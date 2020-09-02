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В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана
Правоохранительные органы Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба управления МВД по... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T10:29
2020-09-02T20:34
убийство ветерана в башкирии
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>УФА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Правоохранительные органы <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a> задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны было найдено 9 июля в доме, где он проживал один, в деревне Леуза Кигинского района."В Башкортостане раскрыто убийство ветерана Великой Отечественной войны. В результате организованной кропотливой и тщательной оперативно-розыскной работы сотрудников управления уголовного розыска МВД по региону и следователей башкирского следкома были задержаны двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления", - сообщает пресс-служба.По версии следствия, подозреваемые узнали, что у сельчанина имеется крупная сумма денег. "Ночью они проникли в дом пожилого человека, напали на него, причинили повреждения. От телесных повреждений пенсионер умер. Затем нападавшие обыскали дом. Обнаружив денежные средства, они скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пакет с деньгами убитого изъят", - говорится в релизе.Как сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>, региональные следователи завели дело по статьям "разбой" и "убийство, сопряженное с разбоем".
https://ria.ru/20200710/1574178986.html
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республика башкортостан
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РИА Новости
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В Башкортостане установлены подозреваемые в убийстве 100-летнего ветерана
Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан по факту разбойного нападения и убийства 100-летнего жителя Кигинского района – ветерана Великой Отечественной войны – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).
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убийство ветерана в башкирии, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана

10:29 02.09.2020 (обновлено: 20:34 02.09.2020)
12587
УФА, 2 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
Ранее башкирский следком сообщал, что тело 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны было найдено 9 июля в доме, где он проживал один, в деревне Леуза Кигинского района.
"В Башкортостане раскрыто убийство ветерана Великой Отечественной войны. В результате организованной кропотливой и тщательной оперативно-розыскной работы сотрудников управления уголовного розыска МВД по региону и следователей башкирского следкома были задержаны двое подозреваемых в совершении тяжкого преступления", - сообщает пресс-служба.
По версии следствия, подозреваемые узнали, что у сельчанина имеется крупная сумма денег. "Ночью они проникли в дом пожилого человека, напали на него, причинили повреждения. От телесных повреждений пенсионер умер. Затем нападавшие обыскали дом. Обнаружив денежные средства, они скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пакет с деньгами убитого изъят", - говорится в релизе.
Как сообщается на сайте СК РФ, региональные следователи завели дело по статьям "разбой" и "убийство, сопряженное с разбоем".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 16:20
Бастрыкину доложат об обстоятельствах убийства ветерана ВОВ в Башкирии
3810271
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Убийство ветерана в БашкирииРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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