https://ria.ru/20200902/vkontakte-1576644328.html

Во "ВКонтакте" появилась новая функция

"ВКонтакте" создала новое мини-приложение "Чеклисты", сообщила пресс-служба соцсети. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T18:19

2020-09-02T18:19

2020-09-02T19:16

россия

вконтакте

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1400x0_80_0_0_1ae816cb94b3bf86d1ab453f7b889c05.jpg

<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/product_VKontakte/" target="_blank">"ВКонтакте"</a> создала новое мини-приложение "Чеклисты", <a href="https://vk.com/press/checklist" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщила</a> пресс-служба соцсети.Нововведение поможет пользователям отслеживать индивидуальные достижения из различных областей — от отказа от вредных привычек до прогресса в чтении или питании.Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто открыть VK Mini Apps внутри самого приложения соцсети, создать цель и сделать необходимые пометки в календаре.Для удобства в "Чеклистах" можно настроить уведомления, также пользователи смогут делиться успехами в публикациях или историях.

https://ria.ru/20200820/1576062804.html

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вконтакте, технологии