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NVIDIA показала новую игровую видеокарту за 137 тысяч рублей
Американская компания NVIDIA, специализирующаяся на разработке графических процессоров, показала новые игровые видеокарты. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:46
2020-09-02T15:46
nvidia corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Американская компания <a href="https://ria.ru/organization_NVIDIA_Corporation/" target="_blank">NVIDIA</a>, специализирующаяся на разработке графических процессоров, <a href="https://www.nvidia.com/ru-ru/" target="_blank">показала</a> новые игровые видеокарты.Серия графических адаптеров представлена тремя моделями — RTX 3070, 3080 и, самой мощной, RTX 3090. Флагманская модель обладает 24 гигабайтами видеопамяти GDDR6X. Стоимость самого дорогого варианта составляет почти 137 тысяч рублей. Карты послабее стоят 63 500 рублей для RTX 3080 и 45 500 для RTX 3070.Графические устройства разработаны на основе архитектуры нового поколения Ampere.
https://rsport.ria.ru/20200901/kibersport-1576574379.html
После Навального и последующих санкций с вытекающим обвалом рубля эта карта скорее всего буде ближе к 200к.
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2
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
nvidia corporation, технологии

NVIDIA показала новую игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

15:46 02.09.2020
2276
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото : Nvidia
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американская компания NVIDIA, специализирующаяся на разработке графических процессоров, показала новые игровые видеокарты.
Серия графических адаптеров представлена тремя моделями — RTX 3070, 3080 и, самой мощной, RTX 3090. Флагманская модель обладает 24 гигабайтами видеопамяти GDDR6X. Стоимость самого дорогого варианта составляет почти 137 тысяч рублей. Карты послабее стоят 63 500 рублей для RTX 3080 и 45 500 для RTX 3070.
Графические устройства разработаны на основе архитектуры нового поколения Ampere.
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NVIDIA CorporationТехнологии
Популярные комментарии
После Навального и последующих санкций с вытекающим обвалом рубля эта карта скорее всего буде ближе к 200к.
2 сентября, 20:35
salazzle
410005
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