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https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html
Какие российские фильмы доедут до Венецианского фестиваля
Венецианский кинофестиваль пренебрег коронавирусом и все-таки решился на традиционный формат (правда, с некоторыми ограничениями и немного урезанной... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T08:00
2020-09-02T17:52
чукотка
венецианский кинофестиваль
что посмотреть
кино и сериалы
знаменитости
юлия высоцкая
андрей кончаловский
кристина асмус
новочеркасск
венеция
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<strong>МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> Венецианский кинофестиваль пренебрег коронавирусом и все-таки решился на традиционный формат (правда, с некоторыми ограничениями и немного урезанной программой). Перемещение между странами все еще затруднено, что сказалось и на участниках (много итальянских и, на удивление, азиатских картин, но почти нет американских). В этом году в основой и параллельной программе — несколько российских кинолент. О том, что это за фильмы, — в материале РИА Новости.Кончаловский — о НовочеркасскеОдна из самых долгожданных на основном конкурсе — черно-белая лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Для него это не первая премьера на Лидо (до этого были "Дом дураков", "Рай").Российского классика в Венеции любят и ценят (он уже получал тут несколько наград), так что не исключено, что и картина "Дорогие товарищи!" не останется без призов.Картина посвящена забастовке на главном заводе Новочеркасска в 1962 году. Люди требовали снижения цен на продукты, повышения зарплат. К ним присоединились рабочие других предприятий. Когда атмосфера в городе стала по-настоящему взрывоопасной, туда ввели войска.Главная героиня — член парткома Людмила (Юлия Высоцкая). Она отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и искренне возмущается бунтовщиками. Но в одном из столкновений без вести пропадает ее дочь-подросток. И идеальный мир коммунистки мгновенно рушится.Кончаловский признается, что сначала у него были сомнения, нужно ли показывать современному зрителю трагические события почти шестидесятилетней давности.Твердовский — о "Норд-Осте"В престижной параллельной программе Le Giornate degli Autori (конкурс авторского кино) участвуют два российских фильма."Конференция" Ивана И. Твердовского, мастера социальных драм, рассказывает о последствиях террористического акта на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году. Это не реконструкция, действие разворачивается в наши дни. Главная героиня спасается во время трагических событий, но оставляет среди заложников мужа и двоих детей. Она возвращается из монастыря, в котором провела 18 лет, чтобы искупить грех."Собирая свидетельства и воспоминания, мы сосредоточились на попытке переработать посттравматический синдром, — объяснил Иван Твердовский. — Сам теракт освещен в картине весьма косвенно. &lt;…&gt; "Конференция" — это вечер памяти, собрание людей, стремящихся прожить и переработать эмоциональный опыт. Вместе с ними зрителю дана возможность отправиться в этот тяжелый и глубокий, но такой нужный путь".Кстати, впервые "Конференцию" презентовали онлайн в российском павильоне на Каннском кинофестивале, а затем на American Film Market и European Film Maket.Юрьев — про знакомства в видеочатеВторая отечественная картина в этой же параллельной программе — режиссерский дебют Филиппа Юрьева, фильм "Китобой", снятый на Чукотке.Главный герой, молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Она живет далеко, в Америке. Но расстояние — не помеха для чувств. После общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.Как признается Юрьев, главная тема фильма — погоня за мечтой, которая ведет к взрослению. В фильме сыграли как начинающие артисты, так и более опытные (Кристина Асмус и бельгийец Арье Вортхальтер). На производство ушло семь лет.В секции Le Giornate degli Autori российские картины будут соревноваться с фильмами из Италии, Китая, Сербии, Франции, Палестины.<em>Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.</em>
https://ria.ru/20200828/kino-1576387539.html
чукотка
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чукотка, венецианский кинофестиваль, что посмотреть , кино и сериалы, знаменитости, юлия высоцкая, андрей кончаловский, кристина асмус, новочеркасск, венеция

Какие российские фильмы доедут до Венецианского фестиваля

08:00 02.09.2020 (обновлено: 17:52 02.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРабочие украшают здание, в котором пройдет 69-й Венецианский международный кинофестиваль
Рабочие украшают здание, в котором пройдет 69-й Венецианский международный кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Венецианский кинофестиваль пренебрег коронавирусом и все-таки решился на традиционный формат (правда, с некоторыми ограничениями и немного урезанной программой). Перемещение между странами все еще затруднено, что сказалось и на участниках (много итальянских и, на удивление, азиатских картин, но почти нет американских). В этом году в основой и параллельной программе — несколько российских кинолент. О том, что это за фильмы, — в материале РИА Новости.

Кончаловский — о Новочеркасске

Одна из самых долгожданных на основном конкурсе — черно-белая лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Для него это не первая премьера на Лидо (до этого были "Дом дураков", "Рай").
Российского классика в Венеции любят и ценят (он уже получал тут несколько наград), так что не исключено, что и картина "Дорогие товарищи!" не останется без призов.
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша ГусовКадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша Гусов
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"

"Радость, которую я испытала, когда услышала о приглашении на Венецианский фестиваль, трудно передать словами, — признается исполнительница главной роли Юлия Высоцкая. — Сам факт, что картина понравилась тем, кто отбирает кино на этот форум, говорит о том, что мы проделали серьезную работу. Ее оценили уже тем, что нас выбрали".

Картина посвящена забастовке на главном заводе Новочеркасска в 1962 году. Люди требовали снижения цен на продукты, повышения зарплат. К ним присоединились рабочие других предприятий. Когда атмосфера в городе стала по-настоящему взрывоопасной, туда ввели войска.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский с супругой — актрисой Юлией Высоцкой на красной дорожке перед премьерой своего фильма "Грех" в рамках закрытия XIV Международного кинофестиваля в Риме
Режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой на красной дорожке перед премьерой своего фильма Грех в рамках закрытия XIV Международного кинофестиваля в Риме - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Андрей Кончаловский с супругой — актрисой Юлией Высоцкой на красной дорожке перед премьерой своего фильма "Грех" в рамках закрытия XIV Международного кинофестиваля в Риме
Главная героиня — член парткома Людмила (Юлия Высоцкая). Она отвечает за идеологическую работу, получает продуктовые пайки в спецотделе гастронома и искренне возмущается бунтовщиками. Но в одном из столкновений без вести пропадает ее дочь-подросток. И идеальный мир коммунистки мгновенно рушится.
Кончаловский признается, что сначала у него были сомнения, нужно ли показывать современному зрителю трагические события почти шестидесятилетней давности.

"Но, сделав фильм, мы поняли: это абсолютно необходимо, потому что молодое поколение должно знать прошлое своей страны", — отмечает режиссер.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма "Рай" в Москве
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма Рай в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма "Рай" в Москве

Твердовский — о "Норд-Осте"

В престижной параллельной программе Le Giornate degli Autori (конкурс авторского кино) участвуют два российских фильма.
© ВЕГА Фильм (2020)Кадр из фильма "Конференция"
Кадр из фильма Конференция - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
© ВЕГА Фильм (2020)
Кадр из фильма "Конференция"
"Конференция" Ивана И. Твердовского, мастера социальных драм, рассказывает о последствиях террористического акта на мюзикле "Норд-Ост" в 2002 году. Это не реконструкция, действие разворачивается в наши дни. Главная героиня спасается во время трагических событий, но оставляет среди заложников мужа и двоих детей.
Она возвращается из монастыря, в котором провела 18 лет, чтобы искупить грех.
© ВЕГА Фильм (2020)

Сцена из фильма "Конференция"

Кадр из фильма Конференция
1 из 3

Сцена из фильма "Конференция"

© ВЕГА Фильм (2020)
© ВЕГА Фильм (2020)Кадр из фильма "Конференция"
Кадр из фильма Конференция
2 из 3
Кадр из фильма "Конференция"
© ВЕГА Фильм (2020)
© ВЕГА Фильм (2020)

Наталья Павленкова в фильме "Конференция"

Кадр из фильма Конференция
3 из 3

Наталья Павленкова в фильме "Конференция"

© ВЕГА Фильм (2020)
1 из 3

Сцена из фильма "Конференция"

© ВЕГА Фильм (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "Конференция"
© ВЕГА Фильм (2020)
3 из 3

Наталья Павленкова в фильме "Конференция"

© ВЕГА Фильм (2020)
"Собирая свидетельства и воспоминания, мы сосредоточились на попытке переработать посттравматический синдром, — объяснил Иван Твердовский. — Сам теракт освещен в картине весьма косвенно. <…> "Конференция" — это вечер памяти, собрание людей, стремящихся прожить и переработать эмоциональный опыт. Вместе с ними зрителю дана возможность отправиться в этот тяжелый и глубокий, но такой нужный путь".
Кстати, впервые "Конференцию" презентовали онлайн в российском павильоне на Каннском кинофестивале, а затем на American Film Market и European Film Maket.

Юрьев — про знакомства в видеочате

© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
Кадр из фильма "Китобой"
Вторая отечественная картина в этой же параллельной программе — режиссерский дебют Филиппа Юрьева, фильм "Китобой", снятый на Чукотке.
Главный герой, молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Она живет далеко, в Америке. Но расстояние — не помеха для чувств. После общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)

Сцена из фильма "Китобой"

Кадр из фильма Китобой
1 из 3

Сцена из фильма "Китобой"

© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой
2 из 3
Кадр из фильма "Китобой"
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)

Фрагмент из фильма "Китобой"

Кадр из фильма Китобой
3 из 3

Фрагмент из фильма "Китобой"

© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
1 из 3

Сцена из фильма "Китобой"

© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "Китобой"
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Китобой"

© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
Как признается Юрьев, главная тема фильма — погоня за мечтой, которая ведет к взрослению. В фильме сыграли как начинающие артисты, так и более опытные (Кристина Асмус и бельгийец Арье Вортхальтер). На производство ушло семь лет.
В секции Le Giornate degli Autori российские картины будут соревноваться с фильмами из Италии, Китая, Сербии, Франции, Палестины.
Венецианский фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.
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КультураЧукоткаВенецианский кинофестивальчто посмотретьКино и сериалыЗнаменитостиЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийКристина АсмусНовочеркасскВенеция
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