над Японией – точка во Второй мировой войне
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Обсудить 25
75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)ВЦИОМАнглияФранцияГерманияРумынияКитайСССРИталияСШАОбщество
Популярные комментарии
Что изменится если все будут знать дату?Денег больше станет?Врачи начнут лечить пациентов по омс?Исчезнет ментовской беспредел? Чины перестанут воровать? Президент откажется от обнуления? Тфу!
2 сентября, 16:41
Не Совок
343120102
дату начала просто путают. Так было и в советское время. Называют 1941 как начало Великой Отечественной войны. Для большинства то, что было там на Западе мимо сознания проходит. К тому же в школе всеобщая история изучается менее подробно и за меньшее время, практически обзорно. Так что ничего удивительного - вполне адекватные цифры
2 сентября, 16:19
О Ольга Занкова
7801006
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