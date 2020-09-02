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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200902/virus-1576637230.html
Вирусолог предупредил об угрозе новой пандемии в мире
Борьба с пандемией возможна без тотальной изоляции, с вирусами нужно научиться жить, соблюдая меры защиты, заявил в интервью РИА Новости бывший министр высшего... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T16:10
2020-09-02T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
иордания
общество
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<strong>АММАН, 2 сен — РИА Новости.</strong> Борьба с пандемией возможна без тотальной изоляции, с вирусами нужно научиться жить, соблюдая меры защиты, заявил в интервью РИА Новости бывший министр высшего образования <a href="http://ria.ru/location_Jordan/" target="_blank" data-auto="true">Иордании</a> вирусолог Азами Мохафаза.Отвечая на вопрос, есть ли опасения о новой пандемии в мире, он отметил, что возможно распространение новой разновидности гриппа. По его мнению, коронавирусная инфекция — болезнь, которая будет постоянно присутствовать среди населения планеты.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено около 25,3 миллиона случаев заражения, почти 848 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, воз, иордания, общество

Вирусолог предупредил об угрозе новой пандемии в мире

16:10 02.09.2020 (обновлено: 16:30 02.09.2020)
7026
CC BY-SA 3.0 / Phoebus87 / Virus
Virus - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Phoebus87 /
Virus. Архивное фото
АММАН, 2 сен — РИА Новости. Борьба с пандемией возможна без тотальной изоляции, с вирусами нужно научиться жить, соблюдая меры защиты, заявил в интервью РИА Новости бывший министр высшего образования Иордании вирусолог Азами Мохафаза.

"Если пандемия вирусов в мире повторится, закрытие (стран) не будет подходящим решением. Мы должны научиться уживаться с вирусами. Сейчас у нас (в Иордании) вирус существует и распространен, но нет массового закрытия, и при этом мы не наблюдаем десятков тысяч случаев заражения, если мы будем предпринимать определенные меры, такие как выявление заболевания, изоляция больных и контактировавших с ними граждан. Также соблюдение эпидемиологических средств защиты, включая соблюдение чистоты и ношение масок, соблюдение социальной дистанции в общественных местах — этого достаточно для жизни с вирусом", — сказал Мохафаза.

Отвечая на вопрос, есть ли опасения о новой пандемии в мире, он отметил, что возможно распространение новой разновидности гриппа. По его мнению, коронавирусная инфекция — болезнь, которая будет постоянно присутствовать среди населения планеты.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 11:40
Вирус отступил. Москва оказалась в двадцатке по числу новых случаев COVID
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 25,3 миллиона случаев заражения, почти 848 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИорданияОбщество
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