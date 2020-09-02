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Новая система очистки в Волгограде сократит сбросы в Волгу в три раза
Строительство первого этапа сооружений биологической очистки в Волгограде должно завершится в 2021 году, новая система позволит сократить объем канализационных... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T12:05
2020-09-02T12:05
андрей бочаров
волгоград
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости.</strong> Строительство первого этапа сооружений биологической очистки в <a href="https://ria.ru/location_Volgograd" target="_blank">Волгограде</a> должно завершится в 2021 году, новая система позволит сократить объем канализационных стоков в Волгу в три раза – с 90 миллионов до 30 миллионов кубометров, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.Отмечается, что губернатор <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov" target="_blank">Андрей Бочаров</a> провел рабочее совещание на площадке строительства новых сооружений биологической очистки канализационных стоков на острове Голодный в Волгограде. По данным администрации, очистные сооружения на Голодном принимают сточные воды практически со всех районов города, они были построены 45 лет назад и нуждались в обновлении. Модернизация комплекса началась несколько лет назад, в 2017 году построены подводный переход через <a href="https://ria.ru/tag_volga" target="_blank">Волгу</a> и резервная линия электроснабжения станции аэрации, а в прошлом году стартовало строительство сооружений биологической очистки. По данным администрации, работы здесь идут полным ходом, несмотря на некоторое отставание в графике – из-за пандемии были сорваны сроки поставок необходимого оборудования, а также понадобилась корректировать проект.Отмечается, что создание современной системы водоочистки ведется в рамках нацпроекта "Экология" и региональной программы по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги, общая стоимость реализации проекта – около 1,4 миллиарда рублей.На первом этапе, сообщает администрация, на острове будут построены около 20 сооружений – бассейны активного ила, отстойники, воздуходувная станция и другое. На втором этапе строительства, который должен завершиться к 2024 году, появится здание дисковой фильтрации и илоуплотнителя. Новая система очистки сточных вод, отмечается в сообщении, станет более экологичной и эффективной.
https://ria.ru/20200711/1574205664.html
волгоград
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андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, общество

Новая система очистки в Волгограде сократит сбросы в Волгу в три раза

12:05 02.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичАвтомобильный мост через реку Волгу в Волгограде
Автомобильный мост через реку Волгу в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости. Строительство первого этапа сооружений биологической очистки в Волгограде должно завершится в 2021 году, новая система позволит сократить объем канализационных стоков в Волгу в три раза – с 90 миллионов до 30 миллионов кубометров, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.
Отмечается, что губернатор Андрей Бочаров провел рабочее совещание на площадке строительства новых сооружений биологической очистки канализационных стоков на острове Голодный в Волгограде. По данным администрации, очистные сооружения на Голодном принимают сточные воды практически со всех районов города, они были построены 45 лет назад и нуждались в обновлении. Модернизация комплекса началась несколько лет назад, в 2017 году построены подводный переход через Волгу и резервная линия электроснабжения станции аэрации, а в прошлом году стартовало строительство сооружений биологической очистки. По данным администрации, работы здесь идут полным ходом, несмотря на некоторое отставание в графике – из-за пандемии были сорваны сроки поставок необходимого оборудования, а также понадобилась корректировать проект.

"Надо планово завершить данный объект в 2021 году, чтобы в 22-м приступить ко второму этапу. Финансирование обеспечено в полном объеме. Наиважнейший для Волгограда объект практически строится заново… После завершения двух этапов объект будет полностью отвечать современным требованиям. Нам необходимо в три раза — с 90 до 30 миллионов кубометров — уменьшить сброс стоков. Это сложная задача, но мы ее поэтапно выполним", - цитирует ведомство слова Бочарова.

Отмечается, что создание современной системы водоочистки ведется в рамках нацпроекта "Экология" и региональной программы по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги, общая стоимость реализации проекта – около 1,4 миллиарда рублей.
На первом этапе, сообщает администрация, на острове будут построены около 20 сооружений – бассейны активного ила, отстойники, воздуходувная станция и другое. На втором этапе строительства, который должен завершиться к 2024 году, появится здание дисковой фильтрации и илоуплотнителя. Новая система очистки сточных вод, отмечается в сообщении, станет более экологичной и эффективной.
Волга - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
11 июля, 11:45
Субсидии на строительство объектов для очистки Волги перераспределят
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Андрей БочаровВолгоградВолгоградская областьОбщество
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