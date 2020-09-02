https://ria.ru/20200902/volgograd-1576621370.html

Новая система очистки в Волгограде сократит сбросы в Волгу в три раза

Строительство первого этапа сооружений биологической очистки в Волгограде должно завершится в 2021 году, новая система позволит сократить объем канализационных... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T12:05

2020-09-02T12:05

2020-09-02T12:05

андрей бочаров

волгоград

волгоградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151930/84/1519308422_0:208:3867:2383_1400x0_80_0_0_f45fadc0cdf299d3627a8224269bb0bf.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 2 сен – РИА Новости.</strong> Строительство первого этапа сооружений биологической очистки в <a href="https://ria.ru/location_Volgograd" target="_blank">Волгограде</a> должно завершится в 2021 году, новая система позволит сократить объем канализационных стоков в Волгу в три раза – с 90 миллионов до 30 миллионов кубометров, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области.Отмечается, что губернатор <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov" target="_blank">Андрей Бочаров</a> провел рабочее совещание на площадке строительства новых сооружений биологической очистки канализационных стоков на острове Голодный в Волгограде. По данным администрации, очистные сооружения на Голодном принимают сточные воды практически со всех районов города, они были построены 45 лет назад и нуждались в обновлении. Модернизация комплекса началась несколько лет назад, в 2017 году построены подводный переход через <a href="https://ria.ru/tag_volga" target="_blank">Волгу</a> и резервная линия электроснабжения станции аэрации, а в прошлом году стартовало строительство сооружений биологической очистки. По данным администрации, работы здесь идут полным ходом, несмотря на некоторое отставание в графике – из-за пандемии были сорваны сроки поставок необходимого оборудования, а также понадобилась корректировать проект.Отмечается, что создание современной системы водоочистки ведется в рамках нацпроекта "Экология" и региональной программы по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги, общая стоимость реализации проекта – около 1,4 миллиарда рублей.На первом этапе, сообщает администрация, на острове будут построены около 20 сооружений – бассейны активного ила, отстойники, воздуходувная станция и другое. На втором этапе строительства, который должен завершиться к 2024 году, появится здание дисковой фильтрации и илоуплотнителя. Новая система очистки сточных вод, отмечается в сообщении, станет более экологичной и эффективной.

https://ria.ru/20200711/1574205664.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, общество