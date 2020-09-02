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Ветеран из Крыма не дожил до ремонта рухнувшей в его доме стены
В селе Михайловском Нижнегорского района Крыма умер последний местный участник Великой Отечественной — 94-летний Александр Голованов. Жил там с начала... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:00
2020-09-02T15:46
ветераны
строительство
республика крым
семья
общество
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>В селе Михайловском Нижнегорского района Крыма умер последний местный участник Великой Отечественной — 94-летний Александр Голованов. Жил там с начала шестидесятых: работал в колхозе, получил дом, построенный в конце XIX века. Здание совсем обветшало, нормального ремонта не было очень давно. Этим летом рухнула стена. Новой крыши над головой для фронтовика не нашли. Более того, средства на восстановительные работы чиновники выделили только после вмешательства республиканской прокуратуры. Но герой войны не дождался решения квартирного вопроса.Ветхий домСтена в доме Александра Михайловича обрушилась в начале августа, он тогда гостил у родственников. "Его близкие обратились в администрацию. Но, чтобы помогли, нужно пройти множество бюрократических процедур — а это надолго. И родные сами взялись за дело, — рассказывает руководитель проекта "Мечта ветерана" Ярослав Селютин. — Односельчане заметили и сообщили нам. Мы объявили сбор средств. На скромный ремонт, по нашим подсчетам, требовалось тысяч пятьдесят. Собрали семнадцать". Дом, где Александр Голованов жил с 1961-го, совсем ветхий. Сделан из самана — кирпича из глинистого грунта с добавлением соломы и других растительных материалов. В соцсетях началось активное обсуждение. В итоге заинтересовалась прокуратура — на прошлой неделе районному подразделению поручили провести проверку и оперативно устранить все нарушения. В ведомстве говорят, что разбирательства продолжаются."Как только "наверху" обратили внимание, сразу все сдвинулось с мертвой точки. Назавтра завезли стройматериалы и пообещали, что к концу этой недели дом будет "как новенький", — продолжает Селютин. В тот же день в департаменте труда и соцзащиты Нижнегорского района состоялось заседание — решили дать из местного бюджета тридцать тысяч рублей. Рассматривали вопрос и о выделении до 200 тысяч из бюджета республики. Глава Михайловского сельского поселения Олег Пензештадлер прокомментировал РИА Новости, что администрация тоже подала заявку на материальную поддержку. Однако, подчеркнул он, неизвестно, когда именно деньги поступят "и будут ли они вообще". "Мы нашли внебюджетные источники, спонсоров. Кто камнем помог, кто цементом, кто песком. Сами несли у кого что есть. Стену практически всю выложили", — вспоминает он. И заверяет: соцработники регулярно навещали Александра Михайловича, поздравляли с праздниками, помогали по хозяйству. "У него частный дом, пять комнат. Два года назад, к примеру, подремонтировали прогнившие полы, подкрасили все. А вообще он последние несколько лет жил у родственников".Ремонтировали по мелочиГолованов так и не дождался восстановления дома: в ночь на 1 сентября фронтовика не стало. Вита Викторовна, жена его внука, рассказала, что ветеран был очень привязан к родным стенам. "То, что он переселился к нам, — неправда. Конечно, мы забирали деда, когда совсем слабел — спотыкался, падал. Выхаживали то пару недель, то месяц, а потом он "тикал" от нас домой: скучал очень. Живем мы рядом, — объясняет Вита. — Оставаться надолго не хотел ни в какую: очень самостоятельный. Этой весной мы его снова забрали. Все повторял: "Скоро побегу, ничего…"Александр Михайлович вел хозяйство по старинке: "Воду в дом таскал из колодца — канализации не было. Газ привозной в баллонах. В последние годы, конечно, сильно сдал. Сегодня нас узнает, завтра — нет. Бывает, принесешь еды, а он изнутри запрется и не пускает никого. Что делать, возраст", — вздыхает родственница.Серьезные проблемы с домом, по ее словам, начались зимой: стена осела, это бросалось в глаза. "Могу сказать точно: последние двадцать лет капитального ремонта не было. Только по мелочи — побелить, подкрасить. Сразу после обрушения мы обратились в администрацию, но поняли, что из-за бюрократических проволочек ждать будем долго, и начали восстанавливать сами". Впрочем, это бы не спасло: обвал другой части здания — вопрос времени. А переехать в новое жилье ветерану так никто и не предложил."Была еще возможность поставить дедушку на квартирный учет, — уточняет Олег Пензештадлер. — Но у нас нет маневренного фонда. К примеру, такой вариант: заселить человека в дом, который раньше принадлежал пенсионеру, получившему жилплощадь от колхоза. Многие ведь просто живут без приватизации, с обычной пропиской. И после смерти недвижимость автоматически переходит в собственность сельсовета. Так и появляются места для тех, кто в списках". И тут же добавляет: за последние пять лет очередь не сдвинулась.Герой войныАлександр Михайлович родом из Владимирской области, ушел на фронт в семнадцать лет. Танкист, участвовал в боях на Курской дуге и в Висло-Одерской стратегической наступательной операции.После Великой Отечественной еще семь лет служил в рядах Советской армии. А после перебрался в Крым, где всю жизнь проработал в колхозе. Односельчане вспоминают: брался за все — был трактористом, водителем, комбайнером. Женился, воспитал двоих дочерей. Одна переехала в Санкт-Петербург, другая осталась в Михайловском. Супруга ветерана умерла уже давно. Семье он то и дело твердил: память о войне надо передавать из поколения в поколение, "ужасы военных лет не должны повториться". Хоронить Александра Михайловича будут всем селом. Родных утешает лишь то, что последние минуты он провел в окружении близких, не в одиночестве. А деньги из бюджета на восстановление рухнувшей стены теперь можно не выделять…
что тут скажешь...немного Сталина нам не помешало бы...а может и не немного.
50
Чтобы уволиться от стыда,надо его иметь.
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республика крым
РИА Новости
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ветераны, строительство, республика крым, семья, общество

Ветеран из Крыма не дожил до ремонта рухнувшей в его доме стены

08:00 02.09.2020 (обновлено: 15:46 02.09.2020)
4744
© Instagram/МЕЧТА ВЕТЕРАНАДом Александра Михайловича
Дом Александра Михайловича - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Instagram/МЕЧТА ВЕТЕРАНА
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В селе Михайловском Нижнегорского района Крыма умер последний местный участник Великой Отечественной — 94-летний Александр Голованов. Жил там с начала шестидесятых: работал в колхозе, получил дом, построенный в конце XIX века. Здание совсем обветшало, нормального ремонта не было очень давно. Этим летом рухнула стена. Новой крыши над головой для фронтовика не нашли. Более того, средства на восстановительные работы чиновники выделили только после вмешательства республиканской прокуратуры. Но герой войны не дождался решения квартирного вопроса.

Ветхий дом

Стена в доме Александра Михайловича обрушилась в начале августа, он тогда гостил у родственников. "Его близкие обратились в администрацию. Но, чтобы помогли, нужно пройти множество бюрократических процедур — а это надолго. И родные сами взялись за дело, — рассказывает руководитель проекта "Мечта ветерана" Ярослав Селютин. — Односельчане заметили и сообщили нам. Мы объявили сбор средств. На скромный ремонт, по нашим подсчетам, требовалось тысяч пятьдесят. Собрали семнадцать".
Дом, где Александр Голованов жил с 1961-го, совсем ветхий. Сделан из самана — кирпича из глинистого грунта с добавлением соломы и других растительных материалов. В соцсетях началось активное обсуждение. В итоге заинтересовалась прокуратура — на прошлой неделе районному подразделению поручили провести проверку и оперативно устранить все нарушения. В ведомстве говорят, что разбирательства продолжаются.
© Фото предоставила Вита ВикторовнаАлександр Голованов
Александр Голованов - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© Фото предоставила Вита Викторовна
Александр Голованов
"Как только "наверху" обратили внимание, сразу все сдвинулось с мертвой точки. Назавтра завезли стройматериалы и пообещали, что к концу этой недели дом будет "как новенький", — продолжает Селютин. В тот же день в департаменте труда и соцзащиты Нижнегорского района состоялось заседание — решили дать из местного бюджета тридцать тысяч рублей. Рассматривали вопрос и о выделении до 200 тысяч из бюджета республики.
Глава Михайловского сельского поселения Олег Пензештадлер прокомментировал РИА Новости, что администрация тоже подала заявку на материальную поддержку. Однако, подчеркнул он, неизвестно, когда именно деньги поступят "и будут ли они вообще". "Мы нашли внебюджетные источники, спонсоров. Кто камнем помог, кто цементом, кто песком. Сами несли у кого что есть. Стену практически всю выложили", — вспоминает он.
И заверяет: соцработники регулярно навещали Александра Михайловича, поздравляли с праздниками, помогали по хозяйству. "У него частный дом, пять комнат. Два года назад, к примеру, подремонтировали прогнившие полы, подкрасили все. А вообще он последние несколько лет жил у родственников".
© Фото предоставил Ярослав СелютинРабочий восстанавливает стену
Рабочий восстанавливает стену - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото предоставил Ярослав Селютин
Рабочий восстанавливает стену

Ремонтировали по мелочи

Голованов так и не дождался восстановления дома: в ночь на 1 сентября фронтовика не стало. Вита Викторовна, жена его внука, рассказала, что ветеран был очень привязан к родным стенам. "То, что он переселился к нам, — неправда. Конечно, мы забирали деда, когда совсем слабел — спотыкался, падал. Выхаживали то пару недель, то месяц, а потом он "тикал" от нас домой: скучал очень. Живем мы рядом, — объясняет Вита. — Оставаться надолго не хотел ни в какую: очень самостоятельный. Этой весной мы его снова забрали. Все повторял: "Скоро побегу, ничего…"
Александр Михайлович вел хозяйство по старинке: "Воду в дом таскал из колодца — канализации не было. Газ привозной в баллонах. В последние годы, конечно, сильно сдал. Сегодня нас узнает, завтра — нет. Бывает, принесешь еды, а он изнутри запрется и не пускает никого. Что делать, возраст", — вздыхает родственница.
Серьезные проблемы с домом, по ее словам, начались зимой: стена осела, это бросалось в глаза. "Могу сказать точно: последние двадцать лет капитального ремонта не было. Только по мелочи — побелить, подкрасить. Сразу после обрушения мы обратились в администрацию, но поняли, что из-за бюрократических проволочек ждать будем долго, и начали восстанавливать сами". Впрочем, это бы не спасло: обвал другой части здания — вопрос времени. А переехать в новое жилье ветерану так никто и не предложил.
"Была еще возможность поставить дедушку на квартирный учет, — уточняет Олег Пензештадлер. — Но у нас нет маневренного фонда. К примеру, такой вариант: заселить человека в дом, который раньше принадлежал пенсионеру, получившему жилплощадь от колхоза. Многие ведь просто живут без приватизации, с обычной пропиской. И после смерти недвижимость автоматически переходит в собственность сельсовета. Так и появляются места для тех, кто в списках". И тут же добавляет: за последние пять лет очередь не сдвинулась.
© Фото предоставлено председателем совета ветерановАлександр Михайлович в молодости
Александр Михайлович в молодости - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото предоставлено председателем совета ветеранов
Александр Михайлович в молодости

Герой войны

Александр Михайлович родом из Владимирской области, ушел на фронт в семнадцать лет. Танкист, участвовал в боях на Курской дуге и в Висло-Одерской стратегической наступательной операции.
После Великой Отечественной еще семь лет служил в рядах Советской армии. А после перебрался в Крым, где всю жизнь проработал в колхозе. Односельчане вспоминают: брался за все — был трактористом, водителем, комбайнером. Женился, воспитал двоих дочерей. Одна переехала в Санкт-Петербург, другая осталась в Михайловском. Супруга ветерана умерла уже давно. Семье он то и дело твердил: память о войне надо передавать из поколения в поколение, "ужасы военных лет не должны повториться".
Хоронить Александра Михайловича будут всем селом. Родных утешает лишь то, что последние минуты он провел в окружении близких, не в одиночестве. А деньги из бюджета на восстановление рухнувшей стены теперь можно не выделять…
8611219547
Обсудить 14
ВетераныСтроительствоРеспублика КрымСемьяОбщество
Популярные комментарии
что тут скажешь...немного Сталина нам не помешало бы...а может и не немного.
2 сентября, 09:08
mmaxx-rumm
4201205
Чтобы уволиться от стыда,надо его иметь.
2 сентября, 08:34
Олег 84
3900000
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