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https://ria.ru/20200902/vkontakte-1576644328.html
Во "ВКонтакте" появилась новая функция
"ВКонтакте" создала новое мини-приложение "Чеклисты", сообщила пресс-служба соцсети. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T18:19
2020-09-02T19:16
россия
вконтакте
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/product_VKontakte/" target="_blank">"ВКонтакте"</a> создала новое мини-приложение "Чеклисты", <a href="https://vk.com/press/checklist" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщила</a> пресс-служба соцсети.Нововведение поможет пользователям отслеживать индивидуальные достижения из различных областей — от отказа от вредных привычек до прогресса в чтении или питании.Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто открыть VK Mini Apps внутри самого приложения соцсети, создать цель и сделать необходимые пометки в календаре.Для удобства в "Чеклистах" можно настроить уведомления, также пользователи смогут делиться успехами в публикациях или историях.
https://ria.ru/20200820/1576062804.html
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россия
РИА Новости
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россия, вконтакте, технологии

Во "ВКонтакте" появилась новая функция

18:19 02.09.2020 (обновлено: 19:16 02.09.2020)
6078
© Фото : ВКонтактеЛоготип "ВКонтакте"
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : ВКонтакте
Логотип "ВКонтакте". Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "ВКонтакте" создала новое мини-приложение "Чеклисты", сообщила пресс-служба соцсети.
Нововведение поможет пользователям отслеживать индивидуальные достижения из различных областей — от отказа от вредных привычек до прогресса в чтении или питании.
Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто открыть VK Mini Apps внутри самого приложения соцсети, создать цель и сделать необходимые пометки в календаре.
Для удобства в "Чеклистах" можно настроить уведомления, также пользователи смогут делиться успехами в публикациях или историях.
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 19:01
ВКонтакте научит нейросеть находить "враждебные высказывания"
392022336
Обсудить 3
РоссияВКонтактеТехнологии
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