Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
14:14 02.09.2020 (обновлено: 15:19 02.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВетераны Великой Отечественной войны и волонтер победы на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Президент распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике,Белоруссии,на Украине.Справедливое и правильное решение!— Александр Хинштейн (@Khinshtein) September 2, 2020
Спасибо главе @rushistorg С.Нарышкину, к-й с руководителями других силовых ведомств инициировал обращение к @KremlinRussia pic.twitter.com/HPBzSO9src
"Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Историческая память" инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента", — отметил он.
Глава государства это предложение поддержал.
В апреле более миллиона человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тысяч рублей. Также им выдали по десять тысяч рублей, которые выделяются ежегодно.