https://ria.ru/20200902/veterany-1576630037.html

Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине,... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:14

2020-09-02T14:14

2020-09-02T15:19

75 лет великой победы

россия

прибалтика

белоруссия

украина

политика

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Председатель комитета Госдумы по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a> рассказал, что с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Историческая память" инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента", — отметил он.Глава государства это предложение поддержал.В апреле более миллиона человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тысяч рублей. Также им выдали по десять тысяч рублей, которые выделяются ежегодно.

Kalita Неизвестный Только о простых пенсионера забыли, а цены в два раза выросли. 26

Василий Пупкин Да заплатите им уже хотя бы одну зарплату депутата государственной думы, они её больше заслужили, и не так много старичков осталось уже, пусть порадуются старики. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прибалтика, белоруссия, украина, политика