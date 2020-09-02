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В Крыму создали штаб по водоснабжению полуострова
Глава Крыма Сергей Аксенов создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:48
2020-09-02T10:48
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ."С учетом того, что у нас действительно напряженная ситуация с водоснабжением, два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.Глава Крыма поручил "обеспечить обратную связь" с населением из-за ограничений подачи воды.Симферополь исторически обеспечивался водой за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20200901/krym-1576587726.html
https://ria.ru/20200826/krym-1576319811.html
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симферополь
республика крым
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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество

В Крыму создали штаб по водоснабжению полуострова

10:48 02.09.2020
629
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов создал оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.
Ранее сообщалось, что поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 16:28
В Крыму объяснили, почему в августе пересохли крупные реки
"С учетом того, что у нас действительно напряженная ситуация с водоснабжением, два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница", - сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.
Глава Крыма поручил "обеспечить обратную связь" с населением из-за ограничений подачи воды.
Симферополь исторически обеспечивался водой за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского.
Крым - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 11:05
"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
1430402
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Сергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымОбщество
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