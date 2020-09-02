Вирусолог предупредил об угрозе новой пандемии в мире
16:10 02.09.2020 (обновлено: 16:30 02.09.2020)
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Virus. Архивное фото
АММАН, 2 сен — РИА Новости. Борьба с пандемией возможна без тотальной изоляции, с вирусами нужно научиться жить, соблюдая меры защиты, заявил в интервью РИА Новости бывший министр высшего образования Иордании вирусолог Азами Мохафаза.
"Если пандемия вирусов в мире повторится, закрытие (стран) не будет подходящим решением. Мы должны научиться уживаться с вирусами. Сейчас у нас (в Иордании) вирус существует и распространен, но нет массового закрытия, и при этом мы не наблюдаем десятков тысяч случаев заражения, если мы будем предпринимать определенные меры, такие как выявление заболевания, изоляция больных и контактировавших с ними граждан. Также соблюдение эпидемиологических средств защиты, включая соблюдение чистоты и ношение масок, соблюдение социальной дистанции в общественных местах — этого достаточно для жизни с вирусом", — сказал Мохафаза.
Отвечая на вопрос, есть ли опасения о новой пандемии в мире, он отметил, что возможно распространение новой разновидности гриппа. По его мнению, коронавирусная инфекция — болезнь, которая будет постоянно присутствовать среди населения планеты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 25,3 миллиона случаев заражения, почти 848 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.