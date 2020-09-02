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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200902/veterany-1576630037.html
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:14
2020-09-02T15:19
75 лет великой победы
россия
прибалтика
белоруссия
украина
политика
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Председатель комитета Госдумы по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a> рассказал, что с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Историческая память" инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента", — отметил он.Глава государства это предложение поддержал.В апреле более миллиона человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тысяч рублей. Также им выдали по десять тысяч рублей, которые выделяются ежегодно.
Только о простых пенсионера забыли, а цены в два раза выросли.
26
Да заплатите им уже хотя бы одну зарплату депутата государственной думы, они её больше заслужили, и не так много старичков осталось уже, пусть порадуются старики.
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россия
прибалтика
белоруссия
украина
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россия, прибалтика, белоруссия, украина, политика

Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

14:14 02.09.2020 (обновлено: 15:19 02.09.2020)
8008
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВетераны Великой Отечественной войны и волонтер победы на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
Ветераны Великой Отечественной войны и волонтер победы на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Историческая память" инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента", — отметил он.
Глава государства это предложение поддержал.
В апреле более миллиона человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тысяч рублей. Также им выдали по десять тысяч рублей, которые выделяются ежегодно.
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Обсудить 14
75 лет Великой ПобедыРоссияПрибалтикаБелоруссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Только о простых пенсионера забыли, а цены в два раза выросли.
2 сентября, 16:33
Kalita Неизвестный
1800125
Да заплатите им уже хотя бы одну зарплату депутата государственной думы, они её больше заслужили, и не так много старичков осталось уже, пусть порадуются старики.
2 сентября, 17:58
ВПВасилий Пупкин
1611010
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