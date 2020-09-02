https://ria.ru/20200902/veteran-1576615562.html

В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана

Правоохранительные органы Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T10:29

2020-09-02T10:29

2020-09-02T20:34

убийство ветерана в башкирии

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>УФА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a> задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны было найдено 9 июля в доме, где он проживал один, в деревне Леуза Кигинского района."В Башкортостане раскрыто убийство ветерана Великой Отечественной войны. В результате организованной кропотливой и тщательной оперативно-розыскной работы сотрудников управления уголовного розыска МВД по региону и следователей башкирского следкома были задержаны двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления", - сообщает пресс-служба.По версии следствия, подозреваемые узнали, что у сельчанина имеется крупная сумма денег. "Ночью они проникли в дом пожилого человека, напали на него, причинили повреждения. От телесных повреждений пенсионер умер. Затем нападавшие обыскали дом. Обнаружив денежные средства, они скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пакет с деньгами убитого изъят", - говорится в релизе.Как сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>, региональные следователи завели дело по статьям "разбой" и "убийство, сопряженное с разбоем".

https://ria.ru/20200710/1574178986.html

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республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Башкортостане установлены подозреваемые в убийстве 100-летнего ветерана Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан по факту разбойного нападения и убийства 100-летнего жителя Кигинского района – ветерана Великой Отечественной войны – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). 2020-09-02T10:29 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство ветерана в башкирии, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия