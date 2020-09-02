https://ria.ru/20200902/voda-1576616588.html

В Крыму создали штаб по водоснабжению полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:48

2020-09-02T10:48

2020-09-02T10:48

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155699/48/1556994841_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_62bcd7208b8dd9f163ddaea59794cd5c.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ."С учетом того, что у нас действительно напряженная ситуация с водоснабжением, два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.Глава Крыма поручил "обеспечить обратную связь" с населением из-за ограничений подачи воды.Симферополь исторически обеспечивался водой за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20200901/krym-1576587726.html

https://ria.ru/20200826/krym-1576319811.html

1

симферополь

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество