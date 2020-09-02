https://ria.ru/20200902/voyna-1576637421.html

Опрос: почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой

Треть россиян правильно назвали дату начала Второй мировой войны - 1939 год, неверно указали дату почти половина граждан - 1941 год, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T16:12

2020-09-02T16:12

2020-09-02T17:51

75 лет великой победы

вторая мировая война (1939-1945)

вциом

англия

франция

германия

румыния

китай

ссср

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<strong>МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.</strong> Треть россиян правильно назвали дату начала Второй мировой войны - 1939 год, неверно указали дату почти половина граждан - 1941 год, свидетельствуют результаты опроса <a href="https://ok.wciom.ru/sputnik/" target="_blank">ВЦИОМ</a>.По данным исследования, 48% опрошенных неверно назвали дату начала Второй мировой войны – 1941 год, 33% указали верно – 1939 год, еще 8% не знают, когда началась война, 6% назвали другой неправильный вариант, 6% затруднились ответить.Отмечается, что среди основных причин, которые привели к началу Второй мировой войны, 18% указали желание Германии всех завоевать, по 8% назвали борьбу за ресурсы и разногласия между странами, 38% затруднились ответить.Также более половины россиян (58%) основным союзником СССР во Второй мировой войне назвали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, 52% - Англию, 26% - Францию, 29% затруднились ответить. Среди противников в первую очередь опрошенные отметили Германию (77%), а также Японию (36%), <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> (33%), Румынию (16%).Как указано в опросе, большинство граждан с 2009 года оценивают вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный (86% в 2020 году), следующими по значимости вклада в победу, по мнению россиян, являются США (32%) и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> (29%), наиболее незначительный вклад внесла Франция (40%) и Китай (36%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что помимо ошибки выборки могут разниться формулировки вопросов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/voyna-1576527308.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/1576574602.html

Не Совок Что изменится если все будут знать дату?Денег больше станет?Врачи начнут лечить пациентов по омс?Исчезнет ментовской беспредел? Чины перестанут воровать? Президент откажется от обнуления? Тфу! 142

Ольга Занкова дату начала просто путают. Так было и в советское время. Называют 1941 как начало Великой Отечественной войны. Для большинства то, что было там на Западе мимо сознания проходит. К тому же в школе всеобщая история изучается менее подробно и за меньшее время, практически обзорно. Так что ничего удивительного - вполне адекватные цифры 85

25

англия

франция

германия

румыния

китай

ссср

италия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), вциом, англия, франция, германия, румыния, китай, ссср, италия, сша, общество