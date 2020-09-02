https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html

Какие российские фильмы доедут до Венецианского фестиваля

Венецианский кинофестиваль пренебрег коронавирусом и все-таки решился на традиционный формат (правда, с некоторыми ограничениями и немного урезанной... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T08:00

2020-09-02T08:00

2020-09-02T17:52

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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Венецианский кинофестиваль пренебрег коронавирусом и все-таки решился на традиционный формат (правда, с некоторыми ограничениями и немного урезанной программой). Перемещение между странами все еще затруднено, что сказалось и на участниках (много итальянских и, на удивление, азиатских картин, но почти нет американских). В этом году в основой и параллельной программе — несколько российских кинолент. О том, что это за фильмы, — в материале РИА Новости.Кончаловский — о НовочеркасскеОдна из самых долгожданных на основном конкурсе — черно-белая лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Для него это не первая премьера на Лидо (до этого были "Дом дураков", "Рай").Российского классика в Венеции любят и ценят (он уже получал тут несколько наград), так что не исключено, что и картина "Дорогие товарищи!" не останется без призов.Картина посвящена забастовке на главном заводе Новочеркасска в 1962 году. Люди требовали снижения цен на продукты, повышения зарплат. К ним присоединились рабочие других предприятий. Когда атмосфера в городе стала по-настоящему взрывоопасной, туда ввели войска.Главная героиня — член парткома Людмила (Юлия Высоцкая). Она отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и искренне возмущается бунтовщиками. Но в одном из столкновений без вести пропадает ее дочь-подросток. И идеальный мир коммунистки мгновенно рушится.Кончаловский признается, что сначала у него были сомнения, нужно ли показывать современному зрителю трагические события почти шестидесятилетней давности.Твердовский — о "Норд-Осте"В престижной параллельной программе Le Giornate degli Autori (конкурс авторского кино) участвуют два российских фильма."Конференция" Ивана И. Твердовского, мастера социальных драм, рассказывает о последствиях террористического акта на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году. Это не реконструкция, действие разворачивается в наши дни. Главная героиня спасается во время трагических событий, но оставляет среди заложников мужа и двоих детей. Она возвращается из монастыря, в котором провела 18 лет, чтобы искупить грех."Собирая свидетельства и воспоминания, мы сосредоточились на попытке переработать посттравматический синдром, — объяснил Иван Твердовский. — Сам теракт освещен в картине весьма косвенно. <…> "Конференция" — это вечер памяти, собрание людей, стремящихся прожить и переработать эмоциональный опыт. Вместе с ними зрителю дана возможность отправиться в этот тяжелый и глубокий, но такой нужный путь".Кстати, впервые "Конференцию" презентовали онлайн в российском павильоне на Каннском кинофестивале, а затем на American Film Market и European Film Maket.Юрьев — про знакомства в видеочатеВторая отечественная картина в этой же параллельной программе — режиссерский дебют Филиппа Юрьева, фильм "Китобой", снятый на Чукотке.Главный герой, молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Она живет далеко, в Америке. Но расстояние — не помеха для чувств. После общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.Как признается Юрьев, главная тема фильма — погоня за мечтой, которая ведет к взрослению. В фильме сыграли как начинающие артисты, так и более опытные (Кристина Асмус и бельгийец Арье Вортхальтер). На производство ушло семь лет.В секции Le Giornate degli Autori российские картины будут соревноваться с фильмами из Италии, Китая, Сербии, Франции, Палестины.<em>Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.</em>

https://ria.ru/20200828/kino-1576387539.html

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новочеркасск

венеция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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