https://ria.ru/20200902/videokarta-1576635868.html
NVIDIA показала новую игровую видеокарту за 137 тысяч рублей
Американская компания NVIDIA, специализирующаяся на разработке графических процессоров, показала новые игровые видеокарты. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:46
2020-09-02T15:46
2020-09-02T15:46
nvidia corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. </strong>Американская компания <a href="https://ria.ru/organization_NVIDIA_Corporation/" target="_blank">NVIDIA</a>, специализирующаяся на разработке графических процессоров, <a href="https://www.nvidia.com/ru-ru/" target="_blank">показала</a> новые игровые видеокарты.Серия графических адаптеров представлена тремя моделями — RTX 3070, 3080 и, самой мощной, RTX 3090. Флагманская модель обладает 24 гигабайтами видеопамяти GDDR6X. Стоимость самого дорогого варианта составляет почти 137 тысяч рублей. Карты послабее стоят 63 500 рублей для RTX 3080 и 45 500 для RTX 3070.Графические устройства разработаны на основе архитектуры нового поколения Ampere.
https://rsport.ria.ru/20200901/kibersport-1576574379.html
salazzle
После Навального и последующих санкций с вытекающим обвалом рубля эта карта скорее всего буде ближе к 200к.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nvidia corporation, технологии