В Крыму создали штаб по водоснабжению полуострова
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.
Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ.
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"С учетом того, что у нас действительно напряженная ситуация с водоснабжением, два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
Глава Крыма поручил "обеспечить обратную связь" с населением из-за ограничений подачи воды.
Симферополь исторически обеспечивался водой за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.